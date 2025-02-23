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街知巷聞：「爸不得畫西營盤」全職爸爸的畫筆時光 游走西營盤 用愛記錄社區點滴

【明報專訊】畫展「爸不得畫西營盤」展出多幅以西營盤大街小巷為題材的作品，創作者是全職爸爸黃彥雋（Billy）。曾經全世界只有湊女一件事，Billy藉畫畫打發孤獨時光。對比上班族，他作為全職照顧者反而有更多機會在社區游走，而他的視角又與遊客大有不同。畫作雖不見親子時刻，但處處暗藏他與女兒的相處時光。

接送仔女結緣 兩全職爸爸策展

兩個全職爸爸的相遇，促成了一個畫展。Billy的女兒與策展人曾皿堅（Kenneth）的兒子為同班同學，二人逢星期一至五陪子女返學放學，最初共同話題圍繞他們的「老闆」。「今天很多功課。」「測驗默書考成點？」直至有一天，本身也有畫畫的Kenneth看到Billy手持一本畫簿，好奇一看。「一揭就覺得，嘩驚為天人，咁靚嘅！因為他還要畫西營盤和附近地方！」他們子女的學校位於西營盤，Kenneth一家更是住在區內，故對Billy描繪的景象格外熟悉。西邊街平日早上熱鬧非常，校巴、小巴爭相上落客，學生們揹着沉重書包攀爬長命斜……Billy揮動畫筆，一一盡錄。

書店hiding place仍有實體店時，店主之一Kenneth會為藝術家策展。他靈機一觸，覺得Billy這本畫簿「不可以只是我看到」，立刻提出要替他舉辦展覽。Billy雖然自覺畫得不俗，但畫作要讓人鑑賞似乎要達至更高層次，「通常看我的畫是我太太和女兒，不知道是不是她們看慣，沒有什麼感覺」。幸得Kenneth多番鼓勵，展覽終可成事。

Billy從小喜歡畫畫，但後來因為生活，漸漸遺忘了做畫家的夢想。很久之後，他重拾畫筆為年幼女兒畫些公仔，又曾為移民至英國的弟弟以畫作禮。當時Billy走到山頂盧吉道，將俯瞰維港的景色描繪下來，送給弟弟。他畫過另一幅由尖沙嘴望向維港的畫，同樣是送別移民親友的禮物。「希望他們拿到一份屬於香港的禮物，可以好好記住曾經在這裏生活過。」這些經驗重燃Billy的熱誠，「原來畫畫幾過癮」。自覺畫功有待改善，他在疫情期間報讀為期一個月的寫生班，增進技巧。

「家長視角」記錄小店

Billy住在九龍，最終卻畫了很多有關西營盤的畫，源於他的全職照顧工作。自女兒升上小二，他每天接送她到位於西營盤的小學，在附近社區留下不少足迹。他星期一至五的日程如下：送女兒上學、買餸、做家務、準備晚餐、接女兒放學、督促功課……忙碌之中，Billy把握接放學前的時間，在女兒學校附近走走，花些時間寫生。「下午2時50分要走啦！」時間所限，一幅畫由起稿、勾線至上色，工序往往要分兩三天。

他畫下第三街的幾間小店，這些店舖均與他生活息息相關，例如他會從豆品雜貨舖「關興記」購買芽菜、豆漿，麵包店「嘉軒」深受學生（包括Billy女兒）歡迎。Billy分享有趣觀察，如果放學後麵包店擠滿學生，便知道他們不怎麼滿意當天學校的午餐。「第三街嘉軒」一畫暗藏彩蛋，麵包店的展示櫃有4杯彩色啫喱。爸爸Billy說：「我女兒很喜歡吃這裏的啫喱，時不時都會買一杯。」

依山而建的正街是全港最斜的道路之一，居高臨下時可看到盡頭的一片海，吸引不少遊客打卡。不過，Billy的畫是站在低點朝高處望去，與遊客留下倩影的方向相反。Kenneth對這「家長視角」深有同感：「因為我們走上去（斜坡）接放學。」不同背景的人來到同一個社區，觀點可以很不同。

