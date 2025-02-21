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街頭藝術家Banksy「假鈔」現美國拍場

【明報專訊】美國加州的朱利安拍賣行（Julien's Auctions）將舉行「城市傳奇」（Urban Legends）拍賣，帶來Banksy、Invader等著名街頭藝術家作品。匿名英國街頭藝術家Banksy的作品常帶政治色彩，發人深省，拍賣以他在德國柏林街頭原創的藝術壁畫《電視女孩》領銜（估價：20萬至30萬美元，約156萬至234萬港元）。作品是藝術家在2003至2004年於德國巡演期間創作，繪製在柏林Mitte區一個變壓器箱門板上，他採用3種顏色的氣溶膠模板和手繪技法，描繪年輕女孩擁抱着一台電視機，屏幕上有一個橙色的心形圖案。

Banksy另一上拍作品為《戴妃十鎊紙幣》（估價：1000至2000美元，約7800至15,600港元），英鎊上的女王頭像被惡搞改為戴妃頭像，而銀行名稱也由Bank of England被改成Banksy of England，還印有霸氣字眼：「我承諾向持鈔者支付票面價格。」「假鈔」背面印有文字Trust No one（不要相信任何人）和查爾斯•達爾文的頭像。2004年，Banksy印製了10萬張這些10英鎊面額「假鈔」，在諾丁山狂歡節和雷丁音樂節上撒向人群，此「紙幣」現正被大英博物館的錢幣和金屬器具部收藏。

至於法國街頭藝術家Invader則以馬賽克作品聞名，經常用到「太空入侵者」、「超級馬里奧」和其他流行遊戲角色。拍賣帶來12件原創作品，包括他在紐約市的「入侵」作品（每件估價範圍6000至12,000萬美元，約46,800至93,600港元），另有他在法國巴黎街頭、西班牙和泰國曼谷等地的創作，喜歡街頭藝術的藏家不容錯過。

街頭藝術「城市傳奇」現場及網上拍賣

日期和時間：美國西岸時間2月27日上午10:00 （香港時間28日凌晨2:00）

地點：朱利安拍賣行

網址：bit.ly/40SHdeu

整理：張曉冬

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