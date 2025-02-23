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2025年2月23日星期日
星期日生活
星期日生活
小國的命運
編者話：小國與大企業家
周日話題：馬雲回歸
誰人日記：哀悼
周日話題：規劃失當的災難：從洛杉磯野火談到北部都會區水淹
周日話題：21世紀的《慕尼黑協定》？──從歷史視角評析美俄會談
開門讀書：德國的重要時刻
風山誌：隱於市
圖文城市：〈製作聆聽器——細路的川龍〉
Short D：（三十八）：再說Say Nothing
五音筆傳：無意間見證 一支K-pop女團出道
#068 金魚囝
讀書解愁：系列四．抑鬱症（下篇）
老少女之麻糬周記！
對號入座：守着記憶，就是一種反抗
同場加映：《看我今天怎麼說》：默然哀悼，他們要為誰改造
家明雜感：《搖滾詩人：未知的傳奇》 眾星拱照卜戴倫
影片簡評
星期日文學‧黃碧雲談失敗——「一部作品是由無數失敗煉成的」講座側記
{自愛達人}梁芳玲 藉寫作覓歸處自癒 回憶錄直面原生家庭創傷
家常便飯：AI牛肉卷 今晚食乜餸？AI有計！
通識導賞：「一夫一妻、一男一女」自古如此？ 從「囍存檔案」看傳統婚姻演變
ways of seeing：Gen Z世代影像共學 後生話事！包辦選片統籌放映
街知巷聞：「爸不得畫西營盤」全職爸爸的畫筆時光 游走西營盤 用愛記錄社區點滴
未來城市：「瘦身」政府應對財赤 設港版DOGE可行嗎？
圖文城市：〈製作聆聽器——細路的川龍〉
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【明報專訊】怎樣聽回消失的聲音，怎樣感受失去的童趣？
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小國的命運
編者話：小國與大企業家
周日話題：馬雲回歸
誰人日記：哀悼
周日話題：規劃失當的災難：從洛杉磯野火談到北部都會區水淹
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開門讀書：德國的重要時刻
風山誌：隱於市
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Short D：（三十八）：再說Say Nothing
五音筆傳：無意間見證 一支K-pop女團出道
#068 金魚囝
讀書解愁：系列四．抑鬱症（下篇）
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