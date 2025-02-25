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Happy PaMa 教得樂 第542期

Happy Pa Ma

好去處：1980年代場景 勾起童年回憶 從電影走到大街 九龍寨城今昔故事

【明報專訊】電影《九龍城寨之圍城》最近在日本大熱上映，片中的叉燒飯更登上當地社交平台的熱搜！雖然這齣戲在香港已經上映了一段時間，但因為它以1980年代為背景，戲中人物、場景和道具都勾起不少人的童年回憶，至今仍然津津樂道。今次我們從小朋友的角度出發，帶他們由室內走到室外，從電影走到大街小巷，逐一探索九龍城的今昔故事，細味箇中人情味，讓新一代加深對自己居住城市的認識。

◆第1站：《九龍城寨之圍城》電影展覽

活現懷舊士多、髮廊、冰室

AIRSIDE有個迷你版九龍寨城！由香港旅遊發展局主辦的《九龍城寨之圍城》電影展覽，讓大家對電影中不同場景有一個升級版的真實體驗。展覽中除了活現髮廊、冰室、後巷、四子房間等電影經典場景外，更新增多個打卡位，包括漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所。現場更不時有飛機經過的聲音，高度還原1980年代寨城風情。即使小朋友未必看過這齣電影，一樣會被種種布景吸引，皆因內裏可找到很多昔日生活細節，例如7個字的電話號碼、「大牛龜」電視機，甚至經典玩具如西瓜波、發泡膠手拋飛機等。爸媽可以一邊參觀，一邊向子女細訴昔日故事。◆

INFO

《九龍城寨之圍城》電影展覽

日期：即日至4月13日

時間：上午11:00至晚上9:00

地址：九龍城啟德協調道2號 AIRSIDE一樓108號舖

◆第2站：九龍寨城公園

重溫寨城古蹟 遊178年老衙門

九龍寨城公園前身為九龍寨城，大家可看到 1994年清拆寨城後留下的不少古蹟，例如九龍巡檢司衙門、刻有「南門」和「九龍寨城」的花崗岩石額等。

◆第3站：德興魚蛋

寨城魚蛋店 正宗潮州手工美食

德興魚蛋公司曾於九龍寨城內營業，清拆後搬到現址。這間老店由「平哥」林羅平創立，他於1980年代隨父親及哥哥由潮州來到香港，在九龍寨城內開設魚蛋店。現在仍會每朝5:00開始製作手打魚蛋。小朋友品嘗美味小食之餘，又可了解這種香港最地道美食的小故事。

地址：九龍城福佬村道76號

◆第4站：大和堂咖啡店

活化戰前唐樓 參茸藥行歎咖啡

大和堂咖啡店的前身，是一間有近90年歷史的參茸藥行，位於1920年代興建的戰前唐樓，是典型廣州騎樓式建築；2018年活化成為咖啡店，成為不少熱愛咖啡人士的聚腳地。店內仍保留原有百子櫃、長櫈、牌匾和鐵閘，亦加裝了懷舊吊扇。小朋友可以在這裏感受香港的歷史和文化，亦可體驗到新一代香港人如何將傳統和創新結合。

地址：九龍城衙前塱道24號

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第542期]

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