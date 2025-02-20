STAR CHIC：Flare cut成熱搜關鍵詞 Kendrick Lamar掀喇叭褲熱潮

當晚Kendrick Lamar在一眾樂迷的期待下登場，他身穿Martine Rose訂製藍色皮褸，內襯黑tee，配搭一條合身的淺色牛仔褲，褲腳採用明顯的喇叭剪裁，提供空間「容納」腳上向前NFL球員Deion Sanders致敬的Nike Air DT Max'96運動鞋。當他邊唱邊跳舞時，合身剪裁的牛仔褲猶如與他融為一體，顯得無拘無束、自由奔放。Kendrick Lamar身穿的牛仔褲，讓人聯想起True Religion或Miss Sixty等品牌推出的經典女裝牛仔褲，但這卻是出自Celine前任創作總監Hedi Slimane手筆的女裝Marco Jeans洗水喇叭牛仔褲（圖，$9900）。雖然出自2020春夏系列，但目前還可以在品牌官方購買得到，更曾一度出現搶購潮，一夜間令喇叭牛仔褲成為潮男必備fashion item。

喇叭褲興衰

事實上，喇叭褲潮流總是來來回回，它最早在1960、1970年代崛起，成為反文化運動（counterculture movement）的象徵。這種風格備受當時的搖滾巨星、自由主義者追捧，並隨着波希米亞風格興起而達至巔峰。雖然在1980至1990年代逐漸衰退，但喇叭褲在2000年代初強勢回歸，全因為當時一眾火紅的潮流文化icon，如Britney Spears、Paris Hilton等經常穿低腰喇叭褲配襯緊身上衣示人，讓這種風格成為千禧年代的時尚標記，亦讓全球的女生爭相模仿。直至2000年代中期，隨着skinny jeans主導時尚界，喇叭褲熱潮才逐漸消去。20多年過去，近年靜悄悄把喇叭褲帶回來的並非當紅的性感女神或年輕女歌手，而是潮界代表人物Pharrell Williams，擔任Louis Vuitton男裝創意總監的他，每次在時裝騷謝幕時，都會穿上flare cut長褲配襯不同造型現身，看起來時尚突出，亦成為他近年的標誌風格。然而，為何他卻未能像Kendrick Lamar般，成為「真正的」喇叭褲推手？因為火紅的pop icon往往才具有掀動年輕世代的力量，成為他們的模仿的對象，能讓一種風格、一件fashion item變成熱潮。●

查詢：Celine 2805 8666（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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