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健康

醫賢心事：壓力難以承受 逃避不可恥

【明報專訊】現代社會中，壓力無處不在。無論是工作、學業還是人際關係，壓力都可能導致焦慮、抑鬱等情緒問題，影響身心健康。有時候選擇適當的逃避可能是明智選擇。面對無法承受的壓力，懂得適時讓步，是重要的生存技能。

徵狀：失眠、集中力下降、不開心

當壓力太大且持續存在時，身體和情緒會發出警告。如果發現自己出現失眠、集中力下降、沒精打采、什麼事情也開心不了等徵狀，這些都代表身體已經超出了負荷。在這種情况下，勉強自己繼續承受壓力只會事倍功半，甚至進一步損害健康。我們需要認識到，當壓力影響情緒和身體健康時，適當的逃避是必要。

讓心靈休息 冷靜思考策略

有時候，適當逃避能讓我們冷靜下來，重新思考如何處理壓力。逃避不代表懦弱，而是一種保護自己的方式。正如日本電視劇《逃避雖可恥但有用》中所表達的，有些問題根本無法解決，硬碰只會讓自己更痛苦。適時地退一步，可以給自己喘息機會，有時間找到更好的解決方法。

此外，壓力的來源有很多，有些壓力來源是無法改變，例如突發事件、工作壓力或家庭問題。在這種情况下，逃避可以讓我們有機會重新審視現狀，找到更好的應對策略。適當的逃避也可以幫助我們重建內心的平衡，避免過度疲勞和情緒崩潰。

硬撐適得其反 陷惡性循環

適當的逃避並不意味着逃避責任，而是一種智慧的選擇。當你感到壓力過大時，記得給自己一點空間，讓心靈得到休息。這樣不僅能保護自己的健康，還能讓你在面對挑戰時更加冷靜和有力。適當的逃避可以讓我們重新找到前進的動力，避免在壓力下陷入惡性循環。

許多人在面對壓力時，往往會選擇硬撐，希望通過努力來解決問題。然而，當壓力超過了承受能力，往往適得其反。無論是身體還是心理，都需要適當的休息和恢復，才能保持最佳狀態。因此，學會適當的逃避，給自己一段時間來調整，是非常重要的。

最後，要學會在壓力中找到平衡。在面對壓力時，記得給自己一點時間和空間，這樣我們才能以更好的狀態迎接未來的挑戰。當壓力成為生活一部分，我們需要智慧地選擇如何應對，適當的逃避是保護自己、重新出發的一種方式。

文：何浩賢（精神科專科醫生）

（關心社會，關心時事，透過文字為大家解憂打氣）

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相關字詞﹕逃避 何浩賢 醫賢心事

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