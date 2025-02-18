明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第541期

Happy Pa Ma

日式育兒記：日本長假求診記

【明報專訊】最近台灣藝人徐熙媛（大S）因流感在日本逝世的消息震驚兩岸三地，不少親戚朋友都問我有關東京流感、是否應該取消行程等的問題。每個人的行程、喜好不同，真的很難一概而論，我也很難給意見，但對於醫院及急症室，我最近就有一些經歷可以分享，或許能為大家提供一些參考。

弟弟染腸胃炎往急症室

弟弟一向有食物敏感，也是屬於比較容易嘔吐的類型。去年12月31日，他不幸染上腸胃炎，一天嘔了十多次。當時正值日本的年末年始假期，類似我們的農曆新年假，許多地方的商店都關閉，診所休息時間更長，通常會從12月29日開始，一直到1月4或5日才重新開業。通常這段期間生病的人只好勉強忍過去，但看到弟弟喝一滴水也嘔吐，臉色蒼白，我們實在擔心他會脫水，於是決定帶他去急症室。

由於弟弟健康狀况不穩定，我們每次搬家時，總會選擇離醫院不超過10分鐘車程的地方居住。這樣即使有突發情况，我們也能迅速就醫。於是在出發往急症室之前，我們特意查閱了附近醫院的網站，了解新年期間急症室的服務流程。這家醫院特別設有兒童急症室，我們在出發前先打電話給兒童急症室的護士，告知對方弟弟的病情，並詢問是否需要急診。當值的護士詳細詢問了弟弟的病歷及當前的狀况，建議我們隨時可以來急症室。不過，她特別叮囑我們不要從正門進入，而是要到側門按門鈴。

電話問診判斷病情輕重

於是，我們按照護士的指示來到急症室，進入後，我們發現等候區大約有5名兒童，有些正在發高燒，有些則有骨折或是頭破血流的情况，哭聲不斷。救護人員不斷抬着擔架進進出出，登記處的電話聲此起彼落，給人一種極其忙碌的氛圍。我們也逐漸理解為何護士要求我們從側門而入，原來他們會通過電話問診來判斷情况是否緊急。如果病情較為緊急，他們會先幫病人登記資料，並讓他們進來就診；如果病情相對輕微，護士則會建議病人翌日再到開診的診所就診。

我們大概等了20分鐘，醫生為弟弟檢查後，確認是腸胃炎並打了止嘔針。醫生解釋說，等針劑的效果發揮後，我們可以讓弟弟喝一些電解質飲品來補充流失的水分。醫生還告訴我們，由於年末年始期間很多藥房都休業，所以我們可以直接在醫院領藥。大概過了2個小時，我們便順利帶着弟弟回家了。

大家萬一要在日本求醫，建議可以先看看附近醫院/診所的急診流程、電話問診服務等，如不懂日文，可請酒店前台職員幫忙，因為有日文對應，真的事半功倍，減少不必要的焦慮。

此外，可以的話，盡量避免在日本新年或黃金周（4月底至5月初）等時期赴日，因為正值公眾假期，醫療資源更加緊張。希望大家出遊愉快，健健康康！

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第541期]

上 / 下一篇新聞