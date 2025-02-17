肺氣不利 痰瘀阻滯聲門 中藥+針灸 清嗓開聲

聲音嘶啞或失聲，中醫稱為「喉瘖」，意思是嗓音沙啞不能出聲，早在《黃帝內經》中已有記載。中醫古籍大致認為喉瘖的發生與火熱、痰濕、憂思、勞累等有關，引致肺氣不利、痰瘀等阻滯聲門。平時聲音正常而突然聲沙或失聲者，稱急喉瘖。長期聲音嘶啞乾枯，發音費勁者，稱慢喉瘖。患慢喉瘖日久者或可見聲帶持續充血、水腫或肥厚，甚至出現結節、瘜肉等。

急喉瘖成因多外邪侵襲

急喉瘖成因多與外邪侵襲有關，如在患上傷風、感冒、急性咽炎時，又或在高聲喊話、進食刺激食物後，突然喉嚨痛、咽乾或痕癢、咽喉燒灼或異物感，繼而聲音變得粗糙或完全失聲，病理多由於喉部黏膜充血。急喉瘖的中醫病機可分為外感風寒和外感風熱兩種。外感風寒者多有吹風受寒的經歷，症見喉嚨腫痛不甚，喉嚨容易痕癢誘發咳嗽，痰白涕清，發冷明顯，舌苔色白，治療需要疏風驅寒，宣通肺氣，常用中藥包括荊芥、防風、桔梗、苦杏仁等。

因外感風熱而出現急喉瘖者在臨牀較多見，證屬風熱的表現包括喉嚨紅腫熱痛、發熱、口乾、痰黃、舌苔色黃，檢查可見咽顎、咽峽紅腫，聲帶充血明顯，治療需要疏風清熱、解毒利咽，常用包括金銀花、連翹、桑葉、蘆根、射干等藥性偏寒涼的中藥。患者要留意戒食辛辣煎炸食物，多飲清水，避免大聲說話，以減少對咽喉聲帶的刺激。

精神受刺激突無法出聲

臨牀上還有一類急喉瘖與情志相關，女性多見。患者常在情緒緊張或精神受刺激之後，突然無法出聲，患者自我感覺聲帶彷彿突然麻痹癱瘓，可連帶焦慮不安、胸悶、心悸、頭眩等不適感覺。中醫病機屬於肝氣鬱結、臟躁，治療可從理氣、養心安神方向入手，常用中藥如炙甘草、浮小麥、酸棗仁、鬱金等。

慢喉瘖聲帶水腫 嚴重「生繭」

屬於長期持續聲音嘶啞的慢喉瘖，多見於經常用嗓者如教師、推銷員、講解員等。嗜食煎炸熱氣食物者，或長期作息不規律、日夜顛倒、缺乏休息人士，也是患慢喉瘖的高危人群。慢喉瘖常見症狀，包括聲音沙啞、口乾舌燥、心煩、小便偏黃等，也可僅見聲沙而全身症狀不明顯。由於慢喉瘖常反覆發作，往往對患者造成很大困擾。在診視時，慢喉瘖在初期可見聲帶持續充血，及後聲帶水腫、肥厚，病情嚴重時聲帶上皮增生角化，聲帶間質纖維化，並形成結節、瘜肉等贅生物，即俗稱聲帶「生繭」。

慢喉瘖的治療思路，要根據發病時間長短及咽喉聲帶具體狀况考慮：咽喉乾涸、聲帶充血的患者，多屬陰虛燥熱，治療宜養陰清熱，常用如沙參、百合、玄參、知母、羅漢果等中藥。聲沙伴聲線悶濁低沉，自覺喉部腫脹，聲帶水腫、肥厚的患者，辨證多為痰濕凝滯，可伴隨脾虛濕阻，治療宜化痰祛濕健脾，常用中藥如膽南星、瓜蔞仁、陳皮、白朮。持續聲音嘶啞，聲帶已呈「生繭」的病理增生者，中醫辨證多有瘀滯積聚，治療方面宜祛痰和活血化瘀，可配合三棱、莪朮等活血化瘀中藥，或有軟堅散結功效的中藥，如昆布、海藻、浙貝母等。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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