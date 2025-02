【明報專訊】一年半前開始討論的一個聯展,一眨眼就來到展覽開幕。展覽名字「Walk with the Weight of a Second Beating Heart」,是香港藝術家羅玉梅摘自生於越南的美國作家Ocean Vuong的詩集裏的一句話。除了玉梅和我,參與藝術家還有來自上海的張小船。策展人瞿暢說道:「一個生命如何承載多個生命的節奏和它們的彼此撞擊——是這次展覽對成為母親、對親密性的探索。」我們三人在不同時間認識,但同是移居了日本,亦是母親,還有跟着同一個老師學日文。儘管我們三人不全因這樣的身分而定下展覽方向,我們還是因此而聚了在一起。瞿暢並不是母親,但當時她正在寫的博士論文裏,有一章分析浪漫化的「母愛」是如何在中國的民族主義敘事裏發揮作用,於是這位熱中於研究母愛的社會政治面向的策展人就和我們一起開啟了這場展覽。