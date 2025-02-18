躺平文化：年輕人「斷捨離」主流價值 自稱覺醒 專家：躺平屬無助 家長須學懂聆聽

文︰沈雅詩

香港基督教女青年會較早前透過問卷訪問990名中一至中六學生，以研究中學生「躺平」的行為及態度。調查發現，27%受訪學生（267人）自稱已「躺平」，初中生佔逾一半（140人）；當中「懶散」、「輕鬆過活」和「不做功課」被最多學生評為「躺平」行為。而整體受訪者也傾向認同，「躺平」並非單純感到無望或無方向，而是深思熟慮、平衡利弊後，「覺醒」要與主流的上進、物質主義價值觀「斷捨離」，尋求簡單、自由和舒適的生活。

對於不少年輕人視「躺平」為一種「覺醒」的生活態度，樹仁大學輔導暨研究中心註冊輔導心理學家郭倩衡（Helen）坦言有保留，「表面上，他們好像莊子般超脫，但當你細心解讀，或者根據我平日臨牀接觸的青少年，其實旁人感受不到他們為自己『修煉』到這種低物慾心境而表現得很開心、很滿足，反而在話語的背後，讓人覺得這班年輕人是久經磨煉與摧殘，產生出『算把啦』的心態，他們是因為無助、無奈才『躺平』。『覺醒』一詞，似乎美化了放棄的決定」。

但反過來說，跟「主流的上進價值觀『斷捨離』」又不一定是「躺平」，Helen稱，很多時要取決於當事人作出這個選擇時，是由理性主導，還是情緒主導。她舉了一個實例︰「我有一個學生，他讀書成績一般，也經常不交功課，在主流價值觀裏，或許他是不太上進的。但他是否『躺平』呢？絕對不是。這個學生做很多兼職的，又很會投資，儲了不少錢，他很清楚自己的目標，只是他追求的，並非學業成績而已。」

躺平成次文化 缺適當引導

資深生命教育工作者、EDIT Workshop創辦人陳志耀（Tommy）也指出，許多年輕人把「躺平」哲學化了，加上同輩互相鼓吹，彼此耳濡目染，便逐漸形成一種次文化，「在以前的社會，無這些說法的，當你無人生目標、無前進方向，缺乏內在積極，也會自覺是不健康、不合理的，很想逼自己走出來，無人會質疑需要停留在這種狀態。但這一代卻不是，他們把這種狀態合理化了，更以為自己在追求一種更健康的精神層面，但實際上，他們只是在娛樂上消耗自己而不自知」。

Helen亦憂慮，近年社會過度渲染「做自己」，卻欠缺適當的引導，容易誤導年輕人，「不少名人、明星都會鼓勵大家『做自己』、be yourself，本意是好的。但青少年的年紀尚小，簡單一句叫他們『做自己』，孩子聽起來是很舒服的，惟若沒有後續的配套，例如個人成長教育、情緒教育，我覺得這三個字是很危險的。其實在『做自己』之前，是否都應該先去認識自己、發掘自己呢？」

即時獲滿足 難提升動力

事實上，「躺平」觀念之所以被年輕人廣泛接受，Tommy認為，跟他們出生的時代有密切關係。「若我們祖父母一輩所生的時代，是艱苦的冬天，那麼年輕人的父母，就是生於初夏、仲夏的一群，這代人很強調只要有付出，便會有收穫，他們也經歷過收穫帶來的滿足。而現今的年輕人，則是生於秋天的時代，他們的物質已經很豐富、滿足，不需要為生存的需要而煩惱，於是就轉移去追求比較夢幻的東西。」

他補充，家庭教養亦是關鍵，「這代的父母，普遍很保護子女，令年輕人在成長過程中，甚少需要經歷痛苦，所以培養不出抗逆力，以致他們只懂得用『躺平』這種逃離機制去應對『內卷』的壓力」。加上這班網絡世代，都是慣於享受眼前的快樂和滿足，也就失去了學習延遲滿足的機會，「現在年輕人只要有一部手機，自娛度已經很高，既可瀏覽社交媒體，又可打機、聽歌，甚至能作歌、編曲。當什麼都是即時被滿足時，其實便經歷不到『延遲滿足』，從心理學角度，『延遲滿足』是有助提升個人動力的」。

話說回來，父母又應該如何回應子女的「躺平」行為呢？Helen和Tommy皆不約而同表示，彼此用心連結最重要。「作為家長，是否了解自己子女的興趣、能力和價值觀是什麼呢？若有充分了解，便不應該強迫他們做一些違背意願或者力有不逮的事情。」Helen更再三提醒家長，不要把自己未圓的夢，強迫子女去完成，「不少探討都指出，青少年的恐懼和壓力，除了由社會環境帶來，有部分都是源自上一代的寄望而產生的」。

掌握技巧 聽出話語背後信息

Tommy亦謂，家長需要學習積極聆聽，才能與子女同頻共振，「當家長掌握到積極聆聽的技巧，才可以真正聽出子女話語背後所傳遞的信息，究竟他是心中有渴想，還是心裏面有很多障礙，若能夠準確翻譯出來，子女才會覺得大家『對到嘴』，始能繼續溝通下去」。

他同時建議，父母需要逐漸歸還合理的責任感給子女，「首先不要什麼事都替孩子包辦代勞，要他們重新負起適當的責任感；其次，當子女遭遇困難時，父母要做的，是陪伴他們去經歷、去面對，而並非第一時間幫他們掃除這些困難，或者容讓他們繞道逃避，這樣對年輕人的成長，有害無益」。

[Happy PaMa 教得樂 第541期]