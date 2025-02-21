在這段時間裏，閒時聽大家聊點有的沒的，成為我偷偷給這個展覽賦予的意義。就如我在藝術家對談中喝了兩杯後亂噏說：「這個展覽的結果，是在之前和之後。」混着廣東話、國語和日文即時翻譯，希望大家沒有聽到一頭霧水。我也常常不懂怎樣準確總結好這樣的展覽，也許就如瞿暢提及：「展覽試圖表達我們的經歷中一些更加細微、複雜和難以言喻的面向，和親密性的新理解。」那些「有的沒的」，又有如我們群組裏分享在一本小冊子中發現一種植物：吊蘭（Chlorophytum comosum or Spider plant），西班牙語中，又別名「Malamadre」（意思是bad mother）。

這個一年半前開始討論的展覽，開幕天翌日早上又湊巧是兒子十十在幼稚園的年度「生活發表會」，演出劇目《默默》（Momo）。他同樣為此準備了很久，總是睡前跟我說他在練習的情節。誰料開幕天完了，回家太晚，湊巧十十作病睡不好。第二天早餐絕食，在台上打呵欠，我是名副其實的bad mother。

《默默》是德國文學家Michael Ende的經典名作，講述一個竊取時間的故事。女主角默默擁有過人的才能——聆聽。全心全意地聆聽別人的傾訴令她有很多朋友，享受着每天一起玩耍。直至時間小偷出現，他主張「時間銀行」，鼓勵大家「節省」時間存在銀行裏賺取利息，但其實時間會被他偷走。後來城裏的人為了儲蓄時間，更有效率，都選擇不再做浪費時間的無聊事，日子卻離奇地變得勞碌愁悶。只有時間沒有被偷走的女孩「默默」四出找尋「時間之花」，以恢復原來的生活。現實是在此劇演出前我才努力補鐘閱讀，在最沒有餘裕的時間點，天不忘打我一拳，要用故事來跟我說說：時間就是生命。

十十和同學演的《默默》，分成三章，基本上沒有台詞。音樂一轉、節奏一變，他們就走到台上不同的角落，走動、推疊、躺平、吶喊、遊戲等，組合成一幕幕風景來完整故事。劇終，小朋友們大喊：「每個人的時間都是寶物。」我看着台上帶着病容打着呵欠的那個時間小偷，心裏感激他是偷懶的一位。

文：陳楚翹（從事藝術創作，現居東京）

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