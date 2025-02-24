港大兒科前線：孩子胸痛 1%與心臟病有關

常見原因：肌肉拉傷、肋軟骨炎

兒童和青少年胸痛的根本原因大多與心臟病無關，不會危及生命。肌肉拉傷和肋軟骨炎是常見原因，通常是自限性。其他較不常見的非心臟原因包括焦慮，恐慌發作，少女乳房發育相關疼痛，肺炎引起的胸膜炎，氣胸，胃炎和胃潰瘍。然而，即使經過詳細醫學評估，絕大多數兒童和青少年胸痛仍無法確定病因。可幸高達99%兒童和青少年胸痛的根本原因並非來自心臟。

5類心臟病引起胸痛 威脅生命

儘管心臟病僅佔兒童和青少年胸痛原因1%，但可能帶來嚴重的生命威脅。5類心臟病可能會在兒童和青少年中引起胸痛，並有惡性後果：

1.主動脈瓣狹窄，肥厚性心肌病變導致的左心室流出道梗阻

2.先天性冠狀動脈起源異常，或川崎病引致後天性冠狀動脈血栓形成或狹窄導致的冠狀動脈異常

3. 心包膜和心肌炎症

4.遺傳性結締組織病（如馬凡氏綜合徵）的兒童主動脈夾層（即主動脈剝離）

5.潛在心律不整相關的心悸

背痛、胸部壓迫 進一步檢查

有以下病史和徵狀應懷疑是否患有重要的潛在心臟疾病：放射到背部的劇烈胸痛可能提示馬凡氏綜合徵患者出現主動脈夾層；運動時出現胸痛並且有胸部壓迫感或壓榨感可以是冠狀動脈異常的表現；與暈厥相關的嚴重左心阻塞性疾病、先天性心臟病、川崎病、遺傳性結締組織病（如馬凡氏綜合徵），和猝死家族史。

對於這些疑似患有潛在心臟病的兒童和青少年，需進一步檢查，包括胸部X光片、心電圖、超音波心動圖、運動平板測驗和動態心電圖監測；是否需要呼吸和胃腸道檢查則以病史為準。

總括而言，大多數患有胸痛的兒童和青少年，病史和身體檢查結果為正常或顯示肌肉骨骼疼痛，毋須進一步評估。

文：張耀輝

（香港大學兒童及青少年科學系系主任、林曉輝基金教授（兒童心臟科））

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