JEWELLERY：天然、養珠有什麼分別？ 寶石大師開班 探索珍珠閃亮之謎

但大家可能對珍珠有一連串的疑問，在蠔／蚌中放入沙會生出珍珠？養殖珍珠跟天然珍珠有分別嗎？你知道香港也有養殖珍珠場嗎？

L'ÉCOLE亞太區分校在港成立5周年，最近便以珍珠為主題，推出全新課程《珍珠：歷史、科學與傳奇》，一次過為大家解開以上的謎題。

珍珠源自於世界各地河流或海洋中的軟體動物，只會在某些特定海域中出現，幾千年前人類已經開始捕撈珍珠，並成為不少王族或名人擁有的重要收藏。「珍珠在各種文化歷史中都扮演重要角色，它們的歷史可追溯到10,000年前。它被認為是人類最早被使用的珠寶和寶石形式之一，在歷史上一直佔有獨特地位。我們想藉着新課程，向大家展示珍珠的多樣特質，並探索其錯綜複雜的寶石學。」L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校董事總經理Olivier Segura說。

在蠔中放入沙會生出珍珠？

很多人對珍珠有不少誤解，以為在蠔中放一粒沙，就會生出珍珠，但其實珍珠的生產過程相當複雜，到現時科學家也未能完全理解背後成因。每種貝殼也有機會產出珍珠，並不局限於特定貝類生物，例如螺和鮑魚也可生出珍珠；而除了海水貝殼，淡水貝類也能夠生產珍珠。

珍珠跟人類的牙齒和骨頭一樣，屬於生物礦物（biomineral）的一種。珍珠的主要成分跟貝類的外殼、珊瑚等相同，均為碳酸鈣（calcium carbonate）。為什麼貝類可以在體內生出珍珠？首先要了解貝類的身體結構。貝類的身體外圍是一層外套膜（mantle），例如大家較熟悉的蠔肉外圍的灰色部分或是帶子裙邊。外套膜會分泌出碳酸鈣，這些碳酸鈣在正常情况下會在外殼層層累積，讓貝殼生長變大；但有些時候，碳酸鈣可能會遺留在貝類的體內累積起來，逐變成一粒粒接近球形的珍珠，所以如果將珍珠切開，會發現當中一層層的同心圓紋理結構。不過直到現時，科學家也未能掌握在什麼情况下，才會令碳酸鈣留在貝類體內生出珍珠。

每100萬個貝類生物才有1粒超凡珍珠

根據珠寶藝術學院的資料，大約在每100個貝類生物中，才可找到一枚天然珍珠（但形狀、質素參差）；每100粒天然珍珠才有一粒達到珠寶級別（但尺寸可能很小）；而每100粒珠寶級別的珍珠，才會有一枚尺寸大而且質素高的超凡珍珠。這正是天然珍珠如此珍貴的原因。

不同地區貝類出產的珍珠外形有明顯差異，例如澳洲出產的顏色偏純白、南太平洋中部大溪地一帶出名黑珍珠……至於淡水珍珠方面，珠寶品牌Tiffany以往使用的珍珠均出自美國密西西比河（但已耗盡）；蘇格蘭是另一著名的淡水珠產地，一粒在當地河流發現的43.6 grain（珍珠重量單位，見下文）天然珍珠，在2024年的一場拍賣會上更以約94,000英鎊（約92.2萬港元）成交！

5S法則鑑賞珍珠

珠寶藝術學院專家表示，要鑑賞珍珠可根據5S法則，即光澤（Shine）、陰影（Shade）、表面（Surface）、形狀（Shape）和尺寸（Size）。光澤最佳的珍珠看起來會像玻璃一樣反光，另一些則較為暗啞；陰影是指珍珠顏色是否均勻，會不會出現明顯班點、陰影。專家會按珍珠表面有沒有凹陷或凸點來劃分等級，而形狀則主要分為圓形（round）、水滴（drop）、橢圓（oval）、扁身的鈕扣形（button）、螺紋珠（ringed，即表面有螺旋紋理）或巴洛克（baroque，不規則形狀珍珠的統稱）。珍珠尺寸通常以grain為單位，1 grain即等於0.25卡或0.05克，一般來說，尺寸愈大自然愈貴，而如果是養殖珍珠的話，除了計算其尺寸，人工珍珠核以外的珍珠質層愈厚，價值亦會愈高。

養殖珍珠的原理

天然珍珠以往被大量採捕，數量驟降，現時只有巴林和澳洲附近的海域較容易找到天然珍珠。由於天然珍珠稀少，在19世紀末，日本人創造了世界第一顆養殖珍珠，以人工手法將刺激物放入蠔中，刺激它形成珍珠，事至今日，技術發展得愈來愈成熟。

那究竟養殖珍珠的原理是什麼？珍珠本身是由積存在貝類體內、原本用作外殼生長的碳酸鈣生成，養殖珍珠便是人為地在貝類體內植入以碳酸鈣製成的人工珍珠核，而最理想的原材料正是以貝殼製成的小圓珠！因為同樣是碳酸鈣，貝類分泌的碳酸鈣會包圍着人工珍珠核，慢慢生出愈來愈大的珍珠，故養殖珍珠和天然珍珠的物理和化學成分可謂一模一樣。

香港也有養珠場？

雖然珍珠是一種非常重要的寶石，但人類最早捕獲貝類並不是為了珍珠，而是以它為糧食，後來發現貝類中間有這些閃閃發亮的圓珠，才慢慢將珍珠製成珠寶。大家未必知道，大埔吐露港曾是本港著名的採珠地點，吐露港海灣水流平穩，適合珍珠生長，在明朝發明家宋應星所著的《天工開物》一書中也有記載，其採珠業始於五代十國南漢時間。時至今日，三門仔附近也設有養珠場，在貝類植入珍珠核培育珍珠。視乎珍珠大小，一般養殖珍珠若需1至3年時間培育；而貝類有淨化海水的功能，養殖珍珠也能幫助改善海洋生態。

養殖珍珠讓珍珠供應變得穩定，價錢較相宜，故近年愈來愈多品牌以珍珠製作珠寶或飾品。現時在大埔開設的養珠場更會用上metakaku技術，將無線RFID數位標籤嵌入到珍珠核中，以便追溯其來源和供應鏈，符合珠寶界的發展趨勢。關於珍珠，其實還有很多有趣的課題，L'ÉCOLE珠寶藝術學院除了開設珍珠課程，亦將在本周六（22日）舉辦開放日，有興趣了解更多珍珠知識的讀者不容錯過。●

L'ÉCOLE珠寶藝術學院開放日

日期：2月22日（周六）

時間：中午12:00至晚上7:00

地址：尖沙嘴K11 MUSEA 5樓510A

網址：https://www.lecolevancleefarpels.com

《珍珠：歷史、科學與傳奇》課程

時長：4小時

導師：1名寶石學專家和1名藝術史學家

人數：最多12人

費用：$2000

語言：英語或廣東話

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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