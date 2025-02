街頭藝術家Banksy「假鈔」現美國拍場

Banksy另一上拍作品為《戴妃十鎊紙幣》(估價:1000至2000美元,約7800至15,600港元),英鎊上的女王頭像被惡搞改為戴妃頭像,而銀行名稱也由Bank of England被改成Banksy of England,還印有霸氣字眼:「我承諾向持鈔者支付票面價格。」「假鈔」背面印有文字Trust No one(不要相信任何人)和查爾斯•達爾文的頭像。2004年,Banksy印製了10萬張這些10英鎊面額「假鈔」,在諾丁山狂歡節和雷丁音樂節上撒向人群,此「紙幣」現正被大英博物館的錢幣和金屬器具部收藏。

至於法國街頭藝術家Invader則以馬賽克作品聞名,經常用到「太空入侵者」、「超級馬里奧」和其他流行遊戲角色。拍賣帶來12件原創作品,包括他在紐約市的「入侵」作品(每件估價範圍6000至12,000萬美元,約46,800至93,600港元),另有他在法國巴黎街頭、西班牙和泰國曼谷等地的創作,喜歡街頭藝術的藏家不容錯過。

街頭藝術「城市傳奇」現場及網上拍賣

日期和時間:美國西岸時間2月27日上午10:00 (香港時間28日凌晨2:00)

地點:朱利安拍賣行

網址:bit.ly/40SHdeu

整理:張曉冬

[開眼 收藏]