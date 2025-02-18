弱小流浪貓逆襲 榮登選美總冠軍

今年，香港寵物節舉行的CFA冠軍貓展共有120多隻貓參賽，讓一眾愛貓之人大飽眼福。一踏入貓展會場，便見一排排的「選手準備席」，席上不同品種、不同花色的貓貓在貓袋中準備，牠們有的慵懶躺着，有的好奇地向外張望。當有人靠近時，有些貓貓發出輕柔的「喵喵」聲，可愛模樣讓人忍不住在牠們跟前駐足。比賽開始，貓貓逐一被帶上展示台，評審仔細觀察牠們的表現，並根據不同品種的標準，評估牠們的健康、體態、毛色、眼睛等細節。有些貓在台上表現得非常自信，甚至主動與評審互動，贏得不少分數。

教育公眾減棄養、隨意繁殖

每年世界各地都會舉辦多場以CFA規例及章程為準則的貓展，讓不同品種的貓在專業評審及公眾面前展現其獨特魅力，爭奪各項殊榮。是次貓展主辦機構香港黑貓會，其會長羅燕玲（Phebe）解釋，CFA是國際最大型的非牟利品種貓註冊組織，自1906年成立以來，一直推廣和維護品種貓的繁殖，並設定嚴謹的品種標準；同時提供註冊和認證，令寵主可追溯自家貓貓的家族血統。

Phebe續指，CFA更資助醫學研究、提供公眾教育等，推廣正確養貓知識，其中舉辦貓展的重要目的就是教育公眾。「雖然（貓展）看起來只是在『鬥靚』，但其實是在展示怎樣才算是健康的貓。」她強調，比賽非常注重貓貓的健康，即使其外表漂亮，但健康狀况不佳，也會被取消參賽資格。過程中，評審亦會評述優秀貓貓，讓公眾了解不同品種的特徵，以了解自己是否適合飼養，減少棄養及隨意繁殖的問題。同時，也為愛貓人士提供一個展示和獲取評審意見的平台，以便更好地護養愛貓。

滿4個月健康家貓可參賽

除了講求血統純正的品種貓組別，比賽亦設立家貓組賽事，鼓勵更多愛貓人士參與。只要年滿4個月，就算沒有註冊CFA資格的貓也能參與，有機會在舞台上展現最佳狀態。說起家貓組，不能不提上屆冠軍貓——「好彩」。這隻曾經是浪浪的貓，如今已成為CFA國際年度排名總冠軍。

好彩的主人Jennifer回憶道，2022年某日出門時偶然聽到微弱的貓叫聲，她與丈夫便依循聲音尋找，竟在草叢發現一窩剛出生不久的小貓，5隻小貓中只有2隻尚有一絲氣息，好彩正是其一。當時牠奄奄一息，身上沾滿污泥，但求生意志非常強烈，獲救後很快就恢復過來，而另1隻小貓卻不幸去世。

在Jennifer夫婦的照顧下，好彩康復了。Jennifer笑說牠現在不怕人又乖巧，但原來小時候非常「百厭」，常常搞到家裏翻天覆地，又咬人。Jennifer最初覺得自己未必能給予牠百分百的關愛，打算幫牠尋找領養家庭，但又擔心頑皮的好彩不能適應新環境，可能會過得不好，最終還是決定繼續收養牠。

雖然Jennifer經營貓舍，但好彩算是她第一隻的寵物唐貓。而好彩非常幸運獲得重生的機會，Jennifer也希望牠的「貓生」可以有更多色彩，增添不同回憶，於是決定帶牠參加CFA貓展的家貓組比賽，希望把牠的堅強故事告訴大家，也讓牠見識世界。不過誰也沒有想到，好彩會在比賽中大放異彩，每次站在台上都充滿自信，贏得評審一致好評。近兩年來參加過大大小小的貓展，牠皆獲得好成績，最終一舉奪得2023/24年度CFA國際分區冠軍家貓組的排名總冠軍，揚威海外，成為名副其實的冠軍貓。

每天引導多跑動 肌肉更結實

如何培養出一隻冠軍貓？Jennifer反而歸功於好彩，指牠非常「爭氣」，每次出門比賽都非常合作，「一上台就企定定，伸展身體，好有台型」。平時在家裏也沒有特別鍛煉，因為好彩喜歡四處走，經常會「跨欄」、爬樓梯，但是Jennifer在比賽前都會每晚陪牠玩雷射筆，讓牠可以跑動多點，身體肌肉線條會好看一點。Phebe也指，寵主可以每天花點時間與貓咪互動，例如用逗貓棒引導貓貓多跑動，可以令牠們的肌肉更加結實。

吃貓糧+水煮肉 定期洗澡 勤梳毛

至於飲食方面，Jennifer選擇偏向簡單，不會給予太多零食或加工食物，避免任何可能對貓有害的成分，所以貓貓主要都是吃貓糧，有時配搭一些水煮肉，例如雞肉或蝦，她認為營養已經相當足夠。她補充，要比賽的貓需要定期洗澡，保持皮膚毛髮清潔和光澤，而好彩也喜歡洗澡，基本每隔一個月就會替牠洗澡，愈接近比賽日子愈洗得勤，比賽前一晚亦會洗。她提醒，「有時候覺得貓貓毛髮摸上去非常順滑，這有可能是油脂」。如果有洗澡，揭開貓毛觀察底層時，會看見毛髮根根分明；否則就會看到油脂積聚，貓毛糾結成團，看起來一塊塊的。

Phebe又補充，還要記得經常替貓貓梳毛、抹眼睛及清潔耳朵，尤其是長毛貓的毛髮更需要花時間打理，而短鼻貓的眼睛分泌物較多，也需經常清潔。另外，注射疫苗亦至關重要，能有效預防疾病，保障貓貓健康狀况。●

文：陳真紀

美術：朱勁培

編輯：梁小玲

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