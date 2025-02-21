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午間「入門級」音樂會 栽培演奏家展個性

【明報專訊】平日中午，甲級寫字樓裏正舉行一個古典音樂會。早在開始前已坐滿大半位置，亦有幾排椅背貼有「Reserved（預留）」的字條。席上坐着西裝白領，也有休閒打扮的市民，他們等待演奏家上台，準備享受45分鐘的免費音樂時光。策劃該音樂會系列的音樂總監查海倫形容音樂會對所有人來說也是「入門級」：「這裏是觀眾進入演奏家世界的門、演奏家進入演奏廳的門。」

「樂‧心」音樂會設年度主題 查海倫當友師

查海倫畢業於美國伊斯曼音樂學院，是香港其中一位最年輕的音樂藝術博士，曾於不同音樂學院從事教育工作，又聯同香港小交響樂團、摩爾多瓦國家室內交響樂團等樂團演出，她說小交前音樂總監葉詠詩對她的指導和鼓勵影響至深，使她後來想為年輕演奏家指導出一條清晰流暢、進身至職業演奏家的道路。自2015年，她被委託成為「樂．心」音樂會系列的音樂總監，負責構思節目、制定機制和門檻，為年輕精英樂手和國際來訪嘉賓提供演出機會，「我會把選擇樂曲的權利交給表演者，每次跟他們討論事前事後想挑戰什麼、調整什麼，或者他想我幫忙聽什麼」。

查海倫以「mentor（友師）」的角色指導和帶領音樂家，讓他們知道職業門檻與自身實力的差距，她道出現實：「就算在學院裏面排第一的學生，即是高材生畢業，他跟職業世界的距離也是相差很遠。」她分析背後的原因，與香港的教育模式息息相關。

「港音樂教育重拎獎 外地重視根基」

「香港音樂教育因為以目標為主，你只為考試或者想在本地比賽拿到獎。這個小朋友拿到獎就覺得他不錯，但可能只是選歌好而已。」查海倫再對比外國的音樂教育方式，指外國着重因應學生的手掌大小、演奏的聲底和興趣來培育他們的根基；香港學生根柢未夠穩固，卻要培訓成樣樣皆精。據她觀察，「香港比較多的（學生）是『誠懇type』，沒有郎朗那樣的『沙塵type』，但在職業世界講究的是unique（獨特）、iconic（具代表）」。

眾多國際音樂大賽，包括范．克萊本國際鋼琴大賽、蕭邦國際鋼琴大賽、柴可夫斯基國際音樂比賽如奧運一樣，4或5年一度，參加者報名年齡落在約16至32歲，即是以單一比賽計，如年輕的音樂家能夠入圍，他一生大概只有2或3次機會參賽，要在國際比賽中突圍而出才更容易進身職業世界。然而當香港學生長大後，問他們偏好的曲目和專業進修方向，查海倫總會得到「不知道啊」的回答，此時他們已被他方的樂手遠遠拋離。

查海倫又指華人地區常常「抄襲」，看見某位音樂家出名便照辦學習，沒有獨特的個人色彩，看不到靈魂，就似彈貝多芬不夠奮鬥感、彈蕭邦不夠纖細。她以寫論文作比喻：「你做資料蒐集沒問題，但要paraphrase（改述），從自己的邏輯裏整理出來。我們是聽你整個思考、整個音樂的脈絡。」這些都不是照辦煮碗便成功的方程式。

每年度「樂．心」音樂會系列均設定特定主題助音樂家成長，像2024年以「ATTACCA」為主題，是音樂術語上不間斷的意思，跨代音樂家互相切磋，一同表演，讓後輩更快認識職業水平的要求。今年則以「Beyond Senses」為主題，引領音樂家彈奏出牽引全身的感官且具辨識度的「個性」，因此查海倫在指導「樂．心」音樂會的演奏家時着重教他們看音樂邏輯，與他們雕琢聲音，創造專屬的舞台人格。

「我選的recitalist（獨奏家）需要有很多不同款式、色彩豐富的人，即使是同一個板塊，大家看到的色譜會更大。」查海倫舉例評價今年的表演者，她形容鋼琴家張越「觸鍵如醫師下針」：「他很冷靜，琴聲狠狠的一針到底，又展示出光度，層次分明。」鋼琴家王晞韻像「透光的珍珠」：「琴聲圓滑，像透出溫和、暖的珠寶光。」鋼琴家黃思遠「彈琴如耍太極」：「音韻之間無縫銜接，不知為何黏得很緊，像看武林功夫。」查海倫總結：「同一個琴組，可聽到這麼不同的處理，這就是人格。」這也是職業世界看重的。

場地「介乎錄音室和演奏廳」 利與觀眾交流

而音樂家的個性和人格，查海倫亦留意到觀眾是看得出、聽得到。她指香港的觀眾比以前進步，因為資訊流通和音樂節目盛行，他們也學會如何評價表演，並能夠辨別表演者是否用心演出。如果他們感到時間被浪費，就不會再來觀賞。「老師的角色是教基礎的音樂知識，但他其實對社會的taste（品味）是有偏差，做藝術家的其中一個主要板塊，是不能不兼顧觀眾。」查海倫指音樂會表演場地的特質介乎錄音室和演奏廳之間，觀眾在此會聽見演奏者奏出高清版的樂聲，亦有便樂手與觀眾近距離接觸和交流，觀眾成為其中一分子訓練音樂家。

在「樂．心」音樂會系列裏，音樂家可大膽實驗各種可能，查海倫期望從音樂會系列出身的音樂家訓練出特殊質感，將舒適圈擴至無限大，成為掌控演奏會的人：「假以時日，這班人如果和orchestra（管弦樂團）玩，會發生什麼事呢？就是會五十五十鬥，orchestra沒有的聲音由他來奏；當orchestra收聲，他就搶去所有聲音，會是很有趣的recitalist。」

「樂‧心」音樂會系列2025

詳情：bit.ly/41mJSyo

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 音樂]

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