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Friday Planner：說我歸屬

【明報專訊】2月21日，是為國際母語日。宣傳保護語言、避免語言消失，除了關乎文化多元與否，也許更貼身地關係着族群存續與個人存在的問題。恰好昨日正式上映的《看我今天怎麼說》，講的也是語言的問題。

母語，往往連繫着地緣身分認同——南蠻鴃舌又何妨？以自己的語言講述我，以及這個地方的故事。而聲音以外，尚有無聲之言在躁動。新約舞流主辦的《居流所》展覽及表演將於本周末開始，4位編舞者與兩位建築師以肢體和空間對話，敘述人與居所的關係。建築師築起居所空間，人進駐其中——在遷離與搬入之間，我們建立起家的歸屬感。展覽先行在明日（22日）開幕，同日設兩場供網上預約的導賞，演出則分別於周日（23日）及下周末舉行。肢體的律動、建築空間的沉寂，動與靜共同編織有關家的故事。

家、社區、城市，全指向「我所歸屬之處」。為保持與母土的連結而捍衛語言時，藝術又可採取什麼身位？「落草為藝」舉辦的社區／社群藝術工作者交流活動來到第五回，邀請90後「非學院派」講述他們對社群探索、實踐與成長之路，第一場「『成日行孖咇，到底佢哋有幾sync？』——小隊之間的（經驗／思緒）分別與成長」將在明日（22日）舉行。策劃「絹流餘印」項目的Gloria與Lorin，將與關注移工、聾人議題、策劃「用身體傾傾計」項目的Fifi對談，分享3人以影像媒介作為「藝術介入」的觀察，以及有關藝術媒介的轉換，不妨報名聽聽社區與藝術的大小故事。

人，總需要勇敢生存，方能留下生命的存據。荃灣CHAT六廠專題展示「歸屬的痕跡」展期到周日止，1970年代的《工人周報》與工人書信從工會的重要性講到有關剝削的思考，同工交遊的舊照又展現上世紀紡織工人的交誼，當日的話語，仍在迴盪着。

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[開眼 藝述速遞]

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