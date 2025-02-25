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Happy PaMa 教得樂 第542期

Happy Pa Ma

PMI進校：AI報告取代學習報告 記錄校內外成就

【明報專訊】PMI平台在2024/25年度正式引入校園，暫時有15間本地學校參與成為先導學校，佛教慈敬學校（下稱慈敬）是其中一間。不過，原來早在PMI平台誕生以前，向來重視學生幸福感的慈敬校長范秀琪，便跟GRWTH有着不謀而合的理念，她在上學年已嘗試在成績表以外，為每名學生多做一份「學習報告」，用以記錄孩子在學術以外的一些成就。

「我的想法是，有些孩子未必在學業成績上十分出眾，但在其他範疇，卻有很優秀的表現，這些都值得記錄下來，讓學生自己、讓家長看見」。她補充，惟礙於人手和資源所限，當時的「學習報告」只能做到列表記錄，難以作進深分析，而PMI平台，正好滿足到她的所想所求。

於是該校在本學年，便決定用AI報告全面取代「學習報告」，但目前除了六年級學生已在農曆新年假前收到AI報告外，其餘年級的學生，皆未獲派發。慈敬資訊科技統籌主任吳浩賢（吳sir）解釋相關安排︰「這是因為六年級同學趕着應付升中面試，所以便率先派給他們。但其實慈敬全年有3個學段，而很多在學術以外的比賽，例如編程及體育賽事，都集中在下學期舉行，因此，我們打算待第三學段才向全校學生發放這個AI報告，屆時資料就會完整些」。

與收成績表不同 學生表現雀躍

他又憶述當天六年級學生收到這份AI報告時的情景，「大家都表現得很雀躍，小朋友對於那些『雷達圖』很感興趣。但最初他們拿上手時，也不太理解是怎樣一回事，於是便圍在一起互相比較，然後就發現，原來參加了某些活動，便會發展出比較多某一方面的智能和特質」。他笑言，眼見學生收到這份報告時，態度都是正面的，並無負面的感覺，完全不像收到成績表時的模樣！

此外，平台亦有供家長參與的部分，學校可選擇開放平台，讓家長上載子女外出參加比賽的獎項。范秀琪不諱言，以往該校的政策是，若非由校方推薦參加，學生所有得獎資料，都不會記錄在成績表內，但近年她的想法有變，「我覺得不管在校內或校外的成就或服務也好，這些都是孩子人生裏的經歷，是他們成長歷程的一部分，也因着PMI平台之便，我相信，現在是合適的時間，邀請家長一起參與這個紀錄」。她表示，待教師對PMI平台的操作更熟練後，下一步便會開放給家長使用。

[Happy PaMa 教得樂 第542期]

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