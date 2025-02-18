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Happy PaMa 教得樂 第541期

Happy Pa Ma

親子筆陣：家教明言 建立小習慣 新年共成長

【明報專訊】新的一年萬象更新！今年是蛇年，蛇在中國文化中象徵智慧與靈活，正是我們啟動新計劃、追求成長的最佳時機。新年伊始，讓我們與孩子一起訂立全年的目標，讓這一年成為學習、成長與親子關係更加緊密的一年。今天，我想和大家分享一個很有趣的觀念——「原子習慣」，我們一起運用其中的智慧，幫助你和孩子輕鬆制訂並實現蛇年的「小習慣大計劃」。

很多人一提到新年目標，腦海中浮現的可能是「我要多讀100本書」、「我要減重10公斤」、「我要每天多學習3個小時」等宏大的計劃。然而，這些目標常常因為過於「大」而讓我們半途而廢。這時候，「原子習慣」的觀念就派上用場了！

微不足道的小習慣 改變人生

作家詹姆斯·克利爾（James Clear）在他的著作《原子習慣》中指出，真正改變人生的是那些微不足道的小習慣，就像「原子」一樣，雖然微小，但蘊藏着巨大的能量。就像我們只要每天進步1%，一年後就會變成原來的37倍！所以，蛇年的目標，不需要是天大的改變，而是從每天的小進步開始。就像蛇靈活而有耐性地前行，我們也可以用小步伐穩步向前。我們如何運用「原子習慣」的理念為蛇年訂立親子大計？以下就來介紹幾個實用的方法，讓我們和孩子一起實踐蛇年的計劃：

(1) 塑造「身分」，而非只追求結果

原子習慣的其中一個重點是不要只專注於結果，而是將目標轉化為一種身分認同。例如，與其告訴孩子「我要考試拿高分」，不如說「我要成為一個愛學習的人」；與其說「我要減肥」，不如說「我要成為一個健康富活力的人」。當我們將行動與身分掛鈎時，內在的動力會更持久，因為這不僅是為了完成一件事，而是為了成為一個更好的自己。家長可以和孩子一起討論：「我們想在蛇年成為什麼樣的人？」這樣的對話，不僅能激發孩子的思考，還能讓他們更清楚自己的目標。

(2) 將目標變成可操作的「小習慣」

大目標需要拆解成小步驟才能更容易實現。例如，如果孩子想成為一個愛讀書的人，可以從每天讀一段文字開始；如果家長想增進親子關係，可以從每天花10分鐘和孩子聊天開始。與其追求一次大改變，不如讓小習慣逐漸累積，這樣不僅壓力小，還更容易堅持下去。你可以和孩子一起設計「習慣清單」，列出幾件每天可以完成的小事，並在完成後記錄，讓孩子能看見自己每天的小進步。這樣的過程不僅有趣，還能增強孩子的成就感！

觸發點像開關 幫助養成習慣

(3) 創造「習慣觸發點」

要讓一個習慣持久，最好的方法是將它與日常生活中的某個固定動作連結起來。例如，每次吃完早餐後讀5分鐘書；放學回家後先整理書包；睡前寫下一件感恩的事。這些觸發點就像是一個開關，幫助我們更自然地養成習慣。家長可以和孩子一起思考：我們的日常生活中有哪些時刻，適合成為習慣的觸發點？例如，你可以說：「我們晚飯後花5分鐘，一起計劃明天的事情，好嗎？」這不僅能養成好習慣，也增加了親子互動的時間。

(4) 建立「習慣回饋」系統

每完成一個習慣，適時地給予自己和孩子一點小小的獎勵，這會讓過程更加有趣。例如，可以設計一個「蛇年成長地圖」，每完成一個小目標，就在地圖上貼上一枚貼紙，當地圖填滿時，全家一起慶祝。這樣的做法不僅激勵孩子，也讓習慣的養成變得更加具體、生動。

蛇年親子同行 每天堅持小進步

蛇年是一個充滿智慧與希望的年份，記住，改變人生的，不是一天的巨大行動，而是每天堅持的小小進步。讓我們用原子習慣的智慧，幫助孩子養成良好的小習慣，並在這些小改變中看到大成長。同時，也讓家長陪伴孩子一起努力，成為更有愛、更有智慧、更有耐性的父母。

祝願大家蛇年平安喜樂，親子同行收穫滿滿！

文：鄭家明 （北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第541期]

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