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打卡遊

體育園打卡位率先睇 「東方之珠」玩鏡像 南看台無得輸

【明報專訊】政府公布啟德體育園主場館將於3月1日（下周六）傍晚開幕，不過現時啟德零售館的商店、餐廳，以及日本JOYPOLIS SPORTS運動樂園啟德旗艦店已開始營業，園區內大部分戶外空間亦全面開放，遊人可自由進出園區參觀。記者早前參與主場館的測試演練，其間蜎窿蜎罅走勻場館內所有開放區域。今次「打卡遊」就率先帶大家探索園區的場內場外，發掘有潛質的打卡靚位。

打卡點1：啟德體育園主場館外

落地玻璃、簷篷助構圖

啟德體育園園區由多座建築物組成，當中焦點必然是以「東方之珠」為設計主題的主場館。外形科幻感十足，多層立面外牆用了2.7萬塊三角形鋁質面板裝嵌而成，每塊鋁板的裝嵌角度都經過精心設計，表面亦噴上特殊塗層，會隨着太陽位置不同等環境光暗變化，反射出不同顏色，外牆有時會呈現幻彩藍、金屬紫或銀色，營造出非常特別的視覺效果。如果想跟主場館「合照」，建議到以下兩個位置。

第一個推薦的打卡位就在啟德體藝館及啟德零售館2之間的啟德體育大道，模特兒可站在斜路盡頭的戶外廣場，而攝影師則向下走至有蓋斜路的適當位置拍攝。如果用手機的遠攝功能構圖，可以拉近模特兒與主場館之間的距離，拍攝出來的透視感會較特別。雖然這個位置只能拍到主場館的一角，感覺上亦不算開揚，但其實攝影師只要貼着啟德零售館2外牆的落地玻璃構圖，便可以拍攝出一張有趣的鏡像圖。不過這個位置途人較多，建議在早上10時或之前到場拍攝。

另一個打卡位可走到主場館F閘口前的環頂簷篷走廊廣場，如果單純要拍攝主場館整個飛碟形結構，大可站在廣場中央位置以手機廣角鏡拍攝。想有特別效果，就要從廣場中央位置往後退至簷篷下，開啟超廣角鏡頭，並利用環頂簷篷作為相框「框住」主場館。此外，亦可嘗試將簷篷作為引導線加入構圖，視覺上便不會太過單調。

打卡點2：啟德青年運動場

漸變藍牆身吸睛

位處啟德體育園西區的啟德青年運動場現時仍在趕工之中，但毗鄰的運動健康中心1樓的開放區域也有不少可供打卡的位置，例如模特兒可站在JOYPOLIS SPORTS運動樂園入口外的靠邊位置，以運動場內的彩色摺椅作為背景拍攝，便可拍出有如到訪外國職業球會主場館感覺的相片。而在同層另一邊戶外區域的扶手欄杆位置，由於十分靠近青年運動場，拍攝時不妨利用場館外牆有如pantone色卡的漸變藍色牆身設計打卡，非常搶眼。

打卡點3：啟德體育園主場館內

南看台光暗差效果獨特

影完外圍，又怎少得走進主場館內部？雖然現時營運方只會不定期舉辦「壓力測試」活動，以蒐集數據改善運作流程及交通安排，但到了3月28日，年度矚目盛事香港國際七人欖球賽便會一連3日在主場館舉辦，如買到入場券，除了有波睇，還可搶先一步入場打卡。記者在今年1月初曾參與「大專7人欖球賽2024-25」測試演練，其間走勻場館內所有開放區域，發現最獨特的打卡位置，差不多全集中於南看台。

主場館採用可開合的天幕設計，是否開合要視乎天氣因素及主辦機構的需要，而且活動中途不能改動。據業內人士估計主辦機構為了更順利舉辦活動，多數不會申請打開天幕，因此南看台面向維港的巨型玻璃幕牆，便成為自然光的主要來源。其實只要有藍天，加上拍攝構圖時做好水平對正，以南看台的誇張玻璃幕牆作為背景打卡已經無得輸；不過若要影像更勝人一籌，首先可調校手機的拍攝設定，以自動模式拍出來的影像色調可能未必合心水，例如天空未夠藍、影像色彩偏黃等，這時可嘗試調校相機應用程式的調色功能。以iPhone為例，可以點選相機界面右上角的「濾鏡」（iPhone 16為「攝影風格」）圖標，再選「冷色」效果，拍出來的天空顏色會更湛藍，射落地上的光線亦會呈現一種較冷的感覺，適合用來拍攝型格照；相反如想營造較暖色的感覺，便要選擇「暖色」濾鏡效果。

其次要好好利用投射在南看台地上的窗框影子，尤其在陽光普照及主場館關上天幕時，這種光影對比效果會特別強烈，站在不同位置觀看，地上排列的格線影子會呈現完全不同的感覺，不妨多試幾個拍攝角度。拍攝時要留意模特兒的臉部，不要停留在陰影位，否則在強勁的光暗差下，即使後期執相也難以補救。

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

[打卡遊]

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