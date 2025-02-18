親子百分百：農曆新年帶來成長契機

習俗內化傳統價值觀

農曆新年的各種習俗與文化活動，能讓小學生理解和內化中華文化價值觀，包括家庭觀念、尊重、感恩與和諧等。這是一個強調家庭團聚的節日，孩子透過參與家庭聚會、年夜飯等活動，體會家庭觀念。日常生活中，孩子可以主動與家長溝通，幫忙家務等方式，培養感恩精神，深化家庭情感，使家庭成為情感與價值觀的根基。新春向長輩拜年，表達尊重是重要的道德觀念之一。孩子可從中學習如何向父母和長輩表達感謝，有時準備一些小驚喜、寫感謝卡或直接表達愛與感恩，已讓家長暖心。這些行為不僅有助於建立良好的家庭關係，也能讓孩子理解尊重與感恩的價值。

農曆新年也強調團隊合作，全家一起準備團年飯、年廿八打掃、裝飾家居……這種合作不僅能增進親情，也讓孩子養成作為家庭成員的責任感。他們亦能將這些良好習慣延伸至校園生活，學會與同學合作、分享與溝通。家長亦可引導孩子營造開放與包容的溝通氛圍，使孩子在交流中學會傾聽與理解，進一步促進家校合作。

新年過後 延續環保習慣

隨着可持續發展理念的普及，小學生在農曆年後也該將環保意識融入日常生活。節日慶祝往往伴隨大量包裝與垃圾，許多社區會在農曆年後舉辦清潔環境的志願活動，孩子可從中理解環境保護的重要。日常生活中，家長可引導孩子培養環保習慣，如減少浪費、重複使用利市封、參與資源回收等，讓他們意識到社會責任，並促使他們在未來自發地參與環保行動。

農曆年期間的很多活動都能鍛煉孩子的創意思維，書寫春聯、製作年菜、各款手工藝等都能使他們在動手實作中，更深入地認識傳統文化。小學生可透過實踐與應用所學的文化價值觀，深化家庭觀念，培養環保意識，並激發創意思維，讓日常生活更加豐富充實。這不僅促進個人成長，也讓他們成為更有責任感的社會公民。家長與教師的引導與鼓勵在其中扮演關鍵角色，他們應為孩子創造一個良好的學習環境，使他們在學習與成長中充滿動力與啟發。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8–96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

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[Happy PaMa 教得樂 第541期]