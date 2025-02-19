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FEATURE：私家遊艇暢玩寧靜西貢海 親民價做船主 非富豪專利

【明報專訊】早前香港特區政府倡議發展遊艇經濟，計劃透過增加泊位和興建相關配套，吸引高消費力遊艇玩家訪港。香港遊艇業總會（HKBIA）主席周基倫解釋，香港水域的水質靚而多島嶼，最適合玩遊艇，而且養遊艇亦未如想像中要富豪才玩得起，所以如果解決到泊位問題，估計已經會有不少玩家會多買一兩艘遊艇，因應心情或需要，揀艇出海！

遊艇的好玩之處，相信很多香港人都曾感受過，每年夏季西貢碼頭都會出現人滿之患，不少人會夾份租艇出海，到水質媲美外國的西貢水域暢玩水上活動。「除了西貢，香港還有很多漂亮的水域和島嶼，水質又清，例如在大嶼山，距離愉景灣半個小時船程，已經有一個水質靚到好似馬爾代夫的小島。」香港遊艇業總會（HKBIA）主席周基倫（Lawrence）說香港看似地方有限，卻有着優越地理條件，因為全港合共有263個島嶼，海岸線更長達700多公里，不但有獨特天然地貌，也有維港璀璨城景，雖然不是每一個地方都值得去，但發展遊艇旅遊潛力非常大。

多說無謂，Lawrence建議最好乘搭他的遊艇出海，親身感受。可惜到了約定當日，Lawrence碰巧有事在身，改由他的弟弟George上陣。George當日挑選了一艘外形精緻的Jeanneau Merry Fisher 795 Seriè 2運動型遊艇出海。「雖然艇身只長約8米（26.9呎），但已經有牀和洗手間等設施。遊艇的機動力很強，而且操控算簡單，就算出島過夜，一個人都操控得到。」

當日由西貢匡湖居遊艇會出發，只開了約20分鐘，一下子便來到George推薦的遊艇玩家拋錨勝地──威士忌灣，這個位處滘西洲西面的沙灘面積不大，但海水清澈見底，沙灘人迹杳然，格外幽靜令人心醉。「玩得遊艇，都想避開人多嘈吵的地方，好似附近的半月灣（即廈門灣）雖然一樣水清沙幼，但因為有街渡可以由西貢碼頭直達，所以平日沙灘上都頗熱鬧。」

觀賞「金魚擺尾」海蝕岩 六角岩柱

不自覺地在威士忌灣漂浮了半小時，我們才繼續開船出發，前往吊鐘洲觀賞有「金魚擺尾」之稱的海蝕岩景觀。George說這片海域屬於香港地質公園一部分，較近市中心的橋嘴島、滘西洲已有不少地質景點，遠一點的甕缸群島和果洲群島，還有更宏偉及特色的六角岩柱觀看，不過碰巧當日浪大，所以遠觀岸上火山岩柱和海蝕洞後便返航。回程期間，George多次示範遊艇成功「起水」時的感覺，他解釋說「起水」是指船隻航行至一定速度後，船頭部分自然升起滑行的一種狀態，「一般來說，遊艇起水後可減少艇身與海水的摩擦力，行得更暢順和慳油，越過較細小的波浪時會更穩定」。他說每艘遊艇的設計和馬力都有分別，所以艇主心態跟玩車差不多，時刻渴望試揸其他款式，甚至心癢癢想多買一艘不同用途的遊艇。

每年使費約10萬元 朋友夾份更抵玩

聽過George帶着記者出海的經歷，Lawrence 笑說在香港養艇並不算貴。「買艘全新的8米長入門遊艇，價錢大約100萬元左右，牌費每年只是335元，浮泡泊位（以白沙灣遊艇會為例）每月約 2000元，這兩方面跟養車差不多」。至於遊艇每年所需的保養和雜費，大約為船價的一成左右，保險費用則視乎艇主投保額而定，全保約為船價的1.5%，若只是第三者保險，每年保費更低至5000多元，所有費用加起來每年大約10多萬，說不上是有錢人才玩得起的興趣。Lawrence表示近年歐美地區遊艇玩家夾份買遊艇的情况愈來愈普遍，「我自己都試過同幾個朋友夾份買二手帆船，每人只是夾了兩萬多，就多一艘船玩」。他解釋夾份買船有很多好處。「自己買一艘遊艇好浪費，因為真正用到的日子很少，其餘都是停在泊位。夾份買，大家輪着用船，出海日子比較多，而且維修保養等費用都有人分擔，更加抵玩。」不過，他亦承認最重要是搵到可靠朋友，「始終我們不似歐美國家有成熟的代理公司，可以幫忙管理遊艇使用、維修和保養等事情，如果有代理公司及合約保護，到時就算同陌生人夾份都不怕有爭拗」。●

