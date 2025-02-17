心理治療：吹波、圖卡 改善視覺聽覺專注力

心理學家會用測試、臨牀觀察、問卷等方法協助診斷。測試包括智力、專注力，以及標準化的持續專注電腦評估等，可以作出患者（主要是兒童）與其年齡層常模之比較；問卷則有統計學特質，評估此年齡層患者專注力及活躍程度，當然亦要臨牀觀察，才能確診。

至於訓練上，心理學家會集中改善患者視覺、聽覺的專注及持久度，令患者不容易分心。通過遊戲或以「腦神經反饋」的治療工具，蒐集患者腦電波活動，讓他在電腦上完成任務，例如「吹脹個波」，以改善其專注力。另外，視覺圖卡亦是一種提升患者專注力的工具。一般來說，專注力與腦部的執行功能有關，但ADHD患者的執行功能「錯晒」，通過圖卡的視覺提示，可提醒患者「停一停，等一等」，安撫情緒，從而增加專注度及減低衝動。

朱嘉麗分享個案，一名小六女生個性乖巧「坐定定」，但經常「遊魂」，善忘，考試甩漏，家長以為女兒智力有問題，求診評估後，發現她原來屬於ADHD上的專注力失調缺損較多，因而集中改善其專注力。另一個案是小二男生，周身郁兼功課差，被家長帶往求診時，男生哭訴「我都控制唔到我自己（不斷郁）」！服藥後有所改善，「定性咗」及「好似醒晒」，家長報喜指「他終於可以講到學校有什麼通告及功課」！

帶子女求診才發現自己患病

至於成人ADHD患者，朱嘉麗指出，部分是兒童患者的家長，帶子女求診時赫然發現自己亦有類似專注力失調病徵，因而需要求醫跟進。成人與兒童的ADHD患者，表徵略有不同，成人患者受社會規範，「未必似小朋友般郁唔停」，但可能會有「彈手指、䟴腳、拔頭髮」等小動作反映出來。

針對成人患者的治療，要向他們作「心理教育」，令他們知道患病不是個人能力有問題，而是受腦神經缺損所影響；並加強他們執行功能的訓練，例如「計劃好每天工作和行程」。

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