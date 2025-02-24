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副刊

健康

保護寶寶抗RSV 孕婦打疫苗計清利弊

【明報專訊】近來最受關注的呼吸道疾病，除流感外，非呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus ，RSV）莫屬。RSV是一種核糖核酸病毒，經飛沫傳播。受感染的細胞，因細胞膜融合變成較大的多核細胞而得名。

早前有資深兒科教授在報章撰文指RSV「大小通吃」，其感染對嬰幼兒和長者足以構成嚴重的健康風險，有可能需要住院治療、氧氣輔助，甚至死亡。萬一RSV與流感高峰期重疊，「雙重夾擊」下後果或更嚴重。那麼作為孕婦，應否接種RSV疫苗？會否帶來副作用？

衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會（下稱委員會），上月就RSV疫苗發表暫擬共識，暫時不建議全面為長者或孕婦接種RSV疫苗，會繼續監察有關疫苗效力和安全度的科學證據，本地流行病學和成本效益數據，以及世界衛生組織和海外衛生當局的最新建議；但孕婦可跟醫生商量及在知情同意的前提下，自行決定接種RSV疫苗。

根據衛生署資料，香港小童感染RSV個案，撇除2023年因新冠疫情嚴格感染控制後引致免疫屏障下降而令數字飈升外，其餘年度，每10萬名5歲以下小童，每年就有900至1300人因感染RSV而需入院治療，數字與海外相若；在2023至2024年並沒有死亡個案。

抗體傳胎兒 出生後感染風險減

孕婦可通過接種疫苗產生抗體，經胎盤傳給胎兒，保護初生嬰兒免受感染風險。這種被動式免疫方法並非新嘗試，現時香港政府免費全面提供予孕婦接種的百日咳疫苗，就是其中之一。

目前美國食品及藥物管理局（FDA）已批准3款RSV疫苗用於長者，其中1款可同時用於懷孕32至36周孕婦。孕婦接種RSV疫苗後，嬰兒出生90天內因感染RSV而導致的下呼吸道嚴重疾病風險可降低81.8%；出生180天內的風險亦可減低69.4%。

究竟委員會要監察哪些安全風險？準媽媽又如何掌握接種疫苗的重點，自行跟醫生商量？

‧早產

34周接種減風險

在獲批用於孕婦的RSV疫苗的第三期臨牀試驗中，接種RSV疫苗的孕婦雖比接種安慰劑的多了1%早產率（接種疫苗為5.7% ，接種安慰劑為4.7%），但在統計學上並無明顯分別。一來過半數早產都是接種疫苗30天以後才發生，而大多數早產亦只在懷孕33周後才出現，後果並不算嚴重。二來如果孕婦是在懷孕32至36周才接種，早產比率差距更小（接種疫苗為4.2%，接種安慰劑為3.7%），當中大多數早產在36周後才出現。藥廠基於安全理由，特別叮囑懷孕32周後才接種。若準媽媽選擇在34周接種疫苗，關乎疫苗有可能影響早產的風險，微乎其微。

‧高血壓

定期監控可提防

RSV疫苗獲批准使用後，一項在紐約兩所醫院的研究中，發現孕婦接種後出現高血壓比率，以一般統計學分析沒有明顯分別，只有加入時間參數（time-dependent Cox covariate regression model）才有統計學上的意義，意思是疫苗可能令孕婦提早出現血壓高。觀其詳細數據，可能增加風險的是病情比較輕微的妊娠高血壓，而並非較嚴重的先兆子癇（即妊娠毒血症）或子癇症。再者，高血壓可以提防，只要孕婦定期自行量度及監控血壓，萬一發現高血壓盡早求醫，有必要時提早分娩，解決危機。

‧吉巴氏綜合徵

每百萬人多7至9宗個案

吉巴氏綜合徵（Guillain-Barré Syndrome，GBS）是一種罕見病症，出於自身免疫系統攻擊神經組織，使肌肉軟弱乏力，甚至肢體癱瘓，每100萬人有1至2宗。患者通常在治療數周後痊癒，但亦有患者受永久神經傷害。GBS病因不明，但大多數患者在發病前都曾出現肚瀉或呼吸道疾病，某些感染如曲狀桿菌、流感、巨細胞病毒都可能引起GBS。美國FDA今年1月初發出警告，表示觀察到兩家藥廠生產的RSV疫苗在推出市面後，每100萬人就多出了7至9宗GBS個案，因此要求藥廠在產品資訊加入GBS的不良反應。然而，流感、新冠及現時全面替孕婦接種的百日咳疫苗，都會增加GBS個案。

委員會早前在媒體訪問中表示，RSV疫苗引致GBS風險遠低於感染呼吸道合胞病毒的危害。此外在2023年，美國疾控中心（CDC）轄下預防接種諮詢委員會（ACIP），判斷孕婦接種RSV疫苗獲得的保障遠超於早產及高血壓等風險，現時美國、英國、澳洲及部分歐洲國家都已全面建議孕婦接種RSV疫苗。所有臨牀治療或干預，都有一定程度風險，有利必然有弊，要是利遠多於弊，就可以清晰了解如何選擇。

文：譚永雄（香港中文大學醫院婦產科專科醫生）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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