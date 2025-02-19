TRAVEL：危地馬拉美麗舊都 近距離見證活火山噴發

古城安提瓜 獲封中美洲最美城市

Antigua在西班牙語意指「古舊」，正因她是危地馬拉的舊都。西班牙殖民的痕迹在這裏隨處可見，城內遍佈巴洛克風格建築、天主教堂和修道院。然而，安提瓜分別在1717年、1751年與1773年發生3次大地震，建築物受到嚴重破壞，最終政府決定遷都到現在的首都危地馬拉城（Guatemala City），安提瓜從此變得人迹罕至。

由於該城保留了大量殖民建築遺蹟，聯合國教科文組織於1979年將安提瓜列為世界文化遺產。安提瓜因而重新發展，今天已成為危地馬拉的主要觀光城市，隨處可見精巧雅致的咖啡廳，吸引眾多旅人在此旅居或學習西班牙語。在街上閒逛，往往會在轉角遇上不同的廢墟，就像時光倒流，回到昔日雄偉的都城。

古城的中央廣場（Parque Central）是活動集中地，周邊建有殖民時期的總督府和市政廳，公園常有樂隊表演，若是周末或節日，更不時有大型巡遊。以中央廣場為起點，可連接城內各景點：如想打卡留念，往北面走有地標聖塔·卡塔利娜拱門（Arco de Santa Catalina），黃色的拱門與鐘樓精緻典雅；若想體驗地道生活，則可到西面的本地市集，在橫街窄巷穿梭尋寶，以實惠的價錢品嘗危地馬拉菜。

3座火山環繞古城

感受過古城的悠閒氣息，是時候實現這趟旅程的「重頭戲」——挑戰攀登火山。安提瓜被3座火山圍繞，分別是水火山（Volcán de Agua）、阿卡特南戈火山（Volcán de Acatenango）與活火山富埃戈（Volcán de Fuego）。在城內不同角落，都能欣賞到火山的形態。

最多旅人挑戰的火山之旅，是海拔近4000米的阿卡特南戈火山，這裏與活火山富埃戈形成火山綜合體，可以清晰看到活火山噴發。富埃戈的西班牙語Fuego意指「火」，因而又有「火之火山」的稱號。富埃戈每日噴出煙霧，但火山活動維持在低水平，近年最大型的爆發於2018年發生。當火山活動頻繁發生，當局會關閉火山，並及早疏散附近居民，以保障安全。城內有不同的旅行社，提供導遊隨行的兩日一夜火山團。報名時，看到行程簡介寫上「高難度」，沒有太多行火山經驗的我硬着頭皮報名，決心要完成這個人生挑戰！

出發當日，一行人在海拔2400米起行，路程開端不算太辛苦，沿着梯級爬升，兩旁盡是田園風光。中段慢慢進入火山泥地，滿佈碎石與泥沙，隨着海拔上升，呼吸變得急促。不過沿途風景卻教人難忘，時而看到巨大的參天古樹，時而走進繁茂蒼鬱的森林，愈往高處走，愈是置身雲霧當中。至下午4時，在步行近5小時後終於到達海拔3600米的大本營，清晰看到活火山富埃戈的風景。活火山噴發頻繁，大約每15分鐘就會發出轟隆巨響，冒出巨大的灰色蘑菇雲。

挑戰日行9小時登兩火山

別以為火山之旅就此結束，在大本營休息45分鐘後，導遊作出「最後召集」，招募小隊出發前往活火山富埃戈，務求以最近距離觀看火山熔岩。我猶豫了5分鐘，伸展一下疲倦的雙腿，最終決定加入小隊，挑戰體能極限！傍晚時分，我們趕路下山，沿着碎石路手腳並用登上富埃戈，歷時2小時。隨着夜幕降臨，氣溫跌至約攝氏4度，寒風刺骨，我們把頭燈和手機燈關掉，靜靜等待火山噴發。突然一聲巨響，巨大的蘑菇雲伴隨鮮紅色的熔岩從火山口湧出，火光在黑暗中閃爍，再緩緩流到斜坡。半小時內見證3次噴發，從未如此近距離看到火山熔岩，教人觸目驚心。

隨着氣溫驟降，我們趕快下山，經過整日健行，加上天寒地凍，基本上已耗盡了九成體力。我無法跟上隊友的速度，只能在隊尾摸黑緩緩前行，第一次感到身體的疲累比黑暗的恐懼更強烈。接近10時，我們終於再次抵達大本營，接過導遊遞來的熱朱古力，縱然極度疲倦，但又為自己完成挑戰而感到自豪。翌日下山的路段雙腳痠軟，但心情比起昨日登山輕鬆得多。3小時後，終於完成兩日一夜的火山之旅，團友一致認同是次健行是「人生最難」！●

Getaway Adventures

團費：阿卡特南戈火山兩日一夜團450格查爾（約453港元），包括導遊、交通、伙食和住宿（帳篷和睡袋）；如前往活火山富埃戈另加200格查爾（約201港元）

查詢：IG @getaway.adventures502

■登山小貼士

山上溫差大，補給少，登山有以下建議：

1.採用洋葱式穿著法，以適應4℃至20℃的氣溫

2. 準備3至4公升水

3. 準備小食以補充體力

4. 攜帶雨具

5.攜帶個人清潔物品，大本營不設淋浴設施

■旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照需申請簽證

匯率：1格查爾約兌1.01港元

機票：3月份香港經美國洛杉磯轉機往返危地馬拉城，聯合航空票價約9300港元起（連稅及附加費）

交通：從危地馬拉城前往安提瓜，車程約2小時

文：洪慧冰（獨立旅遊記者）

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com