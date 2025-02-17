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健康

食得smart：戒酒戒肉多喝水 對抗痛風

【明報專訊】痛風症是一種代謝失調的病症，若身體製造過多尿酸或未能及時將尿酸經小便排走，尿酸結晶可能會沉積於關節及周圍軟組織，引致關節發炎。常見於手指、腳趾、腳跟或其他關節出現紅腫及疼痛，皆為痛風症狀。

低溫易致尿酸結晶 保暖助緩和

痛風症大多發生於40歲以上人士，又稱代謝性關節炎。長期暴飲暴食，攝取過量嘌呤，便會誘發痛風症。人體會自行產生嘌呤，任何食物凡涉及動物或植物等生物細胞，亦會攝取到嘌呤，進食後會分解變成尿酸。

尿酸是人體內嘌呤的最終代謝物，經由肝臟代謝，從腎臟經尿液排出。尿酸有80%是身體自行製造，20%從食物取得。成年人在抽血檢查時，若空腹血液尿酸指數大於7.0mg/dL，臨牀上可診斷為高尿酸血症。然而，只有約一成尿酸過高人士出現痛風症狀。低溫容易導致尿酸形成結晶，所以冬天時適當保暖有助緩和痛風症狀。

多由動物性嘌呤誘發

若患上痛風症，低嘌呤飲食可幫助患者控制尿酸。不同食物的嘌呤含量可分為高、中、低3種類型（詳見附表）。一般痛風患者應減少食用高嘌呤食物，然而相較一些高嘌呤的植物類食物，肉類或海產與痛風或高尿酸風險存在更顯著關係，誘發痛風大多是內臟、海鮮、大魚大肉飲食等動物性嘌呤，因此不必過度限制食用蔬菜。

此外，飲酒亦是導致痛風發作的主因之一，因為酒精會抑制尿酸排泄，尤其是啤酒，其中原料啤酒花含有大量嘌呤，增加尿酸積聚形成結晶的可能。此外，飲用含糖飲料時，由於身體在代謝糖分時消耗大量細胞能量，過程中會產生大量尿酸。高脂肪食物亦會抑制尿酸排泄，因此應減少食用煎炸及高油脂食物。

在飲食原則上，應遵循健康均衡飲食，注意菜肉飯均衡，多吃五穀、蔬菜及水果類，避免大魚大肉，建議成年人每天進食5至6份肉類或代替品，1份為1隻雞蛋或1杯牛奶，掌心大小熟肉或全手掌大小熟魚則算為2份，可多選擇較低嘌呤的蛋類及奶，適量用黃豆類別代替部分肉類，以維持蛋白質攝取量。

多喝水助尿酸排出

尿酸過高或痛風患者需注意多喝開水，可幫助尿酸排出及減少尿酸結石的機率。有高尿酸問題的人士，每天液體攝取量（毫升）建議達到體重（公斤）的35至40倍，以60公斤人士計算，每天需攝取2100至2400毫升，即8至10杯飲品。臨牀發現部分痛風症個案發作時，並非進食某些食物而引起，而是飲水量不足導致尿酸結晶累積。

痛風症雖然不能根治，但如果能夠節制飲食，飲用足夠水分，可以有效預防發作，減少關節發炎和紅腫疼痛。如有痛風病徵應及早諮詢醫護人士。

文：余韋樂（聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師）

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