媽媽維特：單純的存在

過了一段時間，我轉念一想，強烈的渴望可以成為推動力。大仔已升中四，他並不勤學，只求輕鬆站在中游，除了打機和動漫，對別的都不感興趣。既然他表達了強烈願望，如果善用這個心願，會不會成為驅動他成長的契機？我跟他認真商討，首先重申，一個成熟的人要玩樂，大前提是已做好自己的工作、負個人責任，他作為家庭成員和學生的責任都必須好好履行。其次，一個成熟的人，會為自己的玩樂埋單。我擺出「跟一個成熟的人」討論的姿態，背後的信息是，只有成熟的人，才夠程度跟我談這件事，而我期待、亦信任阿仔有成熟的表現。 阿仔並無異議。要為自己的旅行埋單，他的儲蓄當然不夠用，但他早已查找勞工處法例，知道年滿15歲後就能以「青年」的身分受僱，也知道法例對工作時數有哪些規定。兼職掙錢一直是他的目標，對此我十分支持。打工有助了解搵食艱難，只要做足學業要求，絕對利多於弊。

下個問題是何時成事，我原以為不用急。阿仔的心願是，在冬天重訪他在暑假去過的地方，看雪地景色。中六的冬天要準備公開試，一定不可能，而中五的冬天，也會比現在中四的冬天忙碌，他傾向利用今個農曆新年去。阿仔在12月底才滿15歲，那就意味，他需要我們先為他代支旅費，回來後才找兼職還錢。

靠考試成績獲部分贊助 兒子獨自赴日旅行

我跟他說，你要令爸爸媽媽信服，你是「值得」我們出手助圓夢的。如你能清晰表達決心和承擔，那就代表了你的成熟，我當然會非常安慰。我看過一名在日本獨旅的15歲少年文章，他自己籌劃旅程，與不同旅店聯絡，確定接受未成年人獨自投宿。獨力籌劃是一個很好的指標，讓我知道阿仔是否有能力處理事情。

他選擇用最「傳統」的方法——考試成績，來說服我們他是「值得」支持的。我從來沒見過他用功，但他的老師說，這個年紀的孩子，有些的確不喜歡在父母面前做出「用功」的樣子。無論如何，他的成績真的比我想像中好。他還以此作理據，爭取我們贊助他的部分旅費。 總之，阿仔在春節順利圓夢，用12天時間，瞓機場又瞓火車，由南到北跑了很多地方。他心裏有仔細的規劃，但不喜歡寫下來跟我們交代，我也由他，只是編排了應急方案。上天眷顧，他一路順利，應急方案沒派上用場。

唯一讓他焦急的，是初抵埗時發現在港買的sim卡無信號。他用機場Wi-Fi發短訊告訴我，但我們不在身邊很難幫手，還是靠他自己解決。我在WhatsApp提了一些方法後發現，建議太多只會添煩，當刻真正需要的是情感支持和打氣。但怎麼表達支持呢？我問他要不要來個語音通話，他二話不說就拒絕。於是我澄清，不是想煩他，只是想知道他是否要我繼續留在電話邊，因為已是凌晨，我想睡。他老實表示，不想我睡，我立即就明白了。他需要我，但不需要我「做什麼」，甚至也不想我「講什麼」，只需要我「單純的存在」，那就是最受用的支持了。終於，他在個多小時後解決，安心地在機場休息，等待火車之旅開始。

作為媽媽，我「單純的存在」，就是他往前踏出去的重要力量。我的爸爸媽媽，也曾是我背後「單純的存在」，是我邁向人生的重要支撐。那一晚，我深有體會。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第541期]