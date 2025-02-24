健康點滴：慢吃少說話減胃氣

富纖維食物 消化產生氣體明顯

我們吃東西或飲水時，無可避免會同時吞入空氣。都市人趕時間食得太快，或邊咀嚼邊說話，吸入的空氣就會更多。至於食物在腸胃道內消化所產生的氣體，以富含纖維的食物較明顯，例如豆類、扁豆、番薯；十字花科蔬菜如西蘭花、花椰菜等；乳製品如牛奶、芝士、乳酪等；全穀類如全麥麵包、燕麥和大麥等；碳酸飲料如汽水、氣泡水等；水果如蘋果、梨等。此外，洋葱、大蒜、含有人工甜味劑的加工食品，以及高脂肪食物，也有可能在腸胃內產生大量氣體。某些腸胃系統疾病，例如幽門螺旋桿菌感染，亦會增加消化發酵時所產生的氣體。

打嗝放屁伴血便 快求醫

胃氣一般會出現以下徵狀：腹部脹滿、頻繁打嗝、放屁、腹痛、惡心、食慾不振等。若一天內打嗝、放屁等「排氣程序」15至20次，可視為消化過程中的正常產物，毋須特別尋求治療。但如果以上病徵持續甚至惡化，或伴隨其他令人擔憂的徵兆（如體重減輕、大便有血等），則建議盡快諮詢醫生。

若檢查發現胃氣問題有具體病因，一般來說，只要根治病因，胃氣脹通常會減少甚至不再復發，但仍建議病人注意飲食和生活方式，以維持良好的消化健康。飲食貼士包括：

1.吃東西時放慢速度，減少吞入空氣

2.減少甚至戒飲汽水和其他有氣的飲料

3.若想在膳食中增加纖維攝入，應逐步增加，不要一下子增加大量蔬果，讓消化系統有時間適應

4.多喝水有助消化，減少便秘，對減少腸胃氣體也有幫助

5. 減少進食高脂肪食物及乳糖製品

6. 避免嚼口香糖

7. 定期運動，促進消化及減少脹氣

8.在飲食中適當加入益生菌，有助改善消化

9.為自己做一本「飲食日誌」，記錄每餐進食及其後胃氣情况。如果發現每次食完某種食物就有很多胃氣，便要盡量少食

文：高彩華

（外科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）