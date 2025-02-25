家家有禮：從護膚到情緒支援 打造最強育兒後盾

ComboCare由麥明詩及兒童發展顧問麥何小娟創辦，致力為幼兒提供各種早期介入服務，提倡育兒管教教育及建立良好親子關係的重要。機構服務以家長為主，幫助他們更有效地支援孩子的成長需求，提供專業網絡，舉辦講座及工作坊，讓家長可以隨時在網上諮詢兒童發展專家。機構亦支持低收入家庭，促進公平的育兒機會。而Mustela則以獨有專業技術，於大自然中萃取天然及有機成分，為寶寶及全家人提供專業皮膚護理產品。

品牌亦為低收入、有需要支援的家庭贊助100節線上專家諮詢服務，並由ComboCare的教育心理學家、言語治療師、職業治療師等解答新手父母的疑難。準媽媽麥明詩更表示，希望未來活動可為家長提供最準確和有科學實證的資訊，協助他們；同時亦舉辦線上講座及線下工作坊，分享育兒知識和支援新手父母的情緒，亦會與新手父母分享初生寶寶的肌膚護理貼士。

■INFO

Mustela

網址︰www.mustelahk.store

ComboCare

網址︰www.combocare.org

■送初生必備退紅孖寶

Mustela送出初生必備退紅孖寶予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括維他命換片護膚膏123（100毫升）、Cicastela修護膏（40毫升）及Mustela ComboKid聯合製作《初生首100天愛的紀錄冊》。名額15個，每人可獲上述禮品各1份，（圖2）。有興趣的讀者請於3月3日（下周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：法國皮膚護理品牌Mustela與哪間註冊慈善機構合作，舉辦支援新手父母及幼兒發展的活動？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第542期]