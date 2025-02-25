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深圳田園鋪黃金地氈 油菜花海免費打卡

【明報專訊】春暖花開，社交平台開始被各地花海洗版。2至3月正是油菜花盛放的日子，一大片猶如黃金地氈般鋪滿漫山遍野，場景震撼。要欣賞「油菜花開滿地金」的壯麗場面，雲南羅平、江西婺源等地當然是首選，不過想「近近哋」在香港附近賞花打卡，深圳光明歡樂田園就有一片逾40萬平方米的油菜花田，任由大家免費打卡。雖然或許比不上其他超大型花田，但可即日往返港深，一止打卡癮。

向來是深圳居民後花園的光明區，除了有知名的光明農場，亦有罕見以農牧作賣點的光明農場大觀園，以及曾獲首屆「世界建築節•中國」年度最佳景觀設計大獎的虹橋公園等。今次介紹的正是春日裏最風光明媚的光明歡樂田園！整個田園區佔地3.8萬平方公里，是一個現代化休閒農業示範區，亦是大灣區少有以農業為主題的休閒田園項目。田園區內景色隨四季不同變化，春日盛放金燦燦的油菜花，夏日有浩瀚如海的向日葵和幽雅脫俗的荷花，入秋後有稻田麥浪，以四季不同景色作賣點，吸引遊人前來打卡。

現正盛放的油菜花，屬十字花科植物，葉色深綠，耐寒，對土質要求不嚴格，成熟期短，中國各地皆有種植，當中最著名的油菜花田有江蘇宜興、雲南羅平、江西婺源等地。對香港遊人來說，深圳光明歡樂田園的油菜花田算是最鄰近香港，又較有規模。

小丘「梯田」構圖美麗

乘搭深圳地鐵6號線支線，於圳美站A1出口，步行不久即見指示牌，向左轉入圳園路，再沿路走約10至15分鐘，向右便看見一大片金黃景色，叫人非常興奮；再多走3、4分鐘便到達園區入口，這裏不收入場費，大家可隨意內進賞花打卡。甫走進油菜花田，相信都會被眼下的一大片金黃色所撼動，尤其愈深入花田，愈感覺這個面積達40萬平方米的油菜花田不比其他地方的花田遜色。花田並非「平板」一塊，設有平頂小丘，除了有從高處俯覽的觀景用途，還在小丘的小坡上造成梯田效果，足讓大家在這片金黃花海中構思滿意的春田花花圖。

乘小火車賞花田 路邊設打卡裝置

油菜花田內還有可愛的觀光小火車穿梭，想省腳骨力，不妨跳上收費小火車環線遊田，緩緩欣賞花田景色。田野路上也有不少有趣裝置，如牛頭形框架、I Love You雕塑等，與小火車一樣是打卡的最佳布景。讓人意想不到的是田裏一隅闢作農耕體驗，爸媽們可以和孩子一起在沙地上來一趟迷你版拖拉機體驗，對於在城市長大的小朋友來說，是個不錯的另類體驗呢！

除了核心油菜花田，歡樂田園還有其他摘草莓、摘瓜菜等收費活動；另設有營地可以glamping，絕對是個可以優哉游哉過周末的好地方。●

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.07港元

深圳光明歡樂田園

地址：深圳市光明區 新湖街道樓村一號路

查詢：+86 755 2342 0939

小紅書關鍵字：光明歡樂田園

交通：深圳地鐵6號線支線至圳美站A1出口，再轉入圳園路步行約15分鐘

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

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相關字詞﹕花海 打卡 油菜花 深圳 旅遊

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