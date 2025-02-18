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副刊
Happy PaMa 教得樂 第541期

Happy Pa Ma

躺平青年：8歲脫離體制自學 憑身手成樹藝師學徒

【明報專訊】17歲的Kyle，由於家人不想他承受巨大的讀書壓力，8歲開始他便脫離本港主流教育體制，直至去年投身社會前，都是享受着輕鬆的自學生活。他不諱言，自己是「躺平」一族，「12歲前，主要是homeschooling（在家自學），12歲後，我加入了一個自學機構，不過也是無課程、無功課的，想學什麼，便告訴導師。其實早兩年，很多時候，我去到機構，什麼都沒有做，整天只『攤着』滑手機、看書，導師不會干涉，我覺得這種『躺平』生活也幾開心，可以說是無憂無慮」。

媽媽鼓勵 「在哪裏跌倒，就在哪裏躺平」

媽媽Purdey不單沒有責怪Kyle，反倒很接受兒子這種生活方式，「從前有句話說『在哪裏跌倒，就在哪裏站起來』，我現在覺得，更有意思的說法應該是『在哪裏跌倒，就在哪裏躺平』。因為既然跌倒，便代表有狀况出現了，是疲倦？是不懂？既然有狀况，在那個位置停一停，休息一下，又有何不可呢？」

Kyle表示，過去也曾經很介懷別人對他「唔返學」的舉動，投以奇異目光，但媽媽卻一直鼓勵他不需要去滿足別人的要求，最重要是做好自己、做自己喜歡的事情。而Kyle也遺傳了媽媽外向好動的基因，自小就愛攀山涉水，亦接受過多年專業的野外訓練。最終也憑藉他的身手，獲得樹藝師學徒一職。

家長須處理自身恐懼 非糾正孩子

當大部分父母都為着子女的學業、前途焦急憂慮時，Purdey的從容，形成強烈的對比，「我從來沒有擔心過兒子將來是否有足夠的經濟能力獨自生活，我覺得很多家長有這些擔心，背後都是源於恐懼，因此要處理的，其實是家長自己內心的恐懼，而不是所謂去『糾正』孩子」。

在職場工作了一年的Kyle，每天依然抱輕鬆心情去上班，「我無很遠大的目標，但短期目標，就想在19歲前，儲到一筆錢去考車牌、考樹藝師和攀樹師證書，因此都想趁這段時間，學習如何好好理財」。

[Happy PaMa 教得樂 第541期]

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