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澤星寄語：年輕人引領健康未來

【明報專訊】人工智能（AI）近年掀起全球熱話，在醫學界更是方興未艾。無論哪裏主辦的學術會議或講座，總少不了有關人工智能的話題。醫學界所關注的，自然是如何充分利用人工智能的長處，提升醫學研究與臨牀應用的成效，造福病人。

事實上，人工智能發展一日千里，影響所及，如今已是無遠弗屆。有些較年長人士可能對人工智能仍然抗拒，但我認為既是大勢所趨，無法迴避，便應該克服抗拒或事不關己的態度，深入了解人工智能的特點，探討如何善加運用，才是積極應對之道。

在醫學研究上，人工智能所收集的大量數據，有助推動藥物、遺傳學、病理學等方面的研究，讓我們更準確地預測疾病出現的條件、機率和狀况，並制訂最有效的治療方案。同時，人工智能機械人可模擬體質不同、病情迥異的病人，以及診症時可能遇到的不同情况，讓學生學習與病人互動和掌握專業技巧，使臨牀訓練更具成效。有了人工智能的輔助，臨牀訓練可以減少打擾現實中的病人——因為有時學生要向同一名病人輪流問診，病人難免會感到疲倦或不耐煩。

我常說「未來是屬於年輕人」，在人工智能的發展和應用上更是如此。我深信在電子世代成長的年輕人，學習新科技時，總會比我駕輕就熟，而且往往能夠舉一反三。我們就有學生利用人工智能編寫程式，製作教學記憶卡來幫助記憶，提升學習成效。後來他們把這個程式推出市場，沒想到大受歡迎，至今已累積逾20萬來自世界各地用戶，當中包括因戰爭而無法如常學習的學生。

人類腦袋潛能無窮無盡

看，年輕人的創意和活力就是如此無可限量。

任何知識和技能，若能及早學習，總是事半功倍，人工智能也不例外。為了鼓勵本港中學生發揮創意、善用科技，並培養他們對現實生活中健康議題的關注，港大醫學院聯同香港津貼中學議會、政府中學校長協會、香港補助學校議會及香港直接資助學校議會等多個教育團體，舉辦了「香港健康創科盃」比賽（Hong Kong InnoHealth Cup）。比賽主題是「人工智能大數據在醫療健康領域的應用」，參賽隊伍須提交一份計劃書，說明欲處理的健康問題，提出具創意的解決方案，並詳列執行計劃及細節。此外，入圍的參賽隊伍還要設計海報、做簡報及拍短片介紹其計劃，可以說是對創新思維、科學知識與創作技能的全方位考驗。

說實話，我對參賽者期望甚殷，希望早日看到他們創意十足而又務實可行的計劃書——因為我始終相信年輕人的力量。相比發展迅速的人工智能，人類腦袋的潛能，才是真正的無窮無盡。古人說「青出於藍而勝於藍」，今天且讓我向學生說：「我還不夠出名，我想更出名，但這得靠你們了。因為只要你們成了名，我才能更出名。」

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕劉澤星 醫學創新 醫學 人工智能（AI） 澤星寄語

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