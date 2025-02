【明報專訊】特朗普說澤連斯基是「未經選舉的獨裁者」、指摘烏克蘭不應跟俄羅斯「開戰」(you should have never started it)。外界早已預計新美國會迫使烏克蘭退讓、跟俄羅斯議和,但直接顛倒黑白,從堂堂美國總統口中,將被侵略的烏克蘭說成是開始戰爭的罪魁禍首,未免太過失禮。