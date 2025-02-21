明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

視乎空間

【明報專訊】在晴空中尋一片雲，在山海間望兩棵樹，在暗夜裏綻三四朵煙花，在空白中繪五光十色世界。從手中紙筆到眼前風景，藝術從不必拘於方寸空間。藝術家黃進曦「隱居」沙田山中3個月，繪下自然空間之餘，亦對青年藝術創作空間有所觀察。今期「美藝客廳」邀得黃進曦擔任客席策展人，他向讀者推薦本地青年插畫師阿強的作品。

提起該作品時，黃進曦首先想起的不是畫家或作品名，而是畫中煙花——「我最近才有在現場看煙花、感受那種震撼的經歷」，他笑說，「原來（現場看）這種感覺和透過熒光幕看的感覺好不同」。阿強筆下，朵朵煙花在夜空中綻放，煙花之下是兩名青年，在城市燈火前笑着共舞，青年中間，還有一支正在燃燒的……火柴？原來，畫作啟發自突破機構的創辦人之一蘇恩佩的「金句」：與其咒詛黑暗，不如燃燒自己。

黃進曦說，用繪畫反映自我，是青年「與生俱來」的能力，「每一個小朋友，你畀支筆佢，佢都識畫」。伴隨成長，青年創作與表達的空間逐漸縮小，或是因為外界評價、或是因為社會壓力。但在黃進曦眼中，「空間是人開發出來的」，「只要大家有共同的理念、共同努力開拓，更多的人就會進入這個空間」。開拓空間，正如點亮煙花，「當煙花綻放時，那種視覺效果、那種聲音、那種震撼力，會令整個夜空都亮起來」。

開發空間的，是人；收窄空間的，仍是人。在畫作《闖進來的晚霞》中，黃進曦繪下站在山間望見的馬料水的海。「填海之後，這片海就沒有那麼闊了。」他感慨，於是提筆「記低」見一面少一面的海與突然闖入視線的晚霞。畫中還有兩棵高而細的樹，佇立叢間，顯得十分脆弱。「我第一次從這個方向望出去，它們就在那裏。本以為會很快斷，但經歷多次颱風，它們仍在那裏。」黃進曦說。

或許木秀於林，風亦不必摧之。山海之間，總有一番空間可開拓、可尋覓。

（美藝客廳‧四十一）

「客席策展人」簡介

黃進曦，本地藝術家，專注戶外寫生，自言「借畫去留住每一片主觀的風景」。曾多次舉辦個展，作品曾於本地、台北及英國等地展出，獲香港藝術館及收藏家收藏。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