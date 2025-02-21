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【奧斯陸】一個節目兩個觀點

【明報專訊】早前收到公司公告，因為保安理由，提醒大家不要在公司電腦或電話上安裝DeepSeek或TikTok等中國程式。有些人最愛說不要時時講政治，但事實是政治就是生活。

特朗普一上任後，國際局勢就更加緊張，全世界社會的分裂已經發展到不能修補的地步。年輕時覺得做人要盡好本分，與持不同意見的人要好好討論，讓他們明白自己觀點。但今時今日，有時間都寧願好好休息，慳番啖氣，因為人只會堅持自己看到的一面，就算事實放在眼前，他們仍會堅持自己的立場及意見，像不少人仍然堅持馬斯克在特朗普的就職典禮上不是做納粹敬禮。

自己放棄，所以特別尊重仍然堅持要持平、要讓不同陣營的人明白敵陣想法的媒體，像英國第四頻道的最新真人騷節目Go Back to Where You Came from就是好例子。取材自澳洲2011年首播的同名節目，6個對移民有多多意見的人分成兩組，親身體驗難民的經歷。6個參加者中，4個都對移民有負面意見，僅有兩個人支持移民及難民。

兩組分別到不同戰亂地區，一組到敘利亞，另一組則到索馬里。敘利亞的內戰雖然在去年年尾已完結，但國家依然面對着嚴重的人道問題，七成人口需要援助。同時敘利亞仍然十分危險，不同軍事組織繼續在內鬥，伊拉克、土耳其及俄羅斯仍然不定時進行空襲。在這樣危險、缺乏基本生活建設的國度，來自小鎮的廚師Dave算是體會最深。原本他對移民及難民十分反感，但看到敘利亞人的生存環境這麼差，他終於能同情當地人，質問為何平時不會在電視見到這些情况？為什麼大家不給予援助？終於明白身在英國的他是如何幸福。

較低學歷的能有同情心，相反，住在倫敦、牛津畢業的Chloe則是鐵娘子上身，完全沒有表露絲毫同情心，開口埋口都是如出一轍的說話：「我哋唔可以救晒佢哋」、「呢度文化同我哋文化好唔同，我哋點樣解決文化差異？」這些話都不無道理，但最令人咋舌的是她在當地對所見所聞的評價。像她形容小朋友在垃圾堆尋找可賣的廢物是「從中獲得創業的快感」。在生活環境極差的難民區中，竟然敢說其實那裏的屋企也都不算太差，也有地板有電視有電話，與他英國朋友的屋企相差不遠。這麼涼薄，令人想起政客，網上查一查。原來她是右翼媒體的名嘴，經常維護保守黨，正職是右傾的GB News電視頻道的評論員，難怪。

另一組到環境更差的索馬里，兩個不喜歡難民的參加者Jess及Nathan竟有膽量在本地人前，不斷用「shithole」（鬼地方）來形容當地，十分匪夷所思。Jess比較有趣，因為她顯然種族歧視，不斷將索馬里人與強姦犯等罪犯掛鈎，一概而論。節目稍後透露原來她曾兩次被性侵犯，其中一次在泰國發生，所以對異國男生有這樣的偏見。

這節目不算特別精彩，但能夠將不同觀點放在一起，讓大家明白多一點不同角度的想法，也算是任務完成了。

文：陳Damon（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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