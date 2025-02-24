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副刊

健康

家長與自閉兒「角力」 途人先了解 少責罵

【明報專訊】「發生什麼事？需要幫忙嗎？」與患有自閉症兒子在公眾場所「肢體角力」的洋洋媽媽，有一次聽到路人這樣問，頓感安慰。因為每當她與兒子在公眾地方「角力」時，都會擔心被不了解情况的路人指摘，甚至威脅要報警。

旁觀者指指點點很容易，但若能多做一步，先了解情况，少責罵多支持，會對自閉症患者和家長更有幫助。

個案

途人一句「辛苦你了」 媽媽頓感安慰

21歲的洋洋，自小確診自閉症，並有中度弱智及語言發展遲緩。洋洋媽媽說：「因為洋洋未能以言語表達，所以會用情緒表達自己，他不開心時可能會傷害自己，甚至有攻擊性。」洋洋年紀尚小時，媽媽仍能控制他，但當他日漸長大，尤其踏入青春期後受荷爾蒙影響，加上要適應學校生活，情緒更易波動。而男孩子身體漸長，體力勝過媽媽，媽媽就更較難處理「埋身衝突」。

硬碰適得其反 給時間冷靜

洋洋父母一直主張兒子要有正常社交生活，經常帶洋洋外出。但洋洋對某些事情十分固執，例如要坐指定升降機，若發現升降機壞了就會發脾氣、大叫，甚至動手。父母當刻要保護他，同時亦需要保護自己及旁人免受傷害，「會有些拉拉扯扯，會有很多人看着，我們通常會推他去商場送貨區，那裏沒有什麼人，關上門就跟他『鬥』」。

媽媽經常要想辦法，保護自己的同時，又要「埋身」處理兒子的狀况。若在家中，洋洋發脾氣時，她會立即穿上長袖衫，戴上手套和頭盔，然後走近他，溫和地跟他說「媽媽在」，令洋洋覺得媽媽不會罵他，或跟他一起深呼吸冷靜下來。

與洋洋外出時，她帶備長傘，有需要可用作跟他保持距離，以防被兒子攻擊；不過後來作用不大，因為洋洋已能捉住長傘。洋洋媽說，「若我用九牛二虎之力按住他，他會以為你攻擊他，便會更加強烈地攻擊你」。在這些情况下，必須給他時間及空間，讓他慢慢冷靜下來，才可走近他及與他溝通。

途人指摘 壓力大陷惡性循環

有一次，媽媽跟兒子坐車上學途中，不知什麼原因洋洋突然大發脾氣，母子下車後身處十字路口，實在「無處可逃」，媽媽只好推他往牆邊，用身體擋着他，洋洋在動彈不得下，突然用頭撞向牆，「因為他生氣時，一定要發泄出來，就像有些人踢垃圾桶發泄一樣」。

媽媽說，「我一邊用手擋着他的頭，一邊責備他，因為很想他快些停下來；身處公眾場所壓力很大，自己也亂了，說話沒有陰聲細氣」，甚至她嘗試用「激將法」向兒子說「你撼（向牆）吧」、「要不我幫你撼」。

此時，有路人走過來，以為媽媽虐待孩子，兇惡地叫：「不要這樣對小朋友，否則我報警。」她解釋兒子有自閉症，但那路人續說「即使是這樣，你也不能這樣教孩子」，然後就走開了。

後來，有一名媽媽走近，拍拍洋洋媽媽說「媽咪，辛苦你了」；她聽罷立即淚如雨下，同時令她冷靜下來，洋洋彷彿感受到媽媽的情緒，開始漸漸冷靜下來。

她說，有時途人不理解發生什麼事，便指摘他們，甚至說要報警，令他們有很大壓力。家長只希望盡快處理好孩子的情緒，「但當這麼多人圍住，我們自己又亂的時候，很容易會產生惡性循環，令事情無法處理得好」。

多活動建社交 盼減少發脾氣

不過，洋洋父母仍積極帶兒子外出，讓他嘗試不同活動，洋洋現在會游水、踏單車、打乒乓球、溜冰、踩滑板、彈鋼琴及畫和諧粉彩等。媽媽說：「這些東西全部都是我們很辛苦為他經營得來，只要洋洋可以做到，就會跟他做。」她不寄望洋洋「玩得很出色」，只希望他能享受，同時建立社交。有一次返教會，有小朋友問洋洋是否懂得打乒乓球，並與他一起打，如果洋洋不懂，人家就未必會跟他玩，「當洋洋開心的時間多了，發脾氣的時間就減少」。

