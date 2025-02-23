星期日文學‧黃碧雲談失敗——「一部作品是由無數失敗煉成的」講座側記

黃碧雲，香港作家，文風兼有暴烈與溫柔，曲筆政治歷史事件與性別議題。這位寫作的攀登者，同時也鍾情舞蹈、喜歡繪畫藝術，甚至修讀數學。這次則用山與路，分享她漫長寫作路上的挫敗與掙扎，還有她對生命與寫作的反思。講座談的是失敗，卻以笑場開始——這位剛烈的女子，似乎展示了另一副面貌。

往日黃碧雲愛跳舞愛到去西班牙學跳佛朗明哥舞，近年她則熱中行山，不止在疫情期間開始探索香港的山徑，更參加香港地質學會舉辦的活動，如地質現場解說、參觀地盤等；甚至修讀香港大學地球科學系碩士課程幾個在職進修的基礎課，當中竟也包括了數學。而行山，和寫作一樣都是可以把人推到極限的活動。黃碧雲提到近日看畢紀錄片《香港四徑大步走》後深受感動，並分享了有關2025年挑戰者跑手易健豪的報道：先是順利完成麥理浩徑，後於衛奕信徑出現幻覺，在港島徑進一步受到幻覺困擾並陷迷離狀態「斷片」，最終憑意志完成鳳凰徑，成為完成「四徑」挑戰的「生還者」。與之對談的講座主持羅展鳳原以為黃碧雲是要將寫作比喻為4個階段，未料黃碧雲想的簡單得多，《四徑》所傳達的信息是：準備得再好、再努力都有無法控制的事物，但不論其能否過渡也沒所謂，最重要的是知道這樣的情况會存在。之後講求的，便是韌力與意志。

寫作如跑「四徑」

書稿重寫再重寫

「四徑」雖是一整個挑戰，但每一段山徑都可說是新的開始，而寫作亦如是：「次次啲稿唔得都由頭開始重寫，冇得中間改。」她坦然正在籌備新書，第一稿本於2023年已完成，後來愈改愈多，最終決定重寫；第二稿寫到尾聲時，提早與出版社談妥出版安排，最後再續寫時卻「又衰咗」。「寫的時候其實好不肯定、每次交唔到都好頹」，說起這種反覆，她低頭沉思來回踱步，擦了擦眼角笑說：「但做人、創作都要忠實地表現自己。不過如何忠實面對弱點，再將擅長的推出來，其實好難。」而她也直言「過時、冇人睇係寫作期間好大的陰影」，在電子書盛行的網絡年代，她更向學生叩問：「實體書仲需唔需要存在？」

新書的創作牽涉文字，而黃碧雲同時也創作了99幅畫作，其中一幅畫作中便畫有巨石，在旁寫着「總是覺得走不過去」。一人進山，獨對支點不多的巨石，想到的卻是出意外後會被人指摘，結果只好和年輕寫作「唔上唔落」的時期一樣，「不求好醜」地跨過。她繼而將寫作比喻為「爆林」——明知道大方向，但過程中總驚怕爆不到出路。她憶述某次在蒲台島行山迷路，離最後一班船到達只有一小時，便對着雜草亂打一頓開路，卻總兜兜轉轉回到同一個山墳。突然發現地上有個空隙，有一條似是野豬走出來的小徑，最終伏下身來沿着小徑爬了10分鐘便到了碼頭。「點解咁近都去唔到？原來係自己冇轉換視角，成日喺高位望落去，亂用力想解決困難。」如今回想，有時出路雖在，但也不一定康莊，問題在於「願不願意爬出去」，但咬實牙關完成作品後往往忘記過程的艱辛，一如跑畢馬拉松後「之前點辛苦法都唔記得晒」——她之前寫《烈佬傳》時，寫了3稿，但說自己「每次寫完就唔記得中間發生過啲咩」。前些天向朋友「放負」，說自己「可能寫埋呢本就唔寫」，卻被朋友取笑「你成日都係咁講」。

