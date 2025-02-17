口齒生香：口腔菌失衡招「心病」

避攝過多糖分和酸性食物

另一方面，有研究發現口腔中的細菌和炎症反應可以影響全身健康，增加患心血管疾病、中風、糖尿病等疾病風險。例如牙周病時，大量細菌積聚在牙齦邊緣並分泌毒素，牙周組織本身有很多血管，細菌和毒素便有可能進入血管，或會引起全身免疫反應，導致血管壁發炎和損傷，進而增加心臟病風險。

因此，我們需要注重口腔健康，保持良好口腔衛生習慣和定期接受口腔檢查，這樣不僅有助於預防蛀牙和牙周疾病，還可以維護全身健康。為了保持良好的口腔衛生和維護口腔微生物群的平衡，應該每天早晚刷牙，使用牙線清潔牙縫。此外，避免攝入過多糖分和酸性食物，也是保護牙齒維護口腔健康的重要措施。

文：鄧莉莉（香港大學牙醫學院分子微生物學副教授）

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