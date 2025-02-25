全人發展：初創企業研發工具 助個性化教育 AI發掘個人亮點 成績表外建幸福感

資料分散 班主任難綜合評價學生

不知對學生或家長來說，一紙成績表，有什麼意義呢？當中除看到各個科目的分數高低，還傳遞出什麼信息？「老實講，我覺得成績表除了分數，真的沒什麼可以看得到的。儘管每年派發成績表時，我和太太都會趁機問問班主任，作為父母，可以如何在女兒的成長需要上，幫她多一把？但同樣的問題，我們問了好幾年，也始終得不到答案。因為每年班主任，除了說得出女兒的成績、名次，或者操行，其他所有事情，他們都不太清楚。」既是爸爸，亦是GRWTH副行政總裁的黃思偉（Angus）直率地分享。

但退一步來說，這個曾經在微軟教育部門工作，也擁有豐富教育界人脈的爸爸，又的確明白班主任的難處，「這個也不是每班學生人數多寡的問題，而是班主任根本很難拿得出學生在成績以外的資料，例如小朋友參加過什麼活動、比賽？當中他們的表現如何？呈現出哪些特質？因為很多時，各項數據都是零零碎碎散落在不同的科組、課外活動組手裏的，就算班主任再有心，很想為某一個學生組合一些資料，她要游走於不同老師之間索取資料，都不容易」。

縱然其女兒昔日在港讀書時，是應試教育下的大贏家，但Angus看見的，是更多在體制內載浮載沉的學生，「究竟除了成績，這個孩子是一個怎樣的人？他有什麼特質？莫非一個全級考90名的學生，就沒有值得述說的成長故事？在我看來，就算是尖子，假如他看不到自己是一個怎樣的人，也很難找到個人目標和人生方向」。

上傳學生經歷 AI整合分析

其實早在2018年，Angus已經不斷思索，能否借助科技，為女兒、為莘莘學子做一點事情。但後來他離開了微軟，也遇上疫情，便唯有把這個構想暫時擱置。直至近年AI崛起，而Angus時任的GRWTH，是一間專研教育科技的初創企業，他覺得是個合適時機重啟當年計劃，遂與團隊合力研究，終於去年5月，成功推出支援全港中小學的「AI跨系統正向/多元智能發展平台」（PMI），以AI協助學校整合學生活動資料，再分析每個學生的個人特質和強項，為孩子建構分數以外的幸福感。

他進一步闡釋︰「每間學校，都一定有統計每年學生參與課外活動、學習經歷或服務，以及他們在校內外各項比賽所獲得的成就等資料。因此，老師們毋須為此增加工作量，只要把這些數據上傳到PMI平台，AI便可以自動評估這些活動、學習經歷、服務及比賽，對學生8大『多元智能』發展，以及6大『美德』和24個『品格優勢』的貢獻值，並製成簡單易明的『雷達圖』」。

「雷達圖」展現優勢 個人化評語總結學年

Angus舉例，如學生參加了合唱團，他的「音樂智能」應該會相對突出，也擁有「對美欣賞」、「團隊精神」的品格優勢，亦由於身為合唱團成員，必須持之以恆練習，因此，孩子會有很高的「自律」美德。問他，若有學生完全無參加任何活動或興趣班，那怎麼辦？他笑言，出現這個機率甚微，「因為教育局現在每年都會向公營及直資中、小學發放『全方位學習津貼』，所以每間學校每年都會舉辦許多體驗學習活動，而大部分小學更設有『多元智能課』，讓同學們在課時內，透過參加不同的活動、興趣小組，促進全人發展。因此，每個學生，多多少少都一定有參加活動的。至於服務表現，縱使很多學生都未必是制服團隊成員，但他們有可能是行長、組長、班長或圖書館長等，其實也是在參與服務」。

在PMI平台，AI除可把分析內容生成圖像，更可為每個孩子生成一段個人化評語，「相信同學或家長收過的成績表評語，一般都是得8至12個字，而且這麼多年，都是重重複複那幾句。但我覺得，學生不論成績如何，好歹也完成了一個學年，在學期終結時，應該都值得有一段文字總結一下吧！」他相信，這份AI portfolio，不單可使學生更認識自己，更能增進家長、教師以至社工對孩子的了解，亦有助學校發掘學生潛能，建立人才庫。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第542期]