畫作見證街道變遷

超級市場也有人情味

Billy隨心選擇繪畫對象，亦會就相同地點反覆繪畫，例如女兒學校附近、位於高街的救恩堂，分別現身於「救恩堂」、「西邊街」兩幅畫作，其中一本展示的畫簿再有另外兩幅，描繪建築物的不同面向，或是不同時間的面貌。Billy亦無意間記錄了社區變遷，般咸道滙豐銀行分行屹立畫中，但現實中在去年8月31日已結業，如今留下空殼。「我住了8年，以為（分行）會屹立不倒，想不到會沒了」，西營盤街坊Kenneth慨嘆：「我一向去那裏辦事，沒了就要去好遠。」Kenneth尤其喜歡這幅畫，從中能看到新舊交替，一邊是弧形轉角舊樓，一邊是正正方方的新樓，還有3棵被砍掉後重生的石牆樹。

雖然Billy沒有預設畫什麼，但漸漸發現西營盤有許多舊建築，自己特別對它們感興趣。他回家後會翻查背後歷史，認識醫院、社區中心昔日用途，了解第二街公共浴室悠久的歷史。「西邊街」一畫中的公共浴室將於今年6月1日關閉，畫作恰巧又成為歷史見證。

很多人會說舊區小店比連鎖商場更富人情味，Billy的看法有些不同。「我覺得最大因素是你有沒有『用』這個社區，多於社區是否被地產霸權壟斷。」他經常光顧家附近連鎖超級市場，在那工作的姨姨會認得他和他女兒，主動聊天，商場的服務台職員也曾替他暫時看顧女兒。他認為，只要人們多用社區，自然會有人情味。「就像我覺得樓下超級市場很有人情味，可能我太太不覺得，因為她下班就回家，有幾可去超級市場？」 

「工作」孤獨 藉畫畫打發時間、尋找價值

不論是人或地，香港社會習慣計算經濟價值，但有如人情味，真正使人快樂的事不是金錢可量度。Billy記得畫畫帶來的快樂，譬如畫作獲友人稱讚的瞬間，或是寫生時遇上健談的街坊，有遊客尊稱他為「老師」。置身金錢至上的社會，他身為全職爸爸曾感到迷失，「已經掙不了錢，然後又沒有細藝，好像全個世界得個女……湊湊吓會覺得自己好無用 ，除了湊女之外好像什麼也不懂」。

即使太太不介意他花錢，但他總執著覺得「自己沒掙錢就不應該那麼『大使』」。日常開銷除了應付生活所需，就是替女兒買東西，很少為自己打算。他之所以選擇畫畫，其中一部分也是因為開支不大，一支筆、一本簿足矣。最近兩三年，他藉畫畫打發時間。 回過頭看，如果不是當上全職爸爸，他甚至不會重拾畫筆，重燃小時候的畫家夢。

「其實全職爸爸這身分在社會是有點尷尬，很難解釋的。」同為全職爸爸的Kenneth補充，有時他帶兒子去公園玩，會見到媽媽們聚首聊天，自己卻有如「奇怪的叔叔」格格不入。坊間有不少媽媽減壓小組，齊齊學插花、整公仔，卻很少見到爸爸興趣小組。爸爸之間總會比較投契，分享日常時有許多共鳴之處。Kenneth這陣子與Billy一起籌備展覽，覺得自己沒那麼孤單，「起碼我們喺臨接（子女）放學之前，好似有啲嘢搞」。Billy馬上表示認同。

記者說全職爸爸每天接送、做家務、煮飯，工作非常獨立，Billy糾正是「孤獨」才對。這份工作沒有同事，女兒和太太某程度算是他的「老闆」，他有時會覺得情緒無從宣泄。他的畫作色彩繽紛，予人感覺活潑開朗，但生活總會有難捱的時候。「我當是這工作裏的修行也好，或者必經的經歷也好」，出於對妻女的愛，他可以承受照顧者的壓力。

愛可蓋過困難與不開心，他對香港也是這樣想：「就算人們覺得為什麼你不移民呢？生活在香港好像不太快樂。係呀，不過我對香港有愛。」或許小時候常看日本漫畫，他說自己是有種莫名其妙的熱血，「因為有愛可以咬緊牙關」。

香港人以旅行為本命，經常盛讚外地有多好。「我們覺得東京很好，很多東西看，拉麵很好吃。但是其實你回想一下在香港，雲吞麵也很好吃，牛腩麵也好吃啊！未必一定是東京（更好）。」Billy引述西西《我城》其中一段的大意，我們永遠走在香港的幾條街上，只見許多蒼白的臉孔，但心思卻在留意別處。西西寫道：「對於這個城市，你是否不屑一顧。」要好好地使用、體驗、感受社區，才可以看到身邊的美好。

展覽「爸不得畫西營盤」

日期：即日至3月24日（逢周二休）

時間：下午1時至8時

地址：西環石塘嘴保德街27號地下

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 盧曼盈

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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