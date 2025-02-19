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WATCHOUT：工藝製表世家Bovet重返香港 全鏤空腕表 細節一覽無遺

【明報專訊】雖然瑞士以製作腕表聞名，但有逾200年歷史的瑞士腕表品牌其實不多，創立於1822年的Bovet是其中一個以手工雕刻、表盤鑄造、鏤空表款聞名的品牌，它亦是少數幾乎所有零件都可以自製的瑞士表廠之一，年產量只有約1000枚，可謂一表難求。品牌亦多次贏得有「鐘表奧斯卡」之稱的GPHG獎項。曾撤出香港市場一段時間的Bovet，最近跟高登鐘錶（Cortina Watch）合作在中環置地太子大廈開設首間專門店，表迷可近距離重新細味品牌工藝。

擁有200多年歷史的Bovet，是少數幾乎所有零件都可以自製的瑞士表廠之一，其年產量維持約千枚，以確保每枚腕表均達到最高質量水平。由於堅持瑞士傳統手工製表工業，品牌每枚腕表均由單一製表師從頭到尾完成。這次在港開設專門店，設計靈感源自位於瑞士Val-de-Travers山谷Châ teau de Mô tiers古堡的製表總部，裝修採用高級胡桃木，家具則採用盛行於18世紀法國的洛可可風格，彎腳造型展示櫃、座椅上的深藍色布料等均呼應品牌誕生的年代。

傳統Fleurisanne花紋為主題

為慶祝專門店開幕，品牌帶來多款話題新作，其中Virtuoso XI是Bovet推出的首款全鏤空腕表，配搭專利雙面飛行陀飛輪，展現鏤空工藝。機芯與鏤空橋板經過重新設計，帶來極高透明度，細節一覽無遺。機芯和「書寫斜板」式表殼需約60個小時手工雕刻，以品牌傳統Fleurisanne花紋為主題。腕表擁有10天動力儲存並搭載品牌專利球形上鏈系統，減少上鏈所需旋轉次數，降低齒輪摩擦力。Virtuoso XI腕表的雕刻和潤飾極耗時間，故產量極為有限，每月只能生產一至兩枚。

一枚腕表四種用法

Fleurier系列的The Monsieur Bovet腕表則搭載品牌自製Virtuoso II特色機芯，腕表設有專利Amadéo可翻轉表殼裝置，加上獨特表帶快拆設計，能延伸出4種用法，既是可雙面佩戴的腕表，也是懷表，還能化身為桌鐘。

Amadéo裝置以7年時間開發而成，同時按下表殼扣環兩側的凸圓形寶石，即可將上方表帶卸下。取下表帶後，底蓋表圈會隨之鬆開並釋放下方表帶。此時只需翻轉時計並重新安裝表帶，就能變換成腕表的第二個表盤。當完整取下表帶，分離的底蓋表圈可用作支撐底座，將時計轉換為桌鐘。將底蓋表圈扣緊後，按下表殼扣環兩側的凸圓形寶石，也能將表頭固定在表鏈或長鏈上，成為懷表或頸鏈表。

The Monsieur Bovet的正面12時為小時與分鐘偏心表盤，6時位置為秒鐘框架，搭載三臂式秒針，每支針臂分別顯示120度，動力儲存指示位於10時。背面的「扇形」磯鏤刻紋表盤則是品牌獨家裝飾圖案。

品牌推首枚鏈帶表 滿足藏家需求

雖然Bovet一向給人傳統工藝腕表感覺，但去年也發表了品牌史上首款鏈帶式腕表Récital 12。品牌擁有人Pascal Raffy希望能夠滿足收藏家的需求，故設計出這款適合日常佩戴的鏈式腕表。「在舒適度和設計方面，我非常注重細節，我和團隊花了整整2年時間設計，推翻一個又一個版本，最終得到現在的設計。表鏈非常舒適且貼合手腕，全天候佩戴也毫無壓力。」

Récital 12配備40毫米鈦合金表殼和全新設計的手動上鏈機芯，機芯底板類似四分之三夾板，上面刻有Bovet字樣圓形夾板，設計更輕薄。偏心式表盤採用鏤空機芯設計，方便收藏家欣賞品牌自製平衡擺輪和調節機構，以及齒輪傳動系統。表盤採用標誌「蓮花」璣鏤裝飾，12片花瓣代表12個小時。表盤正上方設有動力儲存指示，搭載7天動力儲存，表盤由烤藍螺絲固定。

表鏈的摺疊表扣亦融入伸縮設計，最多可調節3毫米，以適應手腕尺寸變化。拋光和啞光磨砂工藝互相結合，表扣上的V代表品牌標誌。腕表選用5級鈦金屬材質（90%鈦、6%鋁、4%釩），強度高、密度低且能夠承受酸性、海水和其他腐蝕物質侵蝕。鈦金屬亦可完全回收利用，體現品牌對可持續發展的承諾。

創新表款 靈感來自汽車

Aperto在意大利文中是「開放」的意思，Bovet by Pininfarina系列的Aperto 1腕表是品牌另一創新設計。Aperto 1腕表從Pininfarina汽車設計公司眾多作品如法拉利跑車汲取靈感，採用5級鈦合金表殼，直徑42毫米，僅重63克，表殼經噴砂處理，機芯經黑色和鉭灰色塗層處理。全新手動上鏈鏤空機芯15BMPF09-OW刪去所有多餘部分，夾板和主機板全部集中在機芯中央，6時位置配有小秒盤，9時為動力儲存指示。品牌自製平衡擺輪和調速機構則設於8時位置，機芯具7天動力儲存。腕表的創新設計，為品牌帶來傳統工藝以外的全新面貌。●

Bovet

地址：中環遮打道10號太子大廈地下G36號店

查詢：2332 6809

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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