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副刊
Happy PaMa 教得樂 第542期

Happy Pa Ma

親子筆陣．窗邊的小荳荳：小荳荳的彩色筆記．第三章 寵溺與教育的拉鋸戰

【明報專訊】（第二章重溫：https://link.mingpao.com/83740.htm

校長：「作為家長應加強與老師的溝通，着眼於如何幫助孩子提升和改善。如果經過深入了解，而發現老師真的做得不對，可以透過合適的溝通讓老師了解你們的想法，不要讓老師感到家長聽信孩子一面之詞，就坦護着孩子的過錯。請記住，老師的批評往往並非一味指摘，而是經過多次善意提醒後的必要舉措。這種理解能幫助我們更好地支持老師的教學工作。」

校長接着說： 「小荳荳遲到和開小差的情况，相信不用我多講，家長都明白問題所在。而在彩色筆記這個事件上，我們可以一起引導孩子思考，如何在課堂上更有效率地完成筆記，同時保留創意，這一點至關重要。我們可以建議孩子在課後或周末美化筆記，這樣既能發揮創意，又不影響課堂學習。這種方法可以幫助孩子們學會時間管理和任務優先級的概念。」

老師批評出於好意 幫助小荳荳更好地學習

「更進一步，我們要幫助孩子理解，老師的批評出於好意，目的是幫助她更好地學習。培養孩子正確看待批評的能力，對他們未來的成長具有深遠影響。這不僅能提高他們的學習效率，還能增強他們面對挑戰的韌力。」

「通過這些方法，我們可以幫助孩子們在保持創造力的同時，也學會在適當的時候和場合運用這種創造力。這種平衡對孩子們的全面發展至關重要，將為他們未來的成功奠定堅實的基礎。」

小荳荳媽媽：「我明白了，但我們還是覺得老師的批評方式可能不太恰當……」

校長溫和但堅定地回應：「我完全理解你們作為父母的關切。讓我們看看我們可以怎樣共同幫助小荳荳。首先，我想強調的是，老師的意圖並非批評小荳荳的創造力。相反，她是在試圖幫助小荳荳，學會如何在適當的時間和場合運用她的創造力。這是一項重要的生活技能。」

「我們來想像一下小荳荳未來在工作場合的情景。如果她在重要會議上過分專注於美化筆記而錯過關鍵信息，這可能會影響她的工作表現。我們現在的引導，其實是在為她的未來做準備。」

挫折和挑戰 建立韌力和解難能力

「關於老師的批評方式，我會進一步了解情况。但我也想請你們考慮，有時候我們可能會因為過度保護孩子而忽視了批評背後的善意。適度的挫折和挑戰其實能幫助孩子建立韌力和解決問題的能力。」

小荳荳媽媽：「嗯……校長，我想我們大概明白你的意思了。你是說，我們應該幫助小荳荳理解時間和場合的重要，不是完全否定她的創意，而是教她在適當的時候發揮。我們需要讓小荳荳明白老師的批評可能是出於好意，而不是簡單地否定老師的做法。同時，我們要與老師多溝通，確保批評方式是有建設，也讓小荳荳學會面對挫折。你還建議我們在家裏和學校一起教導她，平衡學習和創意。這聽起來是個不錯的方向……但我還是有些擔心。如果太過壓制小荳荳的創意衝動，會不會影響她的自信心呢？而且，老師真的能理解並支持這種平衡嗎？」（待續）

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第542期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 窗邊的小荳荳 徐區懿華

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