失敗令人知道局限

人到某個階段總會停滯、重複自己，黃碧雲選擇學習新知識——探索山徑、研究地質、修讀數學，「識做咪易，唔識做就要由頭開始，而由頭開始就是創作嘅過程」。原來她在中學讀理科，只因語文花很少時間便取得好成績便讀了相關科目，而如今再次接觸數學，就立即被「扯」進去，甚至後來她又在倫敦大學的兼讀夜校伯貝克學院（Birkbeck College），完成了一個兩年的數學文憑課程。看似無關的知識，其實是理解世界的不同方式，如讀數學背後除了需要以知識和理性處理素材，情感亦要包括在裏面。她提到The Magic Mirror of M.C. Escher一書中的Escher便因其畫作的幾何性，而常常被數學家研究。但修讀數學期間，撰寫論文原來也是與失敗碰頭的經驗：首次寫數學論文，因專有名詞都要一一界定清楚，不敢胡亂運用，只好一句「抄到尾」，最終在40分中只取得12分，僅僅達合格分數；再接再厲後在有關邏輯的論文在20分取得13分，並得知毛病在於定題太闊——「失敗可以令你知道自己有咩做唔到，唔代表你之後會做到，但起碼知道」，某程度也呼應了黃碧雲致羅展鳳電郵中所提及如今寫書的8字心法：「不求好醜，但求交貨。」努力嘗試交貨之後，才有後續的可能性。

生命視角的後退

這種看似退而求其次的姿態，似乎與往日的黃碧雲頗為不同——她第一篇短篇小說〈她是女子，我也是女子〉中，角色葉細細便曾寫下這麼一句話：「之行，如果有天我們湮沒在人潮之中，庸碌一生，那是因為我們沒有努力要活得豐盛。」羅展鳳提到約10年前書展曾有人向黃碧雲詢問她對這句說話的看法，而當時她的回覆同樣是：「唔會再咁諗。」剛出來社會工作、壓力大、競爭大，擔心「冇機會寫落去」，她認為作品多少反映了這些看法，但這種焦慮與執著卻隨年漸長而放下，「生命係你嘅，冇人可以替代」。她提到生命早期可能為了讓他人知道「我作為一個人的存在」而寫作，但如今感受到生命的消逝、死亡的必然，傾訴欲望愈來愈小，寫作變為觀察和總結，呈現出一種生命視角上的後退——新書寫山、寫地質、寫時間，那種人置身在山中驚恐地微細的生存狀况，也是推動她寫山的原因之一。語言運用上，比起第一人稱「我」，新書中亦採用第二人稱「你」或「我們」，指向的只是某個對象，或人群中的某個體，而非固定的「我」。

創作的「後熱情時代」

如今黃碧雲一副過眼雲煙、平淡的語氣，學生詢問是否已失去年輕時的活力與追尋，又如何在進入這種狀態後尋得靈感？黃碧雲微笑道，自己在講座前反覆思量，發現如今「的確冇咗熱情」，但也反問創作是否只用熱情支撐？一如《四徑》講的不是爆發，而是意志和韌力，她認為「熱情去到最後會變成意志，一種喺退卻同前進之間循環嘅力量」。而她也不信「心境年輕」之說，希望能活出人生每個階段獨特的模樣，到了相對「安靜」的年紀嘗試處理沒有情節的作品，也是一種對創作韌力的挑戰。至於作品的構思，她笑說作為寫作老手回應這個議題不太合適，「如果要靠靈感就死得」——處理規模較大的作品時，靠爆發性的靈感就會比較薄弱，更倚重的應說是「方向」。她指早年創作時會被句子吸引，例如在飛機中突然想到「我忽然忘記你的臉，之後我就老了」，便據此寫下去；如今爆出來的可能是書名，如《烈佬傳》一名便是當年在講座中「爆響口」，其後再根據書名的質感完稿。一如失敗的爛片照樣可以吸引人觀看其如何差劣，她笑說自己也是用書名撐住作品，雖則短篇合集的書名都是胡亂改成，長篇則通常會在取名後才完成作品。但不論書名亂改與否，黃碧雲絕少再版的作品仍是一紙難求，甚至可謂有價無市，如香港文學生活館2024年舊書拍賣時便有人為其絕版短篇小說集《溫柔與暴烈》出價2000港元。她也透露曾因作品不再版收到讀者投訴，只能打趣道：「咁你唔買咪冇嘢囉！」但正正在這樣的前提下，黃碧雲作品現實中的銷量或令人大跌眼鏡——最暢銷的《烈佬傳》不過約1萬本，其他作品則徘徊於約1000至5000本。至於讀者基數更大、近年被視為香港文學出版飛地的台灣，她直言曾因字詞、標點與出版社吵到很累，反應亦不比香港。