一家三口每年都去外地旅行，她說「每次都會踩單車，享受一天單車旅行，一起享受生活……即使這個小朋友有很多難處，但關關難過關關過，每一次都過到」。洋洋曾有一段時間經常發脾氣，每一次父母都會反省，重整新方法應付。媽媽很享受與兒子相處的時光，「不能因為他的情况而剝削他和我們的生活」。

自閉症譜系障礙（autism spectrum disorder，ASD）患者在社交溝通、認知、情緒、行為方面有不同程度的發展差異，影響與人互動，行為亦會較重複及固執不變，同時有狹隘興趣和異常感官反應等問題。精神科專科醫生林美玲解釋，ASD成因主要源自先天如家族遺傳，其他原因有可能是生產過程導致孩子腦缺氧及腦部受損。

自我中心 不懂抒發情感

林美玲指出，自閉症患者通常比較自我中心，難以理解別人感受，亦不太懂得抒發情感。在自閉症譜系下，嚴重患者可能在3歲或以前已出現相關症狀，輕微的亞氏保加症，可能在較年長甚至成年後才確診。另外，有四分之三嚴重患者同時是智障，另會出現語言發展遲緩。自閉症患者社交有困難，例如不會「睇人眉頭眼額」，比較固執堅持自己想法，所以很容易與人衝突。此外，自閉症患者很多時有讀寫障礙，在青春期時容易有焦慮及抑鬱，這些就是自閉症的共病。

社交情緒訓練 行為治療

如何治療自閉症？林美玲稱，若患者讀小學或以上，可接受社交情緒訓練（social emotional training）。舉例說，一個喜歡巴士的自閉症患者，曾去過銅鑼灣一間巴士迷店舖，下一次父母帶他去北角分店，令他不開心並大發脾氣；由於自閉症患者不懂得表達情緒，旁人反應亦會令他們更緊張，造成惡性循環。社交情緒訓練的作用，是教導患者如何表達、抒發、管理情緒，例如被欺負時應如何反應。

林美玲又說，若患者過分執著會影響日常生活，例如無法上學或影響社交，他們可能同時患有焦慮症、抑鬱症，或專注力不足及過度活躍症（ADHD），使用藥物有助減輕病徵，協助他們重回正軌，學習建立正常社交及發展自己強項。

至於年紀較小的患者，若同時有嚴重行為問題，可透過行為治療建立新的行為模式，重點是要獎勵良好的行為，不當行為則要設法遏止。

若途人在街上遇見家長與自閉症孩子「角力」，可以怎辦？註冊職業治療師馮孟得建議，首先避免「指指點點」的舉動，可選擇遠距離觀察，看看家長能否自行處理；若途人希望給予協助，可在適當時候問家長是否需要幫忙，又或協助家長收拾「角力」期間弄跌的物品，要注意避免一次過太多人走近他們；不過若出現非常嚴重的情况，則要考慮向警方尋求支援。

感官過載 寧靜室減受傷風險

剛結束的中環友邦嘉年華，置有一架專為自閉症患者而設的改裝巴士——順豐速運A巴，裏面設有一個寧靜室，給有感官過載（sensory overload）的自閉症患者使用，令他們也能參與像嘉年華這種官能刺激較多的活動。

負責設計寧靜室的馮孟得解釋，很多自閉症患者在接收及處理感官信息方面會失調，導致感官過載，例如在商場散步，大多數人不會有什麼困擾，但對自閉症患者來說，或會覺得周圍聲音很刺耳，視覺刺激亦會特別強烈。

寧靜室使用隔音材料，以減少外圍環境的噪音；而牆身和地下均是軟墊，以防自閉症患者情緒激動出現碰撞，減低受傷風險。寧靜室是一個自願使用空間，讓使用者享受安靜和安全的環境。

外國不少專收重症自閉症患者的特殊學校都有寧靜室，東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年精神科病房亦設有寧靜室。林美玲解釋，重症自閉症患者會有語言發展遲緩，未能表達自己感受，而他們往往對聲音很敏感，受刺激後可能作出激動行為，寧靜室可減低受傷風險。另一方面，當病人情緒異常，可為他提供一個安靜安全的空間。

兩名專家都鼓勵公私營機構多考慮設置類似自閉症群體友善環境，而贊助A巴的順豐速運正與其他機構商討，讓A巴繼續在大型活動中提供服務。

文：王木音

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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