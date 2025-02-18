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Happy PaMa 教得樂 第541期

Happy Pa Ma

仁濟隨筆：親子靜觀

【明報專訊】聽到「親子靜觀」這個名詞，你會想起什麼？腦海浮現怎樣的畫面？

與孩子一起靜坐留意呼吸就是「親子靜觀」？這只是很表面的認識。現時坊間有不同的親子靜觀課，父母報名前大都抱着可以改善孩子某些方面的期望。這個期望很合理，但當我們期望別人包括自己的孩子改變的時候，我們的角色又如何呢？靜觀的修習告訴我們，最有效的改變是自己先去改變。

若我們期望孩子專注，那麼請每次與孩子交流時都放下手機；

若我們期望孩子有禮貌，那麼請使用愛語與孩子交流；

若我們期望孩子有耐性，那麼請在孩子犯錯時保持溫和堅定。

不加批判 專注當下一刻

靜觀先驅Kabat-Zinn指出，靜觀就是不加批判地專注在當下一刻。在這個簡單而又廣為接受的定義裏面蘊含着兩個元素：專注每一刻和不加批判。

人類與其他動物的最大不同就是擁有思考、計劃和組織的能力，但亦正正是這些高階能力為人類帶來困擾。我們很多時候都在回憶過去或者計劃將來，然而過去的已經過去，將來的還沒有來到，我們最能掌控的其實只有眼前一刻，亦是整個生命裏面最真實最寶貴的一刻。當我們全神貫注地去留意當下的時候，很自然地從過去的遺憾和將來的擔憂中抽離出來，從而可以對生活的挑戰作出更有智慧的回應，亦活得更自在從容，這正是為什麼靜觀練習會讓修習者感到放鬆減壓的其中一個原因。

靜看孩子3分鐘 尋回初心

學者Bögels和Restifo提出，在親子靜觀中，父母可以嘗試以下一個2至3分鐘的練習：

找一個空閒的時間和空間讓自己可以靜靜專注地看着孩子2至3分鐘。你會發現這2至3分鐘承載着無限可能：

可能你會尋回教養孩子的初心；

可能你會遇見孩子不同的一面；

可能你會想停留在那瞬間。

教養孩子包含很多一日復一日，重複又重複的事宜，因此很容易讓父母變得自動化，人在心不在。回想一下最近一次你詢問孩子學校趣事的情景，當時你有「聽」到孩子的回答嗎？孩子有否反問你「有無聽到」？

很多時候父母與孩子日常時間表都是滿滿的，去完一個地方接着又一個。在這些情况下，父母與孩子可以嘗試一起做3個呼吸練習：

雙眼微微合上，把注意力帶到腹部，自然地吸氣，留意腹部微微脹起；然後呼氣，留意腹部微微沉低。心裏可以默默說：吸入一，呼出一；吸入二，呼出二；吸入三，呼出三。最後打開雙眼繼續做手頭上的事情。

你亦可以把注意力放在鼻孔，吸氣的時候留意空氣通過鼻孔進入身體，呼氣的時候，留意溫暖的氣息通過鼻孔離開身體。

無論在地鐵裏、路上，還是電梯裏都可以做，這簡單的3個練習可以冷靜我們的身體和神經系統，把我們從心不在焉和習慣的忙碌中拉回來。

如果你和孩子有更多的時間，可以掃描附圖的二維碼，試下跟着聲音導航體驗一下，用5至10分鐘靜觀。

靜觀的另外一個元素是不加批判。出於進化和生存的需要，我們習慣對遇到的所有人、物和經歷作出判斷，這種判斷幫我們更有效率地處理問題，甚至有更大機會生存下去。同時，我們也付出了一定的代價，我們變得固化，失去了開放的心。對我們的孩子也一樣，我們有些固有的看法，例如：「他就是坐不定過度活躍」、「她就是脾氣不好」、「他就是不聽話」等。這些固有的看法就好像有色眼鏡一樣，我們眼中的孩子被染上了負面的顏色。

透過親子靜觀的練習，父母慢慢培養廣闊的覺察力，去發現孩子的不同顏色，正面的、負面的，有五顏六色，更發現無論什麼顏色融入大海之後都已經淡到看不見，因此不用執著本身是什麼顏色。

文：何月群（仁濟醫院學前支援服務隊臨牀心理學家）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第541期]

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