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旅遊

珠海舊糖廠變身藝術區 穿越1970 探索職工生活

【明報專訊】大家出外旅行時有否想過參觀糖廠呢？像台灣的高雄橋頭糖廠和台南十鼓仁糖文創園區等都辦得有聲有色。其實內地老糖廠亦漸漸開始活化起來，今次介紹的珠海金灣紅旗糖廠，建於1970年，曾是珠海五大糖廠之一，見證了當地製糖工業的發展。時移世易，糖廠已閒置20載，不過2024年底經活化後重新開放，成為珠海罕見以工業為主題的旅遊點，新鮮感滿分！

昔日廠區如小社區 設球場舞廳

隨着港珠澳大橋啟用，香港人到珠海吃喝玩樂十分方便。但不說不知，珠海曾是蔗糖生產基地，西部大部分地方均為甘蔗田，最高峰時期種植面積達30多萬畝。1950年代末，珠海實施白藤堵海防鹹工程，透過圍海造田的方式開發土地，由於新開發的土地鹹度較高，不適合種植水稻等農作物，耐鹽較強的甘蔗，就成為了更理想的選擇。漸漸地，珠海西部便發展成巨大的甘蔗出產地，亦孕育了5大糖廠——紅旗、平沙、白蕉、乾務、五山。其中，1970年啟用的紅旗糖廠享負盛名，曾創下年產值過億元的銷售神話，生產享譽全國的珠花牌一級白砂糖，職工人數一度多達400多人，廠內還設有球場、圖書室和舞廳等，就如一個小社區。可惜隨着珠海經濟迅速發展，蔗田變成工廠和市鎮，加上外國廉價白糖湧入市場造成衝擊，紅旗糖廠在2003年正式退出歷史舞台。

故事館重現供銷社、照相店

不過這座荒廢了逾20年的舊糖廠，於2024年底迎來新章。糖廠被活化成紅旗1970藝術區，整個區總佔地5.89萬平方米。項目分為兩期，現時第一期面積約3.98萬平方米，以最貼切的「糖」作為主題，有紅糖工坊、糖果屋，以及由舊廠房改裝而成的紅旗糖廠故事館，館內除闡述糖廠的威水史外，還可看見不少昔日糖廠曾使用過的物品，包括老式過濾器和分離機；而館內的互動牆，亦可讓大家了解製糖的過程。

故事館的2樓就把糖廠職工的生活場景還原，呈現當年作為糖廠小食部的供銷社、照相店、理髮店、舞廳和宿舍等。由於當時流行把偶像照片、海報貼在牆壁，因此故事館內理髮店和供銷社的牆上，亦有張國榮、劉德華、張學友、林青霞等港台紅星的照片，以及港產片海報。供銷社還放有當年流行的零食、錄音帶、坐枱風扇等，似模似樣。若大家在1980、90年代曾經回鄉省親，相信會勾起你不少當年回憶。

離開故事館，走進紅糖工坊，這裏設有一個逾50個座位的「課室」，可以在紅旗古法榨糖技藝傳承人的指導下，親身體驗由甘蔗變紅糖的過程，聽聞未來還將開設蔗渣造紙、紮染、糖畫等課程。若你沒有時間參加工坊，也可即場欣賞大師製作的糖畫；此外，還有古法紅糖老糖磚試食，喜歡的話，可買來作手信。

打卡糖果屋置身童話世界

若老糖磚還未夠甜，你可參觀隔壁另一座由舊廠房改建而成的糖果屋，坐上時光機，由幾十年前回到現代！這座糖果屋其實是個糖果大賣場，匯聚了18個國家及地區、逾130個品牌，合共逾千種糖果，分為朱古力、拖肥糖、軟糖、棉花糖、牛軋糖、奶糖和棒棒糖7大主題；賣場配以童話式裝修，還設有許多打卡點，小朋友最着迷。走出糖果屋外又有另一道風景。沿廠房外穿過「紅旗糖廠」門樓，便可抵達紅旗河畔，踏上彩虹橋，為這次「甜蜜蜜」之旅寫下完美句號。藝術區正在開發，未來將有特色餐飲區、濱水清吧和親子室內運動館，二期更擬設置幸福禮堂及甜蜜主題酒店等，大家可拭目以待。●

紅旗1970藝術區

地址：珠海市金灣區紅旗鎮三板社區

查詢：+86-400 823 8997

入場費：全免

交通：港珠澳大橋珠海口岸乘的士前往約70人民幣（約75港元）

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.07港元

文：綽希

美術：謝偉豪

編輯：梁曉菲

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