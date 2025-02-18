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副刊
Happy PaMa 教得樂 第541期

Happy Pa Ma

簡易廚房：新年後吃得清淡 鮮淮山養胃

【明報專訊】無論是全職主婦或在職媽媽，總會因大小事務而忙碌，有人忙於工作，有人在家要兼顧小朋友生活及處理家務，所以不論哪一種身分的人，最常問我的便是能否多教幾款好味又有營的家常菜式，當中最好有肉有菜，使每餐都可以盡量做到營養均衡。

過完年，大家都想吃得清淡一點，今次介紹的是節瓜蝦丸粉絲煲及沙嗲牛肉蒸淮山。節瓜蝦丸粉絲煲味道不太濃烈又有湯，採用自製蝦丸夠彈牙，若想再節省時間，可用現成蝦膠。而鮮淮山除了可以用來煲湯、煎炒，其實蒸煮都一樣好吃。淮山本身沒有味道，只要加入小量沙嗲醬及牛肉，便可令鮮淮山更美味。鮮淮山可養陰生津，健脾養胃，對新年吃太多致消化不良或食慾減退者非常適用。

■（一）節瓜蝦丸粉絲煲

◆材料（2人分量）：

急凍蝦仁——250克

節瓜————1個

粉絲————1包

蝦乾————6至8隻

清雞湯———250毫升

水—————250毫升

調味料：鹽、胡椒、麻油、生粉各少許

◆做法：

(1)粉絲及蝦乾用水浸軟身，節瓜切片或切條備用

(2)急凍蝦仁解凍，挑走蝦腸清洗乾淨，用廚房紙吸乾水分

(3)蝦用刀剁成蓉然後加入調味料，攪拌至起膠，搓成小丸子

(4)蝦乾、節瓜先落鑊炒一炒

(5)將水燒熱加入清雞湯，放入蝦丸、節瓜及蝦乾，煮至蝦丸浮起，節瓜開始軟身，便可加入粉絲，煮3至5分鐘便完成

■（二）沙嗲牛肉蒸淮山

◆材料（2人分量）：

牛肉————150克

鮮淮山———1/3條

調味料：

生抽———1茶匙

沙嗲醬——1湯匙

糖————1茶匙

麻油———1茶匙

生粉———1茶匙

水————少許

◆做法：

(1)鮮淮山去皮切片，切好後一片片鋪在碟上，先蒸10分鐘

(2)牛肉加入調味料撈勻醃15分鐘

(3)將牛肉鋪在蒸好的鮮淮山片上

(4)再蒸5分鐘便完成

文：KellyMama、圖：黃志東

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第541期]

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