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黃進曦駐山畫城 留未變之景與青年村人影

【明報專訊】在城市中「浸」足一個星期，一到周末，大家好似都鍾意行山。朝而往，暮而歸，山中之景，四時不同，其中樂趣亦無窮。藝術家黃進曦也愛行山，還總是帶着畫筆。大嶼島上的大東山、馬鞍山碼頭望出的八仙嶺、城門水塘旁層疊的群山……還有那些夢中的山、金山銀山、半透明的山、山連山連山連山。

這次，他又拿起畫筆上山，畫的卻是造在山上的城。造在亞公角山路畔的突破青年村邀請黃進曦做駐場藝術家，繪下「突破八景」，景中有山、山中有城，黃進曦說，最重要的還是城中有人。

新角度看熟悉地方 陌生感刺激創作

在沙田，坐小巴一路上行，四圍的風景不斷後退，城市的喧囂逐漸被拋在腦後。在黃進曦看來，青年村之行猶如「artist residency」（藝術家駐村），「基本上都係去外國，而不是在香港」。是次雖然留在香港，但遠離城市，入住山村的經歷，令住慣火炭的他「有機會用一個新的角度去望番一個你好熟悉嘅地方，這種陌生感，刺激到你想喺度做創作」。

在青年村的創作，始於黃進曦對此地的觀察。時常行山，畫慣風景畫的他，眼中所見大多是山，就算置身城市中，也是由城望山；而在青年村，他卻站到山上，由山望城。初次探訪青年村，他望見了山對面的吐露港，「Joyce（萬樂人，突破機構總幹事）同我講，望見的吐露港風景即將大變，因為填海工程、污水處理廠搬遷……」望見即將消失的風景，令他感慨，「如果不是她講給我聽，我只會在填海後、搬遷後的某天才會突然意識到，原來已經不一樣了」。

心聲安放在「突破八景」 記住每天浪漫

風景會變，黃進曦將創作視為「一個令我在變之前可以畫低佢」的機會。首先畫下的，是《突破日常：造在山上的青年村》。畫中場景，讓觀者與黃進曦一齊站在更高處，俯瞰青年村，亦遠眺山下的海與更遠處的吐露港和八仙嶺。他解釋，行走在青年村中尋找靈感時，他的目光被大門上的一句話吸引——「城造在山上，是不能隱藏的」，「見到這句話時，我想，似乎這句《聖經》經文，與青年村有着類比」。因此，他一改往日以山為畫面重點的做法，反而將城放在近處；畫中重點亦不止是山，還有山中不能隱藏的城，與城中不能隱藏的人。

「是青年村的人，才讓青年們有所互動。」黃進曦說。城中人，有清潔工、門口保安、澆花叔叔。在黃進曦眼中，「平時他們幾乎是隱形的，人們看不見他們。但每天早上，他們都很早起身，為整個青年村做準備，我很想記錄下他們」。畫中還有坐着旅遊巴正在進入青年村的人，「佢哋係青年——青年人進入緊青年村，準備緊喺呢度嘅活動」。

有工友、有青年，還有黃進曦自己。畫中天台上，有他第一次與青年人一起寫生的場景。跟隨黃進曦一同步入天台，見到他眼中的「突破八景」：夕陽穿透烏雲，為層山染上金黃，這是黃進曦的《夕陽之約》；天台旁有幾步台階，黃進曦為這個場景取名《千里目》，台階上正有人「更上一層樓」；還有他駐村3個月居住的小房間，方寸之間，自成一個《靜謐的空間》；黃進曦還將心聲埋進八景中的最後一幅——《請記住每天總有浪漫》。看山、看海、看村，亦看人，請記住每天總有浪漫。

黃進曦《造在山上的青年村》系列作品

詳情：bit.ly/3X5xxfD

文：王梓萌

[開眼 藝述速遞]

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