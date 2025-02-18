上一課：體驗運動樂趣 增身體靈活度 兒童也健身 遊戲中鍛煉全身

很多家長都明白運動對小朋友的身心成長帶來正面影響，因而堅持每周都要孩子騰出一些時間來做運動，以鍛煉身體。育有9歲兒子的Maple，跟其他父母的想法也一樣，故讓囝囝從小到大涉獵不同運動，當中以體操學得最長時間。惟她指出，小朋友專注於一項訓練，有時難免感到沉悶，「因為體操是一板一眼地練習，好幾堂都會重複練習同一個動作，很容易失去興趣」。

混合健身 學習運用身體力量

後來Maple知道Asphodel House有專為小朋友而設的混合健身，便帶囝囝參加，「在那裏不但可以鍛煉體能，教練更會用很多小遊戲及有趣的活動來讓小朋友在安全、有系統的環境下學習運用身體力量，現在囝囝不但每次上課都很投入，也很期待下一堂快些到」。

Asphodel House乃 Asphodel 品牌在去年10月於啟德 AIRSIDE 開設的分店，是一間佔地約 20,000 平方呎的CrossFit 綜合運動訓練館，不僅設有恆常成年人訓練課程，更有專為兒童和青少年設計的混合健身（crossfit）課程，以及長者特定訓練課程。

兒童課程年齡組別分別為2.5至5.5歲、6至13歲及13歲以上青少年，教練團隊會配合不同年紀的發展階段調整課程內容，如小朋友身形或能力超出或低於其年齡組別之內，亦可彈性安排至另一組別。兒童課程每班最多可容納20個小朋友，教練及學生比例為1比8，以確保每個學員都得到足夠的照顧。

為發展其他運動 打下基礎

教練James Hill表示，課程教練均擁有專業資格，能為各年齡層提供適切課程，每節要學些什麼，都會一目了然地寫在黑板之上。當然，小朋友課程並不會使用成人鍛煉時所需的大型健身器械，James更指兒童在訓練中，只需承受自身重量，而成人則會按自身能力作負重練習。不過小朋友的運動模式亦包括成人課程中常見的正確深蹲姿勢，舉重、推、跳躍等訓練；也會作單側訓練以提升其平衡力和建立核心力量。他又謂，這些訓練可增加小朋友身體的靈活度，並運用在專業運動及生活上，同時增強身體意識，降低受傷風險。可以說，這是一種全面的訓練，將來若小朋友想學任何其他運動，也可以藉此打下良好基礎。

■家長心聲

有足夠空間放電

媽媽Grace指平時有帶6歲的女兒Alexa看爸爸做gym，覺得她對這種運動感到興趣，加上Alexa是個十分活躍的女孩，所以讓她參加Asphodel Junior，每周上課兩次。「我覺得小朋友精力無限，十分需要放電的空間，但在家裏，有時是不容許她跳來跳去的，一來地方不合適，二來又怕她弄傷。但這裏不但有足夠空間，又有教練照顧，可讓我放心給她放電，做一些高活動量的運動，如跳高、玩划艇機等，教練也常常給他們機會自由發揮，所以即使放學後她已經很疲倦，但一來上課就會變得很精神，回家又因放夠電晚上9時前便會入睡，對家長來說也有很大幫助。」（圖5）

提高免疫力 改善睡眠質素

（圖6）媽媽Shoei育有3個分別8、6及5歲的孩子，其中Mia（左）及Oscar（右）正在上6至13歲的Asphodel Junior課程。她指平日帶小朋友到屋苑會所，看見健身房內的器材他們都表示想玩，但從沒想過小朋友也真的可以做健身。「疫情後，覺得小朋友很容易生病，但自從他們來了上堂，感覺免疫力提高了，睡眠質素改善了，身體更強健。這令我感受到小朋友不一定要讀書成績很好，有強壯的身體，可探索更多不同的東西。」

■INFO

Asphodel Junior

對象：2.5至17歲

課堂時間：每節45分鐘（13至17歲課堂為1小時）

費用：$3000起/3個月（每周3節）

地址：啟德協調道2號AIRSIDE 8及9樓Asphodel House

查詢：2722 7422

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第541期]