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健康

口齒生香：口腔菌失衡招「心病」

【明報專訊】口腔微生物群對於牙齒和整體健康具有重要影響。口腔中含有自然存在的微生物，包括細菌、真菌和病毒，當口腔衛生不佳時，口腔中微生物群失衡，微生物會逐漸沉積在牙齒及牙齦表面形成生物膜，即牙菌膜。牙菌膜中的細菌會分解食物殘渣，產生酸性物質，腐蝕牙齒表面，導致蛀牙。此外，牙菌膜也與牙周疾病有關。如果牙菌膜積聚，牙齦邊緣會出現發炎徵狀，造成牙齦炎（即輕微牙周病）。病徵為牙齦紅腫、出血和脹痛，如果不及時治療，情况會惡化，形成牙周病（即牙周炎），最後會導致牙齒鬆動甚至脫落。

避攝過多糖分和酸性食物

另一方面，有研究發現口腔中的細菌和炎症反應可以影響全身健康，增加患心血管疾病、中風、糖尿病等疾病風險。例如牙周病時，大量細菌積聚在牙齦邊緣並分泌毒素，牙周組織本身有很多血管，細菌和毒素便有可能進入血管，或會引起全身免疫反應，導致血管壁發炎和損傷，進而增加心臟病風險。

因此，我們需要注重口腔健康，保持良好口腔衛生習慣和定期接受口腔檢查，這樣不僅有助於預防蛀牙和牙周疾病，還可以維護全身健康。為了保持良好的口腔衛生和維護口腔微生物群的平衡，應該每天早晚刷牙，使用牙線清潔牙縫。此外，避免攝入過多糖分和酸性食物，也是保護牙齒維護口腔健康的重要措施。

文：鄧莉莉（香港大學牙醫學院分子微生物學副教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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