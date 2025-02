【奧斯陸】一個節目兩個觀點

特朗普一上任後,國際局勢就更加緊張,全世界社會的分裂已經發展到不能修補的地步。年輕時覺得做人要盡好本分,與持不同意見的人要好好討論,讓他們明白自己觀點。但今時今日,有時間都寧願好好休息,慳番啖氣,因為人只會堅持自己看到的一面,就算事實放在眼前,他們仍會堅持自己的立場及意見,像不少人仍然堅持馬斯克在特朗普的就職典禮上不是做納粹敬禮。

自己放棄,所以特別尊重仍然堅持要持平、要讓不同陣營的人明白敵陣想法的媒體,像英國第四頻道的最新真人騷節目Go Back to Where You Came from就是好例子。取材自澳洲2011年首播的同名節目,6個對移民有多多意見的人分成兩組,親身體驗難民的經歷。6個參加者中,4個都對移民有負面意見,僅有兩個人支持移民及難民。

兩組分別到不同戰亂地區,一組到敘利亞,另一組則到索馬里。敘利亞的內戰雖然在去年年尾已完結,但國家依然面對着嚴重的人道問題,七成人口需要援助。同時敘利亞仍然十分危險,不同軍事組織繼續在內鬥,伊拉克、土耳其及俄羅斯仍然不定時進行空襲。在這樣危險、缺乏基本生活建設的國度,來自小鎮的廚師Dave算是體會最深。原本他對移民及難民十分反感,但看到敘利亞人的生存環境這麼差,他終於能同情當地人,質問為何平時不會在電視見到這些情况?為什麼大家不給予援助?終於明白身在英國的他是如何幸福。

較低學歷的能有同情心,相反,住在倫敦、牛津畢業的Chloe則是鐵娘子上身,完全沒有表露絲毫同情心,開口埋口都是如出一轍的說話:「我哋唔可以救晒佢哋」、「呢度文化同我哋文化好唔同,我哋點樣解決文化差異?」這些話都不無道理,但最令人咋舌的是她在當地對所見所聞的評價。像她形容小朋友在垃圾堆尋找可賣的廢物是「從中獲得創業的快感」。在生活環境極差的難民區中,竟然敢說其實那裏的屋企也都不算太差,也有地板有電視有電話,與他英國朋友的屋企相差不遠。這麼涼薄,令人想起政客,網上查一查。原來她是右翼媒體的名嘴,經常維護保守黨,正職是右傾的GB News電視頻道的評論員,難怪。

另一組到環境更差的索馬里,兩個不喜歡難民的參加者Jess及Nathan竟有膽量在本地人前,不斷用「shithole」(鬼地方)來形容當地,十分匪夷所思。Jess比較有趣,因為她顯然種族歧視,不斷將索馬里人與強姦犯等罪犯掛鈎,一概而論。節目稍後透露原來她曾兩次被性侵犯,其中一次在泰國發生,所以對異國男生有這樣的偏見。

這節目不算特別精彩,但能夠將不同觀點放在一起,讓大家明白多一點不同角度的想法,也算是任務完成了。

文:陳Damon(長居奧斯陸,心卻在四海。借消費世界各國文化,提醒自己活在當下)

[開眼 大都會文藝誌]