講座中的黃碧雲，除了消退了舊日作品中的「暴烈」，更多出一種近乎「懺悔」的底色。她提到眼中的長篇作品與短篇不同，呈現的應是環節互相勾連的狀態——如用一條毛冷織出全件衫，袖口、領口每個細節都要做好，而非四處縫補，甚至衫形、裁剪手法，都是創作的整體。尤當到了晚年，她希望自己能夠處理得好一點、完整點。但她提起自身一兩年前曾嘗試書寫失智的精神狀態，也到過老人院探訪，但最終還是因為作品未成熟、無法忠實呈現對方景况而放下：當對方逐漸失去記憶力、語言與邏輯思維，無法陳述經歷與感受，自己的寫作「只能模仿與表述，但都唔係佢」，兩者之間有一種無法踰越、無法處理的東西。「古仔冇人就爭啲嘢，但有人就變咗偷人哋古仔」，徘徊在兩難，只得偷偷改改，但這種不公平的寫作關係也令她在往後一次與對方相交時「覺得自己好衰」，也感到創作者不應太驕傲地想着「幫人」呈現什麼，「但如果真係重要，去到某刻會返番嚟，唔使攬住」。

承着這一命題，學生詰問黃碧雲為何早期作品中，對中國的印象多數來自她現實生活裏並未參與過的文化大革命，只是透過間接閱讀呈現出一種對中國「故鄉」的想像，描繪一種被異化的集體無意識暴力與瘋狂。黃碧雲笑稱學生的提問實則是指摘，但自己亦願意承受，皆因當時自覺要用某種熱情和極端完成作品，但在香港成長經歷的生活好「小」，其時閱讀有關文革的書籍，卻發現整個時代都被這樣的故事充斥着，有種集體賦予的熱情，便被吸引進去了。中港兩地人對「故鄉」的觀念亦有所不同，香港人甚至到1970年代才明確地對「故鄉」產生一種「模糊觀念」，再逐漸發展到近年鮮明的本土思想；而她回溯自己早期的創作會以好多力量處理，當下創作力量不比當年爆發，希望轉換視角嘗試從歷史進程處理相關議題，但未知能否以一個作品完整處理好，希望完成後可以接受新的質問。

承受失敗

想清楚如何活

從行山到數學，從失敗中拾掇起創作路程的碎片，有學生在講座尾聲發問：「如果知道作品一定冇人睇，仲寫唔寫？」黃碧雲沉思一會，坦言：「唔知。但我會寫信畀朋友。」至於痛苦與失敗是否創作的必要條件，黃碧雲指喜歡強調痛苦是年輕創作階段的一種典型，但作品不止要處理情感，隨着年紀變化，現在的她則回應：「如果我冇咗痛苦就寫唔到，咁我就唔寫。」而如果自己的作品因此滿足不了讀者的需要，相信對方可以選擇閱讀其他作品。

說到底，黃碧雲說自己講失敗，不是因為它是成功的必須因素，而是每人都會遇到的處境：「承受佢，佢可能帶唔到我哋去邊度，但我希望我哋都意識到佢嘅存在係咩，想清楚要如何生活。」講座結束，黃碧雲拍拍雙頰，笑說：「好辛苦，交咗功課喇。」這句輕描淡寫的話，或許正是她寫作路上最真實的寫照——不斷交功課，不斷面對失敗，然後，繼續往前走。

文˙鍾卓言

編輯˙鄒靈璞

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