■運動型與消閒型遊艇

釣魚發燒友陳先生有10多年玩遊艇經驗，多年來換了10多部遊艇，但幾乎清一色是釣魚用途的運動型款式。「我覺得香港的遊艇買家主要可以分兩類，一類是用來舉辦親友聚會或招待公司客戶，着重私隱和舒適，所以通常會買超級遊艇；另一類買家就好像我一樣是為了興趣，有空便出海潛水、滑水、釣魚等，自己有遊艇方便好多。」興趣主導的買家未必着重舒適座椅等設備，最重要是遊艇性能和配套，「好似我揸出海釣魚，會特別着重船身設計夠不夠穩、甲板走動空間是否充足，如果甲板上有第二組駕駛轉盤亦是加分位，因為大魚上鈎，可能要搏鬥一段時間才可拉牠上水，其間有需要一邊握魚竿，一邊調整船的位置，根本無時間走回駕駛艙」。

很多人也誤會遊艇設計大同小異，但玩遊艇的人多數能一眼分辨其主要用途，「例如適合玩滑水、直立板、潛水的運動型遊艇，船尾的甲板空間不會有固定的枱和大型梳化，而是留空讓艇主放置水上活動器材」。相反消閒型遊艇主要是出海遊玩，船艙會有較舒適的牀、廚房、客廳，甲板上會有餐枱、曬日光浴的牀墊等。他建議首次買遊艇時，先想清楚自己的主要用途，否則銷售員也很難推薦合用款式。●

■遊艇推介

富豪級遊艇：Absolute Navetta 52

意大利品牌生產的富豪級遊艇，船艙內設有主人套房、兩間客房、開放式廚房和寬敞客廳，最多可乘載14人。雖然船身長52呎，但扣除船尾延伸甲板長度，只需領有遊樂船隻二級操作人證明書就可在香港海域航行。圓渾船體有助提升航行穩定，加上低耗油量設計，適合舒適的遠洋航行。●

建議售價：約1210萬港元

網址：https://www.absoluteyachts.com

入門級遊艇：Jeanneau Merry Fisher 795 Sport Seriè 2

屬入門級別運動型遊艇，船上設有多個儲物櫃和設備固定系統，適合釣魚和各種水上運動。雖然船身只長8米，但亦配備雙人牀和洗手間。此外，795 Sport Seriè 2提供2種甲板佈局，可按需要收摺船尾甲板上的枱椅，用來擺放水上活動器材。●

建議售價：約95萬港元

網址：https://www.jeanneau.com

■大嶼山遊艇會 短期泊位供非會員使用

在香港玩遊艇，Lawrence指最大問題是搵泊位，他說以往停泊遊艇主要有3種途徑，第一種是申請私人遊艇會的泊位，其次是向海事處申請裝設私人繫泊設備，第三種則是於香港境內14個避風塘拋錨停泊。不過，遊艇會籍早已爆滿，私人繫泊設備有年期限制並且已暫停申請，因而不少艇主只能將遊艇駛入避風塘，以先到先得形式拋錨停泊。

在現時香港9間私人遊艇會中，2020年完成翻新的香港大嶼山遊艇會（Lantau Yacht Club）提供小量短期泊位供非會員或旅客使用，並推出多個yacht-cation計劃，讓客戶將遊艇泊在會內，上岸享用餐飲和使用高爾夫球場設備。它亦是香港唯一擁有100米長泊位的私人遊艇會，在148個泊位中，可供超級遊艇（長度達30米或以上）停靠的泊位佔38個，有助吸引外國富豪乘遊艇訪港。●

網址：https://www.lantauyachtclub.com

文：周群雄

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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