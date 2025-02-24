明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

知多啲：養石頭變孤獨精？問題在人不在石

【明報專訊】身邊家人或朋友沉迷寵物石頭，要否勸他戒掉？精神科專科醫生何浩賢指出，首先我們不應把養寵物石頭視為一種「病」，喜歡這玩意的人不代表「有問題」。「選擇這玩意的原因有很多，有可能受潮流影響等，情况就好似以前人們追捧玩電子寵物『他媽哥池』，但要關注現實生活中其情緒狀况、人際關係有否出現問題。」

揪出「收埋自己」原因

如果當事人情緒狀况不錯，人際關係良好，日常生活也沒受影響，閒時玩玩寵物石頭也無傷大雅。 「如果他人際關係不理想、身邊無朋友等，我們應把重點放在他身上，而不是石頭。」為什麼他會如此孤獨？是否社交技巧出現問題？抑或他本身的情緒不佳而傾向「收埋自己」？如是，即使強制禁止他玩石頭，問題根源未解決，他依舊不擅於社交、沒有朋友、情緒不好。如何解救？「最重要是找出生活中究竟遇到什麼困難，令當事人情願選擇寵物石頭這個相對less evil的替代方案，逃避與現實世界互動。有需要時，應找專業人士協助，解決核心問題。」

認知心理學家李澤沛也認同，只要當事人日常生活未有因而受影響，不用太擔心，但要留意會否出現一些異常狀况，尤其在與人溝通方面。每人對事物各有不同看法，有些人可能覺得某些人說話不中聽，相處互動時不舒服；反而跟石頭相處更可靠安心，因為石頭是死物，你跟它「說話」、「交流」，它不會挑戰你任何看法，時刻都「理睬」你。若當事人因而慢慢疏遠真實的社交活動，失去人際連結，會導致情感匱乏，產生心理健康問題如孤獨感等。

離開石頭焦躁不安 心理響警號

李澤沛提醒，如果過度沉溺於寵物石頭，一旦石頭不在身邊便感到渾身不舒服，出現斷癮症狀，如焦躁不安、生氣易怒、變得神經質等，也要多加留意，有可能是心理健康響起警號。如何自救？可先找自己信任的朋友傾談，重新跟人慢慢建立連結。如果缺乏朋友支援，不妨找輔導員，情况若未好轉，便要找心理學家、精神科醫生診治。

[健康]

上 / 下一篇新聞