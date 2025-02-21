明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 一場show一次旅行

名古屋Paul Klee畫展 孤獨與團結中找「不一樣」

【明報專訊】「妳告訴我那座城的事。」在新書《城與不確定的牆》中，村上春樹筆下的少女說起那座城，高牆、獨角獸、割掉影子的人與神秘的圖書館……閱讀時，腦內一度浮上與男主角一樣的念頭，「我多麼強烈地想要進到那座城，想去那裏見真正的妳」。

強烈地渴望一座不確定的城實在太難，搭上飛機往另一座城市卻很容易。或許可以將名古屋當作「城」的投射——村上春樹曾在作品《東京するめクラブ 地球のはぐれ方》中形容名古屋是「拒絕故事性的地方」，雖屬大城市，卻彷彿是一個架空的、抽離的空間。適逢名古屋愛知縣美術館正展出保羅‧克利（Paul Klee，1879至1940年）畫展Solitary and Solidary（孤獨與團結），在顏色、線條與不確定的風格中，也許會見到真正的克利。

「在日本，克利是最受歡迎的藝術家之一」，策展人黑田和士介紹，甚至有人製作出以他命名的日文字體クレー（Klee）。1993年，愛知縣美術館亦曾策展，聚焦這名瑞士裔藝術家的職業生涯：有音樂天賦、拉得一手好琴，卻夢想成為畫家；為糊口，寫過劇評，畫過漫畫，也刻過版畫；後來在色彩方面尋得突破，成為孕育眾多設計師、建築師的包浩斯（Bauhaus）學校講師，其撰寫的Writings on Form and Design Theory亦被視作設計師「必讀」之作。

黑田和士分享，在過去諸多展覽中，人們大多將克利視作一個「孤獨且獨特的藝術家」，生於19世紀末至20世紀中期——那個藝術界風起雲湧、新興風格與名家大量湧現的年代，「他卻未參與過任何特定的藝術運動，如表現主義、超現實主義、構成主義等」。在1920年的一次個展中，克利如此自述，「我無法在此時此刻被人理解。因為我既居於死者之間，又居於未出生者之間」。這句話後來被刻在他的墓碑之上，成為他的人生總括。

飛蛾落地或是克利孤獨寫照

今次展覽有克利畫作Dance of the Moth，簡單線條勾勒出的飛蛾與由藍到白的幾何色塊重疊，一隻孤獨的飛蛾看似正奮力向上飛，其後向下的箭頭卻暗示着殘忍的結局——撲火的飛蛾注定落地，「對克利而言，藝術家注定要追求通往天國的境界，但這一追求注定會失敗，因為藝術家不是神，只是人類」，黑田和士說。他補充，有人認為作品參考了美國詩人Frank Miller的詩作The Moth to the Sun，心理學家榮格（Carl Jung）曾引用其中片段，「再一小時——我可憐的生命就要消逝／然而我最後的努力／正如我最初的渴望／只是接近你的榮耀／然後／獲得一瞥的狂喜」，一瞥天國之境，再孤獨死去，是飛蛾的命運，或許亦是克利的寫照。

然而，是次展覽卻在Solitary（孤獨）之後，再加上形似而意思截然相反的詞——Solidary（團結）。黑田和士說，儘管克利看似孤獨、亦希望被視作「孤獨而超凡脫俗」的藝術家，但他仍與許多當代藝術家互動並互相啟發。因此，展覽中亦展出許多與克利有藝術交流的其他藝術家作品，如抽象藝術大師Joan Miró、包浩斯風格的藝術家Lyonel Feininger等。

冷暖色塊呈現異國情調

與其他藝術家的風格交流，亦反映在克利其他作品中。展覽中有其代表作About a motif from Hammamet，用多樣的色塊、多變的色調與線條，勾勒出神秘的異國情調，描繪出一座海濱小鎮的風情，冷暖色的對比與色塊的組合，成為克利留給人們的最深印象。黑田和士解說，這幅畫創作於克利結伴藝術家朋友August Macke和Louis Moilliet的突尼斯之行；畫中內容則啟發自Robert Delaunay作品Window on the City No.3，克利對此作讚不絕口，並撰寫評論，將它比擬為自己喜愛的巴哈複音音樂（polyphony），「Delaunay通過在白色背景上使用透明色彩來產生光的感覺；相反，克利則在黑色背景上『讓光存在』」，黑田和士如此描繪兩幅畫的區別。

撲火的飛蛾，注定走向孤獨的結局；彩色的光，亦無法衝破黑色的背景。同遊突尼斯的朋友August Macke與另一藝術家好友Franz Marc，都在第一次世界大戰中喪生。或是愈發感到孤獨，或是參透世間荒謬，克利的作品在戰爭期間逐漸變得更抽象，剪切與重組成為他常用的創作手段，許多人認為這些作品是「純粹的抽象、非具象的、現代化的」，但黑田和士仍然堅信「它們富有詩意與想像力」。他希望是次展覽讓公眾意識到，克利並不全是孤獨，「而是在其他藝術家和社會事件的影響下創作」。社會事件如何影響藝術家的創作？或許正如克利在日記中所寫，「這個世界愈可怕——例如今天，我們的藝術就愈抽象，而幸福的世界則會產生現代主義的藝術」。

Paul Klee, Solitary and Solidary

日期：即日至3月16日（逢周一休館）

時間：上午10:00至晚上6:00

票價：1600、1800日圓（約82、92港元）

地點：名古屋市東區東櫻1丁目13-2愛知藝術文化中心10樓

網址：bit.ly/3COoWak

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

相關字詞﹕保羅・克利 Paul Klee 藝術展覽 名古屋 日本 一場show一次旅行 開眼 旅遊

上 / 下一篇新聞