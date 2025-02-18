善養救未來：同感心啓發「問題兒童」

在全校前表演魔術 找到自己

Harry原以為又要被罰留堂了，誰知陳老師卻對他說：「你可以在全小學下午校學生面前表演嗎？」並要求他每逢周一小息到她那裏，一起用發泡膠砌一個布偶表演舞台。如是者幾星期後，Harry站在台上向着全校學生表演，他一邊在幕後玩布偶，一邊在後面配音，全場同學都笑成滾地葫蘆，「我一邊表演，一邊在窄縫看到排隊路過的高年級中學生也停下來看，被老師駡也不願走，連平常從不會笑的陳老師也忍得非常辛苦。那時，我知道這個就是我，我能為人帶來歡樂，我找到自己了！」相信陳老師沒想過她這個舉動啟迪了一個學生的終身事業。

在教育大同10周年的「同感心之夜」活動中，Harry第一次分享兒時經歷，這絕對是個用同感心支持孩子活出真我的善養故事，更展現了在當天的「同感心」研討會中探討的兩個教育概念——執行功能（executive function）與能動性（agency）。能動性，是自發的行動力，而執行功能是完成任務的能力。不論是獨自做功課，還是參與群體活動，對孩子來說要完成任務，背後都需要至少三大能力：抑制衝動、工作記憶與認知彈性。這些功能，跟同感心大有關係。

教師同感回應 激發學生動力

陳老師看到Harry這個「問題兒童」背後的潛能，給予他發揮的機會，是同感心的表現，這啟動了他的能動性，為了表演而自發練習；而為了在全校學生面前表演，他抑制了分心做其他事情的衝動，專注於排練動作與台詞，當中需要大量工作記憶；至於按觀眾的反應而調節表演節奏與內容，不是一味按程序表演就是磨練認知彈性。若Harry得到的只是懲罰，或許表面上他「乖乖就範」了，但他的能動性及執行功能卻會被壓抑，內裏更可能種下了更多不滿情緒。

一個簡單的腦科學知識告訴我們：當孩子出現憤怒，害怕或不安等負面情緒時，腦內杏仁核會被激活，令主管情理思考及調節情緒的前額葉難於運作，所以，我們在孩子鬧情緒時教訓他們就是費時失事又傷感情的做法；反之，陳老師那種不帶批判的同感回應，是一個能連繫心靈，增強互信和孩子能力的善養方式。

知止而後能定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。當我們都能先停下來，放下前設，對孩子的行為抱好奇而非責備之心，有了這種接納，我們看到的孩子就會不一樣，回應的方式也會不同，從而活出善養——以最大的同感心支持孩子成長，被看見與聽見的孩子，自然也不會輕易覺得自己是個籮底橙，而埋沒自己的天分了。

2月24日晚上7至9時，教育大同將於長沙灣Contrast Cafe舉行一場免費「善養小童成大同」讀書會，歡迎大家掃描QR code報名參加。

文：張惠侶（教育大同創辦人）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第541期]