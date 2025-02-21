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陶啟安「考古計劃」續篇 歷史動漫交集 4塊陶板3面牆 拼成一部創世紀

【明報專訊】「太初之始／由極端開變……來踏進萬尺千世領域」走入昏暗的展覽場地，腦袋裏自動播放一套兒時卡通片的主題曲。藝術家陶啟安延續古代文明歷史的幻想，給觀眾4塊能夠操縱萬物的陶板，體驗當創世者，開闢天地。

遊戲、電影、動漫、歷史、古代文明是陶啟安深感興趣的涉獵範圍，也成為他現時陶藝創作的靈感來源。他抽取動漫、科幻片、模型裝備等元素，以陶藝製成不會在現實出現的仿古文物；後來再把虛構出來的物件，放到虛擬世界或遊戲裏，從二次元到現實，再到返回二次元，陶啟安覺得「成件事會完整一點，變成虛實交錯」。

要數陶啟安第一次結合遊戲和陶瓷的展覽，是2022年Art Basel時於Para Site藝術空間舉行的「次元文明考古計劃2.0」。陶啟安找來藝術團隊GAZE合作，以小時候玩的8-bit遊戲格式製作遊戲，背景設定在未來——陶隊長與考古隊員要找回文物重建文明，各人卻意外掉進洞穴失散了。觀眾坐在展場代入陶隊長的角色，邊打機邊考古邊找出口，遊戲裏的通關道具正是場內展出的實體作品。1年多後再次延續藝術計劃，承接上次的情節，觀眾改以考古隊員身分穿梭走廊空間，在灣仔的香港視覺藝術中心的「超時空神殿」玩「密室逃脫」，在遊戲中看故事解謎，發掘藏於中心的仿古文物。

觀眾可「操控」實物 板塊移動觸發動畫變化

陶啟安的展覽像Pokémon的小智帶領觀眾從一個城鎮走到另一個城鎮冒險，近來計劃去最新階段的「自然之章」，在黃竹坑Mist Gallery舉行。拉開布幕，踏進展場，恍如回到盤古初開的時候，灰白投影從中間分割開天與地。陶啟安總括上次的經驗，發現觀眾不會在展覽中花大量時間細看遊戲中的文本，很多時只會專注在現實中的物件和關卡，於是決定抽走所有文字劇本，以更簡易的方式進行遊戲互動。「我撇除所有平時去展覽通常會有的作品名和說明，因為我覺得有時寫得太多就好像『穿橋』，希望觀眾來到這裏自己去探索，進來後感受那個氣氛。」陶啟安說這也是他平日看展覽的習慣，回到以視覺出發或者是實物為主。這恰好契合創世者的身分，對新世界的自然法則或生命一無所知，藉着互動和想像了解世界，也慢慢認識自己的本質和創造力量。

遊戲背景簡單，「純粹是reboot（重新啟動）一次，好似開始遊戲前會創造人物一樣，但這次是由創造環境開始」。即使場內沒有任何說明，也不難理解。展場中間有一個操控台，操控投影在3面牆的虛擬世界；台上放了一塊模仿碎裂的陶泥板，劃分4種顏色路線，旁邊亦有4個板塊，以紅黃色、啡色、綠色和藍色作標記，與陶泥板上的顏色對照，並分別刻有火、土、風、水組成世界的四大元素。陶啟安說他參考象形文字和《數碼暴龍》裏的字體來設計板塊，而且加上簽名式的眼睛圖騰符號。「觀眾幻想像以前學習顏色、學習圖形，將板塊搬過來陶泥板，對應顏色然後跟着路線去移動。」陶啟安介紹，隨板塊移動，投影上的動畫就會出現變化。遊戲方式相對簡單，但他說技術上頗複雜，因操控台的上方有部電腦實時使用視覺偵測技術拍攝，識別和追蹤板塊的位置，以產生相應的動畫效果，事前需拍攝和輸入上百張照片來訓練電腦。當集齊4個板塊在陶泥板上更會觸發特別效果，留待來者到場自行發現。陶啟安說展覽期間動畫亦會更新，就似遊戲安裝更新patch（修補程式）。

感受「文物」質感 要理解陶瓷怎製作

平常陶瓷展覽中，作品不允許觸摸，但這次可以親手捧起並移動，感受藝術家創造的出土文物質感。當被問到要如何更好地欣賞作品時，陶啟安認為要欣賞陶瓷工藝或質感，首先要理解陶瓷的製作過程，有一定知識門檻，例如選擇陶泥或瓷泥會影響作品的硬度、塗覆在陶瓷表面的顏料可分為釉下彩、釉中彩等。若以直觀的方法欣賞，陶啟安指他的處理就是用上原始質地的陶泥、4個板塊表面用上銀和金來上色燒製，金屬反光的狀態營造出未來科幻感；或者用雙手挪動板塊，可聽到陶板摩擦的聲音，感覺陶泥板的震動，更有掌控萬物的感覺。

「次元文明考古計劃：自然之章」

地點：黃竹坑業勤街39號Landmark South 6樓B16 Mist Gallery

日期：即日至3月1日 （周一至五需要先預約）

時間：中午12:00至晚上6:00

詳情：bit.ly/3QLktIV

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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