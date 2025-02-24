明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

健康點滴：慢吃少說話減胃氣

【明報專訊】不少朋友試過太多胃氣引起不適。其實腸胃內的氣體主要有兩個來源：分別是我們進食時吞入的空氣，以及食物在腸胃內消化發酵時產生的氣體。所以，有小量胃氣是正常的生理現象。但如果胃氣太多引致影響日常生活，甚至出現公眾場合打嗝的尷尬場面，就需要及早正視。

富纖維食物 消化產生氣體明顯

我們吃東西或飲水時，無可避免會同時吞入空氣。都市人趕時間食得太快，或邊咀嚼邊說話，吸入的空氣就會更多。至於食物在腸胃道內消化所產生的氣體，以富含纖維的食物較明顯，例如豆類、扁豆、番薯；十字花科蔬菜如西蘭花、花椰菜等；乳製品如牛奶、芝士、乳酪等；全穀類如全麥麵包、燕麥和大麥等；碳酸飲料如汽水、氣泡水等；水果如蘋果、梨等。此外，洋葱、大蒜、含有人工甜味劑的加工食品，以及高脂肪食物，也有可能在腸胃內產生大量氣體。某些腸胃系統疾病，例如幽門螺旋桿菌感染，亦會增加消化發酵時所產生的氣體。

打嗝放屁伴血便 快求醫

胃氣一般會出現以下徵狀：腹部脹滿、頻繁打嗝、放屁、腹痛、惡心、食慾不振等。若一天內打嗝、放屁等「排氣程序」15至20次，可視為消化過程中的正常產物，毋須特別尋求治療。但如果以上病徵持續甚至惡化，或伴隨其他令人擔憂的徵兆（如體重減輕、大便有血等），則建議盡快諮詢醫生。

若檢查發現胃氣問題有具體病因，一般來說，只要根治病因，胃氣脹通常會減少甚至不再復發，但仍建議病人注意飲食和生活方式，以維持良好的消化健康。飲食貼士包括：

1.吃東西時放慢速度，減少吞入空氣

2.減少甚至戒飲汽水和其他有氣的飲料

3.若想在膳食中增加纖維攝入，應逐步增加，不要一下子增加大量蔬果，讓消化系統有時間適應

4.多喝水有助消化，減少便秘，對減少腸胃氣體也有幫助

5. 減少進食高脂肪食物及乳糖製品

6. 避免嚼口香糖

7. 定期運動，促進消化及減少脹氣

8.在飲食中適當加入益生菌，有助改善消化

9.為自己做一本「飲食日誌」，記錄每餐進食及其後胃氣情况。如果發現每次食完某種食物就有很多胃氣，便要盡量少食

文：高彩華

（外科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕健康點滴 胃氣 健康 外科

上 / 下一篇新聞