捷克布爾諾近百歲建築 呈現功能主義細緻與極致

疫情之後久違的長途旅行,儘管還未適應長途飛機,依舊帶着愉快的心情踏上此次旅程。從維也納前往布拉格的途中,為了探訪由現代主義建築大師路德維希.密斯.凡德羅(Ludwig Mies van der Rohe)所設計、在1930年完工的圖根哈特別墅(Villa Tugendhat),選擇停留布爾諾一晚。這位曾任包浩斯建築學校校長的德國建築師,以「少即是多」(less is more)的設計理念聞名於世。第一次世界大戰後,原本喜愛新古典主義風格的他,徹底拋棄傳統建築風格中的裝飾與修飾,轉向柯比意(Le Corbusier)與葛羅培斯(Walter Gropius)所推動的新建築觀念,追求純粹的功能主義。1929年完成的巴塞隆拿世界博覽會德國館,讓他達到事業巔峰,而同時期完成的圖根哈特別墅,更是他理念的完美體現。

圖根哈特別墅:鋼結構築「自由平面」

圖根哈特別墅是受弗里茨.圖根哈特(Fritz Tugendhat)之妻格蕾塔(Greta)委託建造,是最早的功能主義建築之一,1994年對外開放為博物館,2001年更被列入世界文化遺產名錄。從街道看過去像是只有1層樓的房子,但實際上,別墅依山而建,面向西南,是個3層樓高的住宅。面向街道的頂層配置臥室等生活空間,以及房子的玄關。迎接訪客的入口有着內弧形的乳白色玻璃牆,在穿過大門後透出明亮且柔和的光線,暖黃色的石材地板及十字形的金屬鋼柱點綴着這個門廳空間。

往下走的主層空間配置着起居室、書房及餐廳,由於建築物採用鋼結構作為主要結構,沒有承重牆的配置讓平面變得更加自由,讓空間在格局、視覺和採光上更無所拘束。開放式的大空間沒有太多的隔間,摩洛哥的縞瑪瑙石製成的平牆面、黑檀木的半弧牆面及同間隔的十字金屬鋼柱,細膩溫和地區隔了不同功能的空間,空間若有似無的被分割着,卻也若有似無的延續着。天然縞瑪瑙石牆的透光特質,更隨着自然光影的變化,賦予空間不同的氛圍。西側與南側可升降的落地玻璃窗外植物綠意盎然,大片玻璃讓室內外的景觀重疊,延伸了整個視覺體驗。

密斯善用大面積石材作為隔牆,不僅強調材料本身的質感與美學,還實現了空間的靈活劃分,這樣的設計手法與巴塞隆拿的德國館遙相呼應。另外,圖根哈特別墅中的所有家具,也都是他與室內設計師莉莉.賴希(Lilly Reich)一起,專為此處空間所做的設計。其中,圖根哈特椅及布爾諾椅,至今仍是許多有品味的空間裏,常常可看見的家具選品。

建築物底層為過去的廚房、工人房等服務空間,當時非常先進的空調系統機房,也都收在這層空間裏。一部分的機房空間被保留下來,另一部分作為展示建築相關圖紙及故事的藝廊及商店空間。這次探訪是我首次走進密斯所設計的建築室內空間,欣賞到他對細節的極致追求,也想起他的名言「上帝藏在細節裏」(God is in the details)。精準的細節,真的可以成就一件偉大的作品。

Hotel Avion:狹窄空間注入前衛風格

除了親身體驗功能主義的空間,此行更讓我認識了捷克現代建築的代表性建築師——博胡斯拉夫.福克斯(Bohuslav Fuchs)。福克斯在布爾諾有好幾件作品,其中位於市中心捷克街(Česká Street)上、1920年代末開業的阿維翁酒店(Hotel Avion),與圖根哈特別墅一樣,都是功能主義建築的傑作。

Hotel Avion,是歐洲最窄的旅館建築之一。在僅8×34米的狹長地塊上,巧妙地建造了一座40米、10層高的梯形建築,擁有共37間、5種不同類型的客房,2、3樓則作為藝廊空間,展示着建築師的其他作品資訊、現代主義時期的家具及經典語錄。建築內部大量運用紅、黃、藍等原色,創造鮮明、純粹的視覺效果,強調空間的功能性和現代感。它也可能受包浩斯學派影響,將藝術、工藝和技術結合,提倡使用基本形狀和單純色彩,追求純粹的視覺效果和功能的統一,展現當時前衛的藝術風格。

這次入住的高層客房,可以一望布爾諾的街道風景、教堂古蹟,小城風光盡收眼底。這裏雖然不如布拉格那般名聲顯赫,但這兩座經典的功能主義建築,都替我久違的長途旅行,留下了美好的回憶。

文:李昀蓁(東京建築女子,駐點東京的女性建築師)

設計:賴雋旼

編輯:謝秋瑜

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 建築]