勤換片塗軟膏 腸胃健康 屁屁乾爽 遠離尿布疹

市面上的尿布疹藥膏種類繁多，家長在選擇時難免感到迷惘。最常見的成分有氧化鋅（zinc oxide）、外用類固醇（topical corticosteroids）和抗黴菌藥膏（antifungal cream），三者在護理尿布疹上有不同功效。

．氧化鋅軟膏 可頻繁用

隔離刺激物減摩擦

氧化鋅軟膏是應對輕微至中度尿布疹的常用產品。它的主要功能是形成一層保護膜，隔離皮膚與尿液、糞便中刺激物質，從而減少摩擦和濕氣。此外，氧化鋅具有溫和收斂和抗炎作用，能紓緩發紅及輕微發炎的皮膚，加速皮膚修復。氧化鋅適合於每次更換尿片後塗抹，可以像「鋪蛋糕奶油」般均勻覆蓋整個尿布區域，以便形成有效屏障。由於成分相對溫和，即使頻繁使用或塗厚一點也不太會對皮膚造成負擔，因此一般是家長的首選。

．外用類固醇藥膏 不宜長期用

短期內迅速緩解發炎反應

外用類固醇藥膏的主要作用是減輕皮膚發炎反應，特別適合於短期內迅速緩解尿布疹的紅腫和瘙癢。由於寶寶皮膚比較幼嫩，因此建議使用低效類固醇藥膏，氫化可的松（hydrocortisone）1%是市面上常見成分之一，毋須醫生處方，家長到社區藥房諮詢註冊藥劑師後便可購買。然而，家長在使用這類藥物時要保持謹慎。因為類固醇特性不適合長期及大量使用，過量使用可能導致寶寶皮膚變薄、色素沉澱。因此，如果尿布疹重複發作，家長切勿隨意長期使用外用類固醇藥膏，應諮詢醫生或藥劑師專業意見。

．抗黴菌藥膏 連續用1至2周

防止蔓延 徹底治癒

如果尿布疹的紅疹伴隨小水疱、膿皰，或有蔓延迹象，這很可能是由黴菌感染引起，例如白色念珠菌（candida albicans）。在這種情况下，僅使用氧化鋅或類固醇藥膏無法完全解決問題，需要選用抗黴菌藥膏，例如克霉唑（clotrimazole）或咪康唑（miconazole）。這些藥膏可以幫助控制黴菌增長，通常需要連續使用1至2周，以確保徹底治癒感染。抗黴菌藥毋須醫生處方，可在社區藥房於註冊藥劑師監督下購買。

預防尿布疹5要點

1.保持皮膚乾爽

預防尿布疹的首要原則是保持皮膚乾爽，因此家長應該勤換尿片。寶寶大便後應立即更換，以免皮膚長時間接觸排泄物。至於小便，可根據尿量，每2至3次小便更換1次。首先，家長可以利用尿片上的尿濕顯示條來判斷濕度，當顯示條變色時，表示要換尿片了。其次，即使尿濕顯示條未變色，也建議每2至3小時更換1次，特別是香港天氣炎熱潮濕容易滋生細菌，使皮膚更易受刺激，勤換尿片能有效減少尿布疹風險。

2. 給小屁股「透氣」

除了勤換尿片，適當通風對於寶寶皮膚健康也非常重要。建議每天給寶寶「曬屁股」時間，例如在換尿片後讓寶寶在牀上或鋪了吸水墊的地板上躺幾分鐘，確認屁股完全乾爽後再穿上尿布。這樣能讓皮膚自然乾爽，減少濕氣滯留，避免尿布疹出現。

3. 尿片柔軟、透氣、吸水力強

選對尿片能有效降低尿布疹風險。應選擇柔軟、透氣、吸水力強的尿片，能快速吸收尿液，減少皮膚長時間接觸濕氣。購買時檢查內襯是否舒適，以及大腿和腰圍彈性鬆緊是否適中，以免刮傷皮膚。選擇尺寸時應考慮寶寶體型，不應只以年齡或體重區分，鬆緊度能放入1至2隻手指為佳。此外，好的尿片應穿脫方便，並具備防側漏、吸水不回滲、尿濕顯示條等功能。家長應避免使用含香料或酒精的濕紙巾，選擇無香料、溫和的護理產品，讓寶寶更舒適。若出現尿布疹，更換尿片品牌也是解決方法之一。

4. 每次換片塗「屁屁膏」

每次換尿片後，建議在寶寶臀部塗上一層含有氧化鋅的「屁屁膏」，能於皮膚表面形成一層保護膜，阻隔皮膚和尿液、糞便接觸，有效減少刺激和摩擦，並具有輕微抗發炎作用，有助緩解初期紅疹。相較之下，凡士林（又稱石蠟油膏petroleum jelly）沒有吸收水分功能，容易困住濕氣，過量使用容易阻塞毛孔，而且質地較難清潔；含滑石粉（talc）的嬰兒爽身粉則有吸入風險，可能刺激呼吸系統，故不建議使用。

5. 注意飲食和腸胃狀况

寶寶腸胃狀况和尿布疹的發生息息相關。當寶寶開始吃副食品時，建議家長逐步引入新食材，並留意糞便變化，避免可能引起腹瀉的食物。腹瀉會使糞便的刺激增加，更容易引發尿布疹。如果寶寶最近接受過抗生素治療，也應注意黴菌感染的可能，在這段時間更需要加強護理。

文：陳志鵬（藥劑連線註冊藥劑